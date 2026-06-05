„Nu mai așteptați curierul, nu va mai veni din septembrie”. După doar cinci ani, Sameday iese de pe una dintre piețele vecine și își concediază angajații

Compania Sameday, deținută de eMAG, a decis să iasă de pe piața din Ungaria, urmând să-și concentreze operațiunile pe cea din România, informează Ziarul Financiar, care citează presa maghiară.

Potrivit site-ului economic maghiar Economx, care publică un articol cu titlul „Nu așteptați curierul, nu vor mai veni din septembrie” în care precizează că Sameday își ia rămas bun de la piața maghiară după ce nu a reușit să-și vândă filiala, dar situația este intolerabilă din cauza reglementărilor.

Potrivit sursei citate, Sameday avea în plan să vândă afacerea din Ungaria către o companie austriacă, dar tranzacția a fost respinsă de guvernul de la Budapesta. În aceste condiții, Sameday își va concedia angajații și își va muta rețeaua de easyboxuri (circa 1100) în România.

Conform site-ului Origo, Sameday își va încheia operațiunile în Ungaria în septembrie, iar unii angajați au fost deja informați că pot lucra doar până la mijlocul lunii august. Publicația a încercat să ia legătura cu compania, dar nu a primit vreun răspuns.

Sameday a intrat pe piața maghiară în urmă cu cinci ani.