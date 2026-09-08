Noul „coridor” al aurului. Hong Kong devine poarta Rusiei către China

Rusia a creat un nou „coridor al aurului” către Est după excluderea metalelor sale prețioase de pe piețele occidentale, Hong Kong-ul devenind unul dintre cele mai importante centre pentru exporturile rusești.

Aproape 100 de tone de aur rusesc au fost importate în Hong Kong numai în primele șapte luni ale anului 2026, potrivit datelor citate de Financial Times.

Acesta este un nivel record și o cantitate de aproape trei ori mai mare decât cea din perioada similară din 2025.

Creșterea explozivă nu reflectă doar adaptarea Moscovei la sancțiunile occidentale. Face parte dintr-o bătălie mai amplă privind cine va controla fluxurile globale de aur în viitor, pe măsură ce centrele financiare asiatice încearcă să câștige teren față de centrele tradiționale precum Londra, New York și Dubai.

Aurul pe care Occidentul nu-l mai cumpără

Marea schimbare începe în 2022. După invazia rusă a Ucrainei, SUA și Marea Britanie au impus sancțiuni asupra aurului rusesc, închizând efectiv una dintre cele mai importante rute ale sale către piețele occidentale.

China și Hong Kong nu au impus restricții similare. „De când Londra și-a închis porțile pentru aur rusesc, producătorii ruși și-au direcționat din ce în ce mai mult exporturile către piețele estice”, a declarat pentru FT Debajit Saha, analist la London Stock Exchange Group.

Iar cifrele sunt impresionante: de la începutul anului 2022, entități din Hong Kong au achiziționat aur rusesc în valoare de aproximativ 276 miliarde de dolari Hong Kong, sau 35 miliarde de dolari americani.

Destinația finală este China

O mare parte din aurul care ajunge în Hong Kong ajunge în China continentală. Însă Hong Kong acționează și ca un centru intermediar de depozitare. China impune cote la importurile de aur, în timp ce Hong Kong nu are astfel de restricții. Acest lucru permite cumpărătorilor chinezi să achiziționeze aur și să îl păstreze acolo până când poate fi transportat pe continent.

Relația este reciproc avantajoasă. Rusia este al doilea cel mai mare producător de aur din lume după China, în timp ce China este atât cel mai mare producător, cât și consumator al metalului prețios.

Pentru Moscova, exporturile de materii prime către China reprezintă, de asemenea, o sursă esențială de venit pentru economie.

Hong Kong-ul își dorește o cotă mai mare pe piața globală

Situația servește și unei ambiții mult mai mari a Hong Kong-ului: de a se dezvolta într-un centru internațional de top pentru comercializarea și depozitarea aurului.

În iulie, a început testarea unui nou sistem de compensare a tranzacțiilor cu aur, în timp ce, împreună cu Singapore, încearcă chiar să atragă băncile centrale să stocheze o parte din rezervele lor în propriile seifuri.

Tendința capătă o semnificație și mai mare, pe măsură ce unele bănci centrale își reconsideră locurile în care își dețin rezervele, țări precum Franța și Olanda trecând la repatrierea aurului deținut în centrele financiare occidentale.

În același timp, tulburările din Orientul Mijlociu și problemele de transport prin Dubai consolidează și mai mult importanța Hong Kong-ului ca nod alternativ.

Durerea de cap pentru băncile occidentale

Prezența tot mai mare a aurului rusesc creează însă o problemă dificilă de conformitate pentru băncile occidentale care operează în Hong Kong.

Pe măsură ce tot mai mult aur provenit de la producătorii sancționați intră în lanțurile comerciale, cu atât devine mai dificil să se urmărească originea fiecărei cantități și să se evite expunerea indirectă la companiile rusești sancționate.

SUA impuseseră deja sancțiuni entităților din Hong Kong în 2024 pentru participarea lor la o rețea care, potrivit Departamentului Trezoreriei SUA, era legată de aurul rusesc.

Și acesta este probabil cel mai mare pariu pentru Hong Kong: să câștige o cotă mai mare dintr-o piață globală care se îndreaptă spre Est, fără a submina simultan relațiile sale cu sistemul financiar occidental.

Pentru Rusia, însă, ruta s-a schimbat deja. Aurul care odinioară se îndrepta spre vest își găsește acum drumul spre China – iar Hong Kong devine principala sa poartă de intrare.