Noul Făt Frumos al industriei auto din Europa: în șapte luni, chinezii au depășit deja vânzările pe tot anul 2025

Informațiile privind avansul pe care îl au mărcile din China pe piața din Europa vin pe toate canalele și nu mai încape nicio îndoială despre faptul că strategia de creștere a acestor mărci dă roade. Cele mai recente date privind înmatriculările, analizate de Profit.ro, arată că, la final de iulie, acestea depășiseră vânzările pe tot anul 2025.

Vânzările mărcilor auto din China, în frunte cu BYD, Geely și MG, au atins în primele șapte luni ale anului 813.100 autovehicule pe piața din Europa. Volumul a depășit astfel totalul înregistrat pe între ianuarie – decembrie 2025, când erau înmatriculate 812.452 vehicule.

Cu acest volum, mărcile auto din China au depășit pragul de 11% din piața de autoturisme europeană, în iulie, și se pregătesc de noi recorduri în a doua jumătate de an.

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