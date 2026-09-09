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Tehnologie

Noul iPhone Ultra. Apple vrea să lanseze astăzi primul său telefon pliabil din istorie. Tot ce știm în acest moment despre noul telefon

Vlad Barză
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Apple intenționează să lanseze miercuri un gadget despre care se vorbește de mai mult de un deceniu: un smartphone de peste 2.000 de dolari ce ar putea ajunge la zece milioane de clienți în primul an, scrie presa de specialitate. Ar fi cea mai mare schimbare de design din istoria de 19 ani a iPhone.

  • Evenimentul Apple denumit „Surprise and Shine” începe miercuri la ora 20.00 (ora României).
  • Presa de tehnologie are două variante pentru numele telefonului care ar putea fi lansat astăzi.
  • Primul iPhone pliabil vine la șapte ani după ce Samsung și Huawei au lansat telefoane de tip „foldable”. Compania chineză și-a lansat chiar luni cel mai nou model al său trifold.
  • Va fi prima mare lansare din era noului CEO John Ternus, cel care conduce compania de la 1 septembrie.

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