Noul aeroport Otopeni. Cum va arăta viitorul terminal de la „Henri Coandă” pentru care tocmai s-a semnat contractul de proiectare

Proiectarea noului terminal al Aeroportului Henri Coandă intră în linie dreaptă, anunță Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), care prezintă și ilustrații orientative despre cum ar putea arăta viitorul aeroport din nordul Capitalei. Este cel mai mare şi complex proiect de infrastructură aeroportuară din România.

„CN Aeroporturi București a semnat contractul pentru proiectarea noului terminal al Aeroportului Internațional Henri Coandă București și a infrastructurii aeroportuare aferente – un proiect strategic care va transforma principalul aeroport al României într-un hub modern, pregătit pentru viitor”, a anunțat CNAB.

Investiție de 18,4 milioane de euro

Contractul are o valoare de 18,4 milioane de euro. Consorțiul câștigător este Asocierea Leviatan Design (lider), Ubitech Construcții (asociat), cu subcontractanții/terții/ofertanții Petrodesign, Pintilie Partners Architecture Engineering, Instal Data Proiect, Start SRL, Triptic Architecture & Engineering, Vital Proiect, EPC – Consultanță de Mediu, Raluca Șerban Environmental Consultancy și Profesional Construct Proiectare.

Termenul estimat pentru proiectarea și apoi pentru lucrările la noul terminal de la Otopeni

Proiectarea va fi realizată în maximum 2 ani, iar construcția noului terminal este estimată la 3 ani și jumătate.

Principalul obiectiv al contractului este „proiectarea noului terminal de pasageri, cu o suprafață de aproximativ 176.000 metri pătrați, care să acomodeze un trafic prognozat pentru anul 2040 de aproximativ 30 de milioane pasageri/an (traficul de pasageri la orele de vârf va putea ajunge la 6.500 de pasageri/oră)”.

Proiectul include:

minimum 48 de noi poziții de parcare pentru aeronave;

minimum 20 de punți de îmbarcare;

sisteme moderne pentru procesarea bagajelor și controlul de securitate;

tehnologii de ultimă generație pentru informarea pasagerilor;

zone extinse de retail și food & beverage;

saloane dedicate companiilor aeriene;

conectivitate multimodală – rutieră și feroviară, cu acces facil la transportul public, autocare și taxi;

noi căi de rulare și o infrastructură aeroportuară modernă, adaptată cerințelor viitoare.

Terminalul va deservi atât companiile aeriene tradiționale, cât și operatorii low-cost, cu facilități dedicate fiecărui tip de operare.

Acesta este cel mai amplu și complex proiect de infrastructură aeroportuară din România.

„Comparabil cu marile aeroporturi europene”

Terminalul va fi realizat modular, ceea ce va permite punerea etapizată în exploatare, spunea CNAB.

„Facilităţile noului terminal vor fi comparabile cu marile aeroporturi europene: minimum 48 de standuri noi de parcare aeronave; minimum 20 de punţi de îmbarcare; spaţii generoase pentru pasageri, sisteme moderne de benzi de bagaje (sosiri şi plecări), echipamente de control de securitate, fluxuri separate pentru aprovizionare, sisteme pentru informarea pasagerilor, iluminare ambientală, acustică optimă, climatizare eficientă şi semnalizare intuitivă, saloane de protocol pentru clienţii companiilor aeriene, saloane VIP, zone diverse de comerţ, toate dimensionate pentru a realiza ”IATA Optimum Level of Service”, susține Compania Aeroporturi București.

Aeronavele vor dispune de noi căi de rulare moderne, pe o nouă infrastructură aeroportuară.

Alte facilităţi care vor fi realizate: turn de control, remiză PSI, zone pentru handling, clădiri administrative, staţii de transformare, staţii de epurare a apelor, parcări auto pentru autovehiculele pasagerilor.

Se va realiza inclusiv o reţea complexă de drumuri de acces în zonele de landside şi airside, pentru asigurarea conexiunilor rutiere, cu drumuri şi pasaje subterane, între Terminalul actual şi viitorul Terminal.

Terminalul va dispune de staţii moderne de taxi şi de transport public de călători, dar şi de zone speciale pentru autocare, create pentru a evita congestiile de trafic. Noul Terminal va fi conectat la infrastructura rutieră şi la cea feroviară.

Având în vedere complexitatea proiectului, proiectantul trebuie să utilizeze Building Information Modeling în procesul de proiectare, potrivit CNAB, care prezintă și imagini ilustrative despre cum ar putea arăta viitorul nou terminal al Aeroportului Otopeni.