Noutăţile lunii august pe Netflix

Netflix anunţă pentru luna august finalul seriei „One Hundred Years of Solitude”, care continuă cu a doua parte a ecranizării clasicului roman scris de Gabriel García Márquez, sezonul final din „Outer Banks”, dar și filmul „The Whisper Man”, un thriller de excepţie cu Adam Scott și Robert De Niro.

Pe platformă vor fi şi documentarul „Mourinho”, unde celebrul antrenor, alături de alte nume legendare ale fotbalului, spune povestea ascensiunii sale; filmul „The Last House”, în care o familie este blocată în propria casă şi luptă cu greu pentru supravieţuire; şi sezonul 3 din serialul „My Life with the Walter Boys”, unde dinamica din viaţa lui Jackie alături de familia Walter este perturbată de evenimente neaşteptate şi noi idile, relatează News.ro.

De asemenea, în august vor putea fi văzute pe Netflix şi seria de filme „Final Destination”, alături de „Nosferatu”, „Robin Hood”, „Desperado” şi „Zodiac”.

Titlurile lunii

„One Hundred Years of Solitude”: Partea a 2-a, din 5 august, marele final din 26 august

După semnarea armistiţiului, pacea tot nu se aşterne peste Macondo. Temându-se de ameninţările colonelului Aureliano Buendía, conservatorii urzesc un complot care, printr-un capriciu al sorţii, o aduce în oraş pe Fernanda del Carpio din Bogotá. Aceasta se căsătoreşte cu Aureliano Segundo, unul dintre gemenii nelegitimi ai lui Arcadio, oferindu-i Ursulei Iguarán primii ei moştenitori legitimi.

Între timp, José Arcadio Segundo, celălalt geamăn, va împlini visurile nebuneşti ale patriarhului de a conecta Macondo cu lumea. Odată cu sosirea căii ferate, porţile se deschid pentru compania bananieră, iar acest lucru declanşează declinul oraşului şi împlineşte blestemul Ursulei Iguarán: neamului condamnat la o sută de ani de singurătate nu îi este dată o a doua şansă pe pământ.

„Outer Banks”, sezonul 5, din 20 august

În sezonul 5, Albiturile sunt în pragul colapsului, după pierderea tragică a lui JJ în Maroc. Blocaţi departe de casă şi îndureraţi de plecarea celui care era sufletul grupului, au pierdut Coroana albastră şi continuă să se confrunte cu o serie de ameninţări cu care deja s-au obişnuit.

Cu Chandler Groff încă în libertate, cu Dalia & Corsarii pe urmele lor şi cu Snobii hotărâţi să le răpească orice şansă de a se întoarce acasă, John B, Sarah, Kiara, Pope şi Cleo trebuie să se bazeze pe instinctele lor de supravieţuire, dar şi pe o alianţă precară cu Rafe, pentru ca echipa lor să nu se destrame definitiv.

„The Whisper Man”, din 28 august

Când fiul său de opt ani este răpit, un scriitor de romane poliţiste văduv apelează la ajutorul tatălui său înstrăinat, fost detectiv de poliţie, dar descoperă o legătură cu un caz vechi de zeci de ani al unui criminal în serie condamnat, cunoscut ca „Omul Şoaptă”.

Seriale

„1670”, sezonul 3, din 5 august

Obsedat să-şi recapete statutul nobiliar, Jan Paweł nu mai observă problemele care mocnesc în familia sa şi printre sătenii din Adamczycha.

„Let’s Marry Harry”, din 5 august

Va reuşi Harry Jowsey, ajutat de Alex Cooper şi de prietenii lui cei mai buni, să găsească adevărata dragoste şi să se însoare?

„My Life with the Walter Boys”, sezonul 3, din 6 august

După o criză medicală, Jackie şi familia Walter caută o nouă normalitate, iar un hobby riscant, musafiri neaşteptaţi şi noi iubiri aduc provocări.

„Death INC.”, sezonul 4, din 7 august

Viitorul firmei Torregrosa e în joc. Visul lui Dámaso de a fi director e la un pas de a se realiza, dar Chemi intră în cursa pentru conducerea casei funerare.

„Ricky Gervais Alley Cats”, din 7 august

Aventurile scandaloase se ţin lanţ când pisicile vagaboande provoacă haos pe străzi în această comedie animată fără perdea creată de Ricky Gervais.

„Our Sticky Love”, din 7 august

O procuroare ambiţioasă îşi pierde memoria şi se mută cu un antrenor de box care spune că e iubitul ei. Se poate transforma această situaţie ciudată în iubire adevărată?

