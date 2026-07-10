Nu mai suferiți în tăcere! Endocrinolog: „Menopauza nu este o boală. Avem soluții care ne redau energia și controlul”

Pentru foarte multe femei, cuvântul „menopauză” vine la pachet cu o mulțime de temeri, mituri și o barieră de tăcere. Se vorbește mult despre bufeuri și kilograme în plus, dar prea puțin despre starea de „ceață mentală”, despre nopțile nedormite sau despre anxietatea care se instalează fără un motiv aparent. Dincolo de schimbările fizice, menopauza este o etapă de tranziție profundă, un prag biologic pe care fiecare femeie îl trece diferit. Din păcate, multe doamne aleg încă să sufere în tăcere, convinse că aceste neplăceri sunt doar un „destin inevitabil” al vârstei.

Medicina modernă privește însă această perioadă cu totul altfel. Dr. Mihaela Pena, medic specialist Endocrinologie la Hyperclinica MedLife Unirii, spune că menopauza nu mai este văzută ca o boală sau ca un declin, ci ca începutul unei noi etape active a vieții, care poate fi trăită cu sănătate, echilibru și încredere.

Bufeurile chinuie 80% dintre femeile aflate la menopauză

Tranziția hormonală nu este un fenomen izolat, ci o realitate care afectează o populație uriașă la nivel global.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății (WHO), femeile în vârstă de 50 de ani și peste reprezentau 26% din totalul populației feminine la nivel global. Datorită creșterii speranței de viață, o femeie care împlinește astăzi 60 de ani se poate aștepta să mai trăiască, în medie, încă 21 de ani. Simptomele vasomotorii (bufeurile și transpirațiile nocturne) afectează până la 80% dintre femei, conform datelor centralizate de Universitatea din Illinois (UIC). Pentru o treime dintre acestea, simptomele pot persista mai bine de 10 ani. Și asta nu e tot, odată cu scăderea nivelului de estrogen, avantajul cardiovascular pe care femeile îl au înainte de menopauză se reduce treptat, iar riscul de hipertensiune arterială, boală coronariană și alte afecțiuni cardiovasculare crește odată cu înaintarea în vârstă și cu acumularea altor factori de risc.

Corpul începe să transmită semnale cu câțiva ani înainte de menopauză

„Menopauza reprezintă oprirea definitivă a menstruațiilor, ca urmare a scăderii naturale a activității ovarelor. Nu este o boală, ci o etapă firească din viața fiecărei femei. Este important de știut că simptomele și impactul asupra calității vieții diferă foarte mult de la o persoană la alta, iar astăzi există soluții eficiente pentru majoritatea problemelor care pot apărea”, susține dr. Mihaela Pena.

În mod obișnuit, menopauza se instalează în jurul vârstei de 50–52 de ani. Totuși, corpul începe să transmită semnale cu câțiva ani înainte, în perioada numită perimenopauză. Potrivit endocrinologului, femeile pot observa cicluri menstruale neregulate (menstruații mai abundente sau mai rare), celebrele bufeuri, tulburări de somn, stări intense de oboseală și schimbări bruște de dispoziție.

Simptomele din umbră: „ceața mentală” și metabolismul leneș

Dacă bufeurile (acele senzații bruște de căldură însoțite de transpirații și palpitații) sunt bine cunoscute, menopauza vine adesea cu manifestări mult mai subtile, dar la fel de dăunătoare pentru viața de zi cu zi.

„Multe femei se confruntă cu insomnie, dificultăți de concentrare, probleme de memorie, anxietate, scăderea libidoului sau uscăciune vaginală. Unele paciente îmi descriu o stare de „ceață mentală” care le influențează direct activitatea profesională și interacțiunile sociale”, afirmă dr. Mihaela Pena.

O altă mare nemulțumire a femeilor este creșterea în greutate. Multe paciente spun revoltate că se îngrașă „fără să mănânce mai mult decât înainte”. Medicul confirmă că nu este un mit, ci o realitate biologică pură: „Există un sâmbure important de adevăr. Odată cu înaintarea în vârstă și cu modificările hormonale, organismul consumă mai puține calorii decât înainte, iar masa musculară tinde să scadă. Astfel, chiar dacă alimentația rămâne neschimbată, poate apărea creșterea în greutate”.

Scăderea dramatică a estrogenilor favorizează acumularea grăsimii în zona abdominală, crescând semnificativ riscul de diabet, colesterol mărit, hipertensiune și boli de inimă. De aceea, o alimentație echilibrată și activitatea fizică regulată devin obligatorii pentru a menține metabolismul activ. „Exercițiile de forță sunt la fel de importante ca mersul pe jos, deoarece ajută la păstrarea masei musculare și a sănătății osoase”, spune dr. Pena.

Povestea pacientei care nu se mai recunoștea în oglindă

În cabinetul dr. Mihaela Pena, poveștile lăsate în urmă de dezechilibrele hormonale sunt adesea izbitoare. Medicul își amintește cazul unei doamne extrem de active din punct de vedere profesional, care a venit la consultație complet deznădăjduită:

„A intrat în cabinet convinsă că „nu mai este ea însăși”. Din cauza insomniilor severe, a oboselii cronice, a dificultăților de concentrare și a bufeurilor frecvente, simțea că își pierde controlul asupra propriei cariere și vieți personale. După o evaluare amănunțită și crearea unui plan terapeutic personalizat, simptomele s-au ameliorat radical. Cel mai important lucru pentru ea a fost să înțeleagă că ceea ce trăia avea o explicație medicală clară și, mai ales, că există soluții eficiente care o pot ajuta să își recapete controlul”, a povestit medicul.

Terapia hormonală de substituție: de la temerile din trecut la realitatea de azi

Cea mai eficientă metodă de tratament pentru combaterea bufeurilor, a transpirațiilor nocturne, a insomniilor și a problemelor urinare rămâne terapia hormonală de substituție (HRT), care are și rolul de a proteja oasele împotriva osteoporozei. Cu toate acestea, multe femei manifestă o reticență profundă față de hormoni.

Dr. Mihaela Pena ne ajută să înțelegem de unde provine această frică și cum a evoluat medicina în ultimii ani:

„Reticența își are originea într-un studiu celebru din anul 2002, numit Women’s Health Initiative (WHI), ale cărui rezultate inițiale au speriat lumea privind riscul de cancer mamