Noul iPhone Ultra. Apple vrea să lanseze astăzi primul său telefon pliabil din istorie. Tot ce știm în acest moment despre noul telefon

Apple intenționează să lanseze miercuri un gadget despre care se vorbește de mai mult de un deceniu: un smartphone de peste 2.000 de dolari ce ar putea ajunge la zece milioane de clienți în primul an, scrie presa de specialitate. Ar fi cea mai mare schimbare de design din istoria de 19 ani a iPhone.

Terminalul urmează să aducă două premiere absolute: este primul iPhone pliabil (foldable) și primul telefon Apple care va avea preț de pornire de cel puțin 2.000 de dolari, scrie publicația TechCrunch. Unele estimări indică un preț de pornire de până la 2.200 de dolari și versiuni care vor costa și peste 2.500 de dolari.

Modelul se va numi iPhone Ultra sau iPhone Fold, potrivit sursei citate.

Apple lucrează de cel puțin opt ani la un telefon pliabil, iar presa din SUA scria, pe surse, prin 2020 și 2021 că sunt testate o mulțime de prototipuri. În lume se cumpără anual 20 de milioane de smartphone-uri pliabile de la Samsung, Huawei, Google, Motorola, Xiaomi, Honor și alte mărci. În total, pe plan mondial peste un miliard de smartphone-uri pe an, iar pliabilele reprezintă sub 2%.

Site-ul macrumors.com scrie că în afară de iPhone Ultra se va lansa gama iPhone 18. Tot la eveniment vor fi prezentate căștile Apple Watch SE 4e, dar și noi versiuni de MacBook și de iMac.

Diversele surse citate de presa americană spun că telefonul pliabil „iPhone Ultra” se va deschide precum o carte, ecranul exterior va avea 5,5 inci, iar cel interior va avea 7,8 inci când este desfăcut complet. Grosimea va fi de sub 4,8 inci când telefonul este desfăcut și de 9,5 inci când este pliat. Se pare că și „cuta” din mijlocul ecranului va fi extrem de puțin vizibilă. Despre zvonuri a scris și publicația AppleInsider.

Cadrul urmează să fie din titan și aluminiu, procesorul este de tip A20, iar telefonul va avea 12 GB RAM. Despre capacitatea bateriei, zvonurile apărute indică 4,800–5,000mAh.

Câte iPhone-uri pliabile s-ar putea vinde

Va fi prima mare încercare pentru noul CEO al Apple, John Ternus, care a venit la conducerea companiei după lungul „mandat” de 15 ani al lui Tim Cook.

Apple vinde anual peste 240 de milioane de telefoane iPhone, ceea ce înseamnă 20% din piața mondială.

Ce indică estimările pentru iPhone Ultra? Compania de analiză IDC estima – citată de Bloomberg – că s-ar putea vinde 10 milioane de unități în primul an de comercializare, iar Apple ar putea ajunge să dețină 40% din piața pliabilelor, în 2027.

Mai mult, IDC spune că lansarea acestui gadget de la Apple va da un impuls pieței de „foldables” care va crește cu 13% în primul an și cu 18% în următorul.

Pe de altă parte, analiștii de la Citi au dat prognoze defalcate: vânzări de cinci milioane de unități până la final de 2026 și încă 2,3 milioane în primul trimestru din 2027.