Informații importante pentru toți cei care călătoresc cu avionul. Modificări în privința bagajelor de cabină și noi reguli privind despăgubirile

O hotărâre adoptată la nivelul UE impune obligații clare pentru companiile aeriene. Măsurile prevăd menținerea bagajelor gratuite și termene schimbate pentru despăgubiri, potrivit Euronews.com.

Parlamentul European (PE) a aprobat marți normele revizuite ale UE privind pasagerii aerieni, care vor continua să beneficieze de transportul gratuit al bagajelor de mână și vor avea dreptul la despăgubiri financiare în cazul în care zborurile sunt întârziate cu cel puțin trei ore.

Aproape întreaga sală PE a votat în favoarea acordului încheiat cu țările UE după mai bine de un deceniu de negocieri. Proiectul de lege a fost aprobat cu 646 de deputați europeni pentru, 12 împotrivă și trei abțineri.

Deși asociațiile de pasageri afirmă că drepturile acestora au fost respectate, companiile aeriene susțin că noile norme vor duce inevitabil la creșterea prețurilor biletelor.

Regulile privind despăgubirile financiare

În prezent, pasagerii europeni au dreptul la o despăgubire cuprinsă între 250 și 600 de euro în cazul în care un zbor este anulat sau întârziat cu mai mult de trei ore. Decizia din PE nu modifică această prevedere și precizează că companiile aeriene vor plăti 300 de euro pentru zborurile de peste 3.500 de kilometri și 600 de euro dacă întârzierea depășește patru ore sau în cazul anulării zborului.

Pasagerii vor avea la dispoziție nouă luni pentru a depune o cerere de despăgubire, în timp ce companiile aeriene vor avea 30 de zile pentru a plăti despăgubirea sau pentru a invoca circumstanțe extraordinare pentru a evita plata.

Modificările privind bagajele de mână

Normele clarifică, de asemenea, politica privind taxele pentru bagajul de mână permisă în UE. Pasagerih vor avea în continuare dreptul la un obiect personal gratuit cu dimensiunile de 40 cm × 30 cm × 15 cm.

În prezent, companiile aeriene low-cost precum Ryanair sau EasyJet percep o taxă suplimentară pentru obiectele mici cu roți, cum ar fi o geantă mică sau un rucsac.

Însă, odată cu noul regulament, toate companiile aeriene sunt obligate să afișeze pe platformele intermediare și pe portalurile de căutare tariful aerian care include bagajul de mână încă de la începutul procesului de rezervare. Cu toate acestea, ele pot oferi bilete mai ieftine pasagerilor care aleg în mod voluntar să călătorească fără bagaj de mână.

Alte facilități pentru pasageri

Pasagerilor nu li se vor mai percepe taxe suplimentare pentru corectarea erorilor de ortografie din nume și vor avea dreptul să obțină cardurile de îmbarcare în format digital la check-in, fără a mai fi necesară o cerere suplimentară sau obligația de a deține un cont de utilizator sau o aplicație specifică.

Regulamentul UE privind protecția pasagerilor a fost supus revizuirii în 2013, iar legislatorii europeni au insistat de atunci pentru extinderea drepturilor privind bagajele și a garanțiilor pentru pasageri în caz de întârzieri, întâmpinând rezistența unor țări din UE și a industriei aviatice.

Noile norme vor intra în vigoare în 2027.