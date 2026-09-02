„Nu aș schimba nimic”. Cum a ajuns Laurențiu Garoșeanu de la gestionar piese de schimb la Maintenance Lead în șase ani la Philip Morris România

„Oamenii care construiesc viitorul” este o serie despre profesioniștii care contribuie, prin munca lor de zi cu zi, la transformarea Philip Morris România și la construirea unui viitor fără fum. Din fabrică, din birouri sau de pe teren, poveștile lor arată cum progresul se construiește prin colaborare, responsabilitate și dorința de a face lucrurile mai bine.

Nu toate poveștile de succes profesional încep cu un plan clar. Unele încep cu emoțiile primei zile de lucru, cu oameni care te îndrumă și cu încrederea că poți învăța mai mult decât crezi. Așa descrie Laurențiu Garoșeanu parcursul său din ultimii șase ani în fabrica Philip Morris România din Otopeni: un drum construit pas cu pas, într-un mediu în care fiecare provocare a devenit o oportunitate de creștere.

Prima zi: „A fost copleșitor”

„Prima zi a fost plină de emoții. Era primul meu job stabil, a trebuit să învăț rapid. A fost copleșitor. Mi-am dat seama că am foarte multe de învățat și mi-a plăcut comunitatea, în primul rând, pentru că majoritatea trăgeau către un scop comun.”, își amintește Laurențiu. Avea atunci doar 19 ani și se confrunta pentru prima dată cu responsabilitățile unui mediu de lucru complex. Ritmul activității, interacțiunea cu oameni din departamente diferite și volumul mare de informații noi pe care trebuia să le asimileze într-un timp scurt au făcut ca începutul să fie provocator, dar și o experiență de învățare accelerată.

La început a fost responsabil de gestionarea pieselor de schimb, apoi a trecut în zona de operare, iar astăzi este Maintenance Lead, într-un rol care presupune atât rezolvarea problemelor tehnice, cât și planificarea activităților de mentenanță preventivă. În esență, coordonează tot ce ține de partea tehnică a liniilor de producție.

Un parcurs pe care nu l-ar schimba

Privind în urmă, spune că nu ar schimba nimic din traseul parcurs până acum. „Dacă aș putea să mă întorc, n-aș face nimic diferit. Am avut și oameni care m-au îndrumat foarte bine și încrederea pe care am primit-o din partea lor este foarte bună.”, spune Laurențiu.

Poate tocmai această experiență l-a făcut să privească rolul său dincolo de partea strict tehnică. Astăzi vorbește la fel de mult despre oameni precum vorbește despre echipamente și procese. „Îmi place să îi ajut pe oameni să se dezvolte, să fie autonomi.”, spune el. Despre echipa sa vorbește cu aceeași mândrie cu care vorbește despre proiectele finalizate: „Este o echipă tânără și împreună avem o chimie foarte, foarte bună.” Pentru el, o parte importantă a rolului său este să creeze un mediu în care oamenii învață, capătă încredere și pot lua decizii singuri.

Pentru Laurențiu, o zi de lucru începe cu încercarea de a înțelege cât mai bine ce s-a întâmplat înainte ca el să ajungă în fabrică. „Încerc să adun cât mai multe informații de pe turele anterioare și să vorbesc cu cât mai multă lume, să am mai multe surse și asta mă ajută pentru parcursul zilei.”, spune el.

Experiența l-a învățat că planificarea și stabilirea priorităților sunt esențiale într-un mediu în care apar constant situații neprevăzute. Chiar dacă activitățile urmează procese clare, echipamentele se pot defecta în orice moment și în moduri diferite. În astfel de situații, echipa trebuie să analizeze rapid problema și să identifice cea mai bună soluție pentru ca activitatea să poată continua în condiții optime.

„Focusul este un lucru foarte important, mai ales că facem același lucru zi de zi. Apar lucruri neplanificate, trebuie să ne adaptăm foarte ușor”, explică Laurențiu.

Din Otopeni în întreaga lume

Rolul său face parte dintr-un mecanism mult mai amplu, care depășește cu mult granițele fabricii Philip Morris România. Produsele realizate aici ajung astăzi pe zeci de piețe internaționale, iar fiecare etapă a procesului contribuie la menținerea standardelor de calitate pe care se bazează milioane de consumatori din întreaga lume. „Munca mea ajunge la foarte mulți oameni. Undeva la 54 de țări, pe 5 continente, la cea mai înaltă calitate.”, spune el.

Faptul că rezultatele muncii sale ajung atât de departe îi oferă sentimentul că face parte dintr-un proiect cu impact mult dincolo de activitatea de zi cu zi. Atunci când vorbește despre succes, nu se referă la o realizare individuală, ci la rezultatele unei echipe care învață și crește împreună. „Creștem capabilități, ne dezvoltăm, tragem către un scop comun, un viitor fără fum.”, spune Laurențiu.

După șase ani în companie, Laurențiu vorbește mai puțin despre utilaje și procese și mai mult despre oamenii care l-au ajutat să crească. Poate pentru că exact așa își măsoară astăzi propriul impact: prin ceea ce construiește împreună cu echipa și prin încrederea pe care reușește să o dea mai departe.

Povestea lui Laurențiu Garoșeanu este una dintre miile de povești care ilustrează impactul Philip Morris International în România. În spatele fiecărui produs care pleacă din fabrica de la Otopeni către una dintre cele peste 50 de piețe internaționale se află oameni, competențe și parteneriate construite în timp. Cu peste 1.500 de angajați, 4.300 de furnizori locali și aproximativ 9.000 de locuri de muncă susținute în economie, compania contribuie la un ecosistem în care progresul este rezultatul unui efort comun al mii de oameni. Aceștia sunt, de fapt, oamenii care construiesc viitorul: discret, consecvent și de multe ori departe de lumina reflectoarelor, dar cu un impact care se vede în economie, în comunități și în produsele fabricate în România care ajung astăzi în întreaga lume.

Articol susținut de Philip Morris România