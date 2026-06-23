Noul buncăr dezvoltat de ucraineni, pentru poziții fortificate direct pe linia frontului. Câți soldați înarmați poate ascunde

Compania ucraineană PARABELLA a dezvoltat o capsulă blindată, asemănătoare unui buncăr, al cărei scop este amplasarea unor poziții fortificate direct pe linia frontului.

Pentru fabricarea acestui buncăr, producătorul utilizează oțel blindat cu trei straturi, cu grosimea de 16 milimetri, și ecrane metalice pentru protejarea soldaților împotriva obuzelor. Interiorul unei astfel de poziții blindate poate găzdui până la 10 militari înarmați simultan.

Sistemul blindat asigură protecție completă și un câmp vizual de 360 de grade pentru monitorizarea zonei înconjurătoare, scrie site-ul ucrainean din domeniul apărării Militarnyi.

Sursa citată menționează că a analizat specificațiile capsulei blindate la expoziția internațională Eurosatory, care a avut loc la Paris în perioada 15-19 iunie.

Une capsule blindée pour tenir le front, 10 soldats à l’abri.



La société ukrainienne PARABELLA a dévoilé sa dernière création : une capsule blindée conçue pour des positions fortifiées en première ligne.



Présentée à Eurosatory (Paris, 15-19 juin 2026), cette structure utilise… pic.twitter.com/8ZSaa6b3Vo — 𝑬𝒗𝒆𝒍𝒚𝒏𝒆 𝑳 🇫🇷 🇺🇦 🇪🇺 (@TKouilou) June 23, 2026

Soluții inginerești similare din punct de vedere conceptual au fost utilizate încă din perioada Uniunii Sovietice, când au fost dezvoltate structuri metalice prefabricate pentru construirea rapidă a „cuiburilor” de mitraliere și a posturilor de comandă și observație.

🇺🇦 The Ukrainian company PARABELLA has created a protective capsule for setting up fortification positions directly on the front line.



🔹 The manufacturer uses 16 mm thick three-layer armor steel and metal screens to protect against cumulative jets.⁰Up to 10 armed soldiers can… pic.twitter.com/rGYqigm0Js — NSTRIKE (@NSTRIKE1231) June 22, 2026

Printre echivalentele cunoscute ale acestui tip de buncăr se numără modelele sovietice BUK și VSB (capsule blindate din interiorul cărora se poate deschide focul), precum și SPS (o structură prefabricată pentru mitraliere).

Fortificații similare, cunoscute sub denumirea de MVS-2, au fost construite și în timpul eforturilor pentru apărarea orașului-port Mariupol, din regiunea Donețk.