„My Brilliant Career”, din 13 august

Modernă şi rebelă, Sybylla visează doar la scris. Să aleagă o carieră fascinantă în locul unei căsnicii sigure e uşor, până când se îndrăgosteşte pe neaşteptate.

„Tires”, sezonul 3, din 13 august

În timp ce se acomodează ca asociaţi la Valley Forge, o firmă în dificultate, Will analizează o oportunitate ratată, iar Shane face un ocol pe calea către maturitate.

„Love is Blind: UK”, sezonul 3, din 19 august

Un nou grup de britanici singuri intră în faimoasele capsule în căutarea iubirii, dar cine va trece de cererea în căsătorie, de vacanţă şi va ajunge la altar?

„Blood Sacrifice”, din 20 august

După uciderea brutală a doi poliţişti, un detectiv tenace îşi uneşte cu reticenţă forţele cu tatăl său înstrăinat, fost poliţist, pentru a-l prinde pe criminal.

„S & X”, din 20 august

La clinica sa, sexologul Ichito Shimotori tratează cu sinceritate diverse probleme sexuale şi de intimitate. Cu toate acestea, şi el are o problemă.

„Mom Knows Best”, din 26 august

În acest nou reality show, nouă mame îşi urmăresc în secret copiii adulţi şi pariază pe alegerile pe care aceştia le vor face, punându-şi astfel relaţiile de familie la încercare.

„Leanne”, sezonul 2, din 27 august

Părinţii le pun răbdarea la încercare, iar Leanne şi Carol vin cu replici isteţe şi surprize, confruntându-se cu vechi obiceiuri, noi provocări şi noi roluri familiale.

„All The Truth In My Lies”, din 28 august

Doi colegi de apartament merg în excursia burlăciţelor, unde sentimentele nerostite se aprind şi le tulbură grupul de prieteni. Bazat pe romanul lui Elísabet Benavent.

„Graveyard”, sezonul 3, din 28 august

Nişte cutii sinistre sunt lăsate la domiciliile unor femei din Turcia, iar inspectoarea Önem şi echipa ei se reunesc pentru a destrăma o reţea complexă de crime misogine.

„Mousetrap”, în curând

Un scriitor solitar descoperă că i-a fost furată identitatea şi trebuie să se alieze cu un cămătar nemilos ca să-şi recupereze viaţa de la un individ numit „Şobolanul”.

Filme

„The Last House”, din 7 august

O familie blocată fără explicaţii în propria casă trebuie să colaboreze pentru a supravieţui cu resurse limitate şi să înfrunte ameninţarea sinistră care o ţine captivă.

„Nando Between Two Worlds” – A Sintonia Film, din 12 august

Prins între viaţa de familie şi obligaţiile faţă de lumea interlopă, Nando trebuie să ia o decizie imposibilă privind adevărata sa loialitate.

„This, That and Everything in Between”, din 13 august

Viaţa atent reclădită a unei scenariste de televiziune se destramă când mama ei înstrăinată apare după 27 de ani, purtând un secret care dă totul peste cap.

„A Child of My Own”, din 13 august

Disperată să devină mamă şi presată de aşteptările familiei şi societăţii, o femeie înscenează o sarcină şi ajunge să comită o infracţiune în acest documentar şocant.

„Don’t Say Good Luck”, din 14 august

Sophie Birenbaum e gata să strălucească în rolul principal din musicalul liceului, dar are parte de mai multă dramă acasă decât pe scenă.

„My Best Friend, His Girlfriend and Me”, din 14 august

Olli şi Matze sunt prieteni buni care locuiesc, lucrează şi plănuiesc să vadă lumea împreună. Dar idila lui Matze cu Rebecca dă totul peste cap.

„Facing El Chapo”, din 21 august

Doi ofiţeri mexicani trebuie să supravieţuiască ultimelor ore ale turei lor după ce deranjează un şef de cartel nemilos, într-o dramă poliţistă inspirată din fapte reale.

„The Secret Woman”, din 28 august

După ce află că are o familie şi un imperiu maritim, o femeie amnezică revine la un trecut prosper şi aparent perfect pentru a descoperi de ce a plecat.

Documentare

„Mourinho”, din 11 august

Acest documentar plin de trofee şi de informaţii savuroase urmăreşte ascensiunea legendară a lui José Mourinho în rândul celor mai titraţi antrenori ai cluburilor de top.

„Freefall: A Reckoning For Boeing”, din 19 august

În acest documentar, mărturia alarmantă a denunţătorului spune că politica de reducere a costurilor şi muşamalizările de la Boeing au dus la defecţiuni aviatice fatale.