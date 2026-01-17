Nou fond de 500 milioane EUR pentru startup-uri europene de tehnologie pentru apărare, lansat de investitori care au finanțat și antreprenori români

Startup-urile din statele NATO, inclusiv România, care dezvoltă tehnologii relevante pentru apărarea Europei, vor putea obține noi finanțări de capital de risc printr-un fond de investiții în valoare totală de 500 de milioane EUR, lansat oficial vineri de firma de investiții DTCP, care a oferit anterior sprijin și unor antreprenori români.

Foto: Dreamstime.com