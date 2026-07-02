Noii magneți ai Europei. Țările care atrag cei mai mulți bani, afaceri și oameni

România se numără printre țările europene unde salariile au crescut cel mai rapid în ultimii doi ani – dar și printre cele a căror populație activă se contractă. Dacă ar fi să te muți în altă țară, unde ar fi ideal s-o faci? Un nou clasament al oportunităților economice din Europa, realizat de PlayersTime pe baza a 31 de țări, arată de ce cele două fenomene nu se exclud: cresc veniturile celor care rămân, tocmai pentru că tot mai puțini rămân

Unde în Europa se dezvoltă ocazia unei vieți mai bune?

În timp ce unele țări au devenit centre pentru inovare, antreprenoriat și locuri de muncă înalt calificate, altele se confruntă cu provocări mai mari în a transforma potențialul economic în creștere. Înțelegerea acestor diferențe ajută la dezvăluirea locurilor în care oportunitățile se extind cel mai rapid pe întreg continentul.

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Pentru a identifica unde este cel mai puternic impuls economic, echipa de la PlayersTime a comparat 31 de țări pe baza unei game de indicatori legați de oportunități, activitatea comercială și nivelul de trai. Apoi, au acordat puncte în funcție de performanța fiecărei țări în funcție de acești indicatori, după standardizarea datelor pentru a asigura comparații corecte. Scorul final reflectă progresul general și potențialul de creștere în 2026.

Europa de Vest și de Nord sunt liderii continentului în ceea ce privește creșterea oportunităților pentru 2026, Spania remarcându-se ca principalul centru european pentru oportunități economice și inovare , urmată de Olanda, Irlanda, Franța și Suedia.

Concluzii cheie:

Spania se află în fruntea clasamentului ca fiind cea mai promițătoare țară din Europa pentru oportunități viitoare , determinată de o creștere puternică de 19,3% a activității de startup-uri, de creșterea prețurilor proprietăților cu aproape 6%, de creșterea constantă a populației și de extinderea forței de muncă.

Țările cu cea mai rapidă creștere din Europa în 2026 sunt în principal națiunile din Europa de Vest și de Nord, Slovenia fiind singura țară din Europa Centrală care a intrat în top 10.

În timp ce Europa de Vest și de Nord au cele mai ridicate niveluri de venit, cea mai rapidă creștere salarială se înregistrează în țări precum Serbia, Slovacia și Croația , unde veniturile anuale nete au crescut cu între 45% și 65% între 2023 și 2025.

Cum s-a făcut clasamentul?

Fiecare indicator din analiză utilizează cele mai recente cifre anuale disponibile, statele fiind clasificate în funcție de această creștere în funcție de oportunitățile oferite, activitatea comercială și nivelul de trai, țările cu performanțe mai bune obținând mai multe puncte. Scorul final combină acest punctaj pentru a arăta progresul general și potențialul de creștere pentru 2026.

Spania este economia cu cea mai rapidă creștere din Europa, fiind lider în aproape toate indicatorii de creștere – de la educație până la sectorul de business. Cu peste 32 de milioane de persoane apte de muncă, o creștere accentuată a învățământului universitar, o piață a startup-urilor de 251,9 miliarde de euro și o activitate în construcții care crește cu peste 24%, are energia unui loc în care totul se extinde simultan – competențe, orașe și ambiție.

Olanda și Franța se află în centrul motorului de inovare al Europei , dar în moduri foarte diferite. Olanda se remarcă în ceea ce privește eficiența, având una dintre cele mai mari productivități din Europa, cu un PIB de 121.900 EUR pe lucrător. Între timp, puterea Franței constă în amploarea și densitatea sa: un ecosistem de startup-uri de 320 de miliarde EUR, 30 de unicorni (companii private în valoare de peste 1 miliard de dolari) și peste 1,4 milioane de persoane care lucrează în industria de înaltă tehnologie.

Irlanda este o țară mică ca dimensiuni, dar cu un impact puternic. Cu o productivitate de peste 230.000 de euro pe lucrător și oferind al doilea cel mai mare venit din Europa, după Norvegia, se comportă mai puțin ca o economie tradițională și mai mult ca un centru de înaltă performanță .

Portugalia completează primele cinci țări de pe harta creșterii economice a Europei . Țara are performanțe deosebit de bune în ceea ce privește antreprenoriatul și dezvoltarea forței de muncă, aproape 7 milioane din cei 10,38 milioane de locuitori ai săi, aproximativ 65% din populație, încadrându-se în grupa de vârstă activă 15-64 de ani, clasându-se printre liderii Europei în creșterea startup-urilor de peste 7%, densitatea afacerilor, creșterea ocupării forței de muncă în domeniul high-tech și creșterea populației active. E drept, cu toate acestea, se confruntă și cu presiuni pe piața imobiliară, unde creșterea costurilor proprietăților încep să pună la îndoială accesibilitatea în marile zone urbane .

Dincolo de fruntași, Europa devine mai inegală.

Italia construiește rapid , aproape urgent, cu o creștere a sectorului construcțiilor de peste 40%, Suedia acumulează în liniște câștiguri din inovare , fiind lider în domeniul brevetelor și educației, în timp ce Norvegia rămâne referința pentru câștiguri, oferind un venit anual net de peste 48.000 de euro, cel mai mare din clasament. Slovenia se remarcă ca singura țară din Europa Centrală printre primele 10 , în ciuda scăderilor din domeniul educației, urmată de Belgia, care se află într-o poziție de mijloc constantă, unde productivitatea și inovația sunt în echilibru.

Dacă ne uităm la cum s-a modificat venitul anual net între 2023 și 2025, Europa pare a fi două lumi diferite care se mișcă cu viteze total diferite.

În Europa Centrală și de Est, banii se mișcă mai repede. Veniturile anuale nete ale gospodăriilor cresc brusc, iar oamenii simt acest lucru în viața de zi cu zi. Poziția Serbiei este cea mai impresionantă : o creștere de aproape 66% în doar doi ani, de la 8.415 euro la 10.860 euro. Nu este o mică modificare, ci o schimbare reală în ceea ce își pot permite gospodăriile.

Slovacia este imediat în urmă , cu o creștere de 60,88% și un venit anual net de 15.880 EUR. Croația, Polonia și Bulgaria au fiecare o creștere de peste 38%. Aceste țări ar putea porni de la niveluri mai scăzute, dar ritmul este susținut. Oamenii de acolo își văd veniturile și nivelul de trai crescând semnificativ.

Între timp, în Europa de Nord și de Vest, veniturile continuă să crească, dar într-un ritm mai lent. Norvegia are cea mai mică creștere, de 1,35% , dar venitul anual net al gospodăriilor este de aproximativ 48.100 EUR, cel mai mare din Europa. Suedia a crescut cu 3,99%, cu venituri peste 33.100 E

Anumite țări înregistrează o creștere puternică a valorii proprietăților și a dezvoltării urbane, ceea ce semnalează adesea un loc care devine mai atractiv pentru oameni care doresc să locuiască, să muncească și să investească.

Primele trei piețe se mișcă rapid. Elveția conduce cu o creștere anuală de 14,8% , atingând aproximativ 16.400 EUR/m² în centrele orașelor, cea mai activă piață imobiliară de lux din Europa. Malta urmează cu o creștere de 12,1%, ajungând la 3.860 EUR/m², unde terenurile limitate și cererea puternică mențin scena vibrantă. Ungaria a crescut cu 11,6%, cu prețuri medii în centrele orașelor de 3.350 EUR/m², ceea ce arată că piața imobiliară din Europa Centrală se încălzește cu siguranță.

Dincolo de aceste trei piețe, avântul continuă și pe o serie de alte piețe. Danemarca, Olanda și Belgia cresc constant, cu aproape 10% fiecare în zone deja cu valoare ridicată, în special în orașe precum Amsterdam, Rotterdam și Bruxelles, unde cererea rămâne scăzută. Spania a crescut cu 5,8%, la 3.730 EUR/m², reflectând o creștere constantă pe una dintre cele mai mari piețe imobiliare din Europa. Cehia (+7,3%) și România (+6,7%) sunt, de asemenea, în creștere, România rămânând cea mai accesibilă, la aproximativ 2.250 EUR/m².

Unele țări se transformă în magneți pentru talente, idei noi și afaceri

Spania iese pe primul loc în clasamentul european al inovării și afacerilor , obținând scoruri mari la toate indicatorii: numărul de orașe cu startup-uri, numărul de companii de miliarde de dolari, valoarea totală a pieței și ritmul de creștere. Printre cele mai puternice avantaje ale țării se numără o creștere de 19,3% a activității și o piață în valoare de 251,9 miliarde de euro, răspândită în 37 de orașe.

Între timp, Regatul Unit este, de asemenea, o piață importantă , chiar și cu o creștere mai lentă, de 13,2%. Este, de departe, cea mai mare piață de startup-uri din Europa: 860,3 miliarde de euro, 70 de orașe și companii de 52 de miliarde de dolari. Germania continuă, de asemenea, să avanseze, valoarea ecosistemului său crescând cu 13,5%, ajungând la 389,9 miliarde de euro, iar 31 de companii de miliarde de dolari îi conferă o profunzime semnificativă.

Dincolo de aceste trei, o serie de alte țări prind valul. Italia este vedeta cu cea mai rapidă creștere din grup, de 25,4% , ajungând la 50,8 miliarde de euro în 29 de orașe. Suedia și Elveția înregistrează ambele o creștere puternică de două cifre și demonstrează că piețele mai mici pot încă să se ridice la un nivel superior. Olanda continuă să se dezvolte constant, ajungând la 141,8 miliarde de euro și găzduiește 9 companii unicorn. Franța crește mai lent, dar rămâne una dintre cele mai mari piețe de inovare din Europa, cu 318,9 miliarde de euro, cu 30 de companii de miliarde de dolari care demonstrează o adevărată profunzime. Irlanda și Finlanda completează top 10, ambele mergând încă înainte cu o creștere solidă și o valoare în creștere.

Populația activă a Europei crește inegal

Populația activă a Europei crește inegal , economiile mai mici și cu o evoluție mai rapidă avansând, în timp ce cele mai mari încetinesc sau chiar înregistrează rezultate negative. În fruntea clasamentului, Malta a înregistrat cea mai puternică creștere între 2024 și 2025 , adăugând peste 10.000 de persoane cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani, o creștere de 2,67%, până la 403.300. Acestea nu sunt doar cifre, ci este un semn că tot mai mulți oameni aleg să rămână și să-și construiască viața acasă, în loc să migreze în străinătate pentru muncă. Pentru o țară mică, un astfel de impuls este o adevărată victorie.

Irlanda, o țară în care tinerii profesioniști văd oportunități reale, urmează cu o creștere de 1,77%, de la 3,54 milioane la 3,6 milioane. Portugalia se află pe locul trei și a depus eforturi mari pentru a face viața mai atractivă pentru generațiile tinere – locuri de muncă mai bune la nivel de bază și o scenă de startup-uri în creștere, care oferă oamenilor un motiv să rămână și să-și construiască carierele acasă. Țara de coastă prezintă rezultate solide, crescând de la 6,71 milioane la 6,81 milioane, în creștere cu 1,50%.

Regatul Unit și Franța aduc un număr mare de imigranți: Regatul Unit a adăugat aproape 590.000 de persoane în vârstă de muncă într-un an, iar Franța a adăugat peste 460.000. Spania continuă și ea să se extindă, deși mai moderat, sporindu-și populația în vârstă de muncă cu doar 0,76%.

Mai jos pe scală, în țări precum Croația, Belgia, Olanda și Slovenia, populația activă abia se mișcă. Dincolo de această valoare, lucrurile devin de fapt negative: Italia este aproape stagnantă, Germania și România se micșorează, iar Serbia înregistrează cea mai accentuată scădere, de -1% . În aceste locuri, mai mulți tineri pleacă decât rămân, ceea ce epuizează forța de muncă și încetinește avântul.

În majoritatea țărilor, populațiile s-au confruntat cu un declin în ultimul an și, în multe cazuri, chiar și mici schimbări procentuale se traduc în schimbări semnificative pe termen lung, având în vedere dimensiunea lor. Între timp, doar un grup limitat se află încă în expansiune. Populația Europei se împarte în două povești foarte diferite.

Pe de o parte, există un grup mic de țări care încă își iau rezidenții. Acestea sunt adesea economii mai mici și dinamice : Luxemburg, Irlanda, Cipru, Malta, Olanda și părți din Europa de Nord, precum Norvegia, Elveția, Suedia și Danemarca. Regatul Unit și Franța cresc mai lent, dar încă avansează. Aceste locuri tind să aibă oportunități de angajare mai bune, orașe mai atractive și șanse mai bune pentru tineri de a rămâne în loc să plece.

Pe de altă parte, multe țări încep să piardă populație, nu dramatic, dar constant. Spania este aproape stagnantă, Portugalia și Italia sunt în declin, iar Grecia și Germania au ambele scăderi de aproape 0,5%. Cele mai mari pierderi sunt în est și în regiunea baltică , în special în Lituania. În aceste țări, tendința este adesea aceeași: tineri care pleacă la muncă în străinătate, mai puține nașteri decât decese și un ritm general mai lent.

Metodologie

Acest raport combină o gamă de seturi de date care acoperă date demografice, activitatea economică, inovarea și locuințele. Acestea includ: Populația țărilor europene în 2026; Creșterea populației în vârstă de muncă; Creșterea ponderii populației cu studii superioare; Demografia afacerilor; Ecosistemul startup-urilor în 2026; Ocuparea forței de muncă în sectoarele de înaltă tehnologie; Cereri de brevete (pe baza datelor OEB); Productivitate (PIB pe lucrător); Creșterea veniturilor și salariilor; Indicele construcțiilor; și Prețurile locuințelor. Indicatorii provin de la furnizori internaționali recunoscuți, inclusiv Eurostat , Organizația Internațională a Muncii , Numbeo și StartupBlink . Pentru a asigura comparabilitatea între țări, cifrele au fost standardizate acolo unde a fost necesar. Datele privind veniturile se bazează pe venitul net al gospodăriilor, utilizând o metodologie armonizată a UE, în timp ce cifrele privind populația și forța de muncă reflectă modificările procentuale anuale. Prețurile proprietăților se referă la costurile medii ale apartamentelor din centrul orașului pe metru pătrat, iar datele privind startup-urile surprind creșterea, amploarea și activitatea ecosistemului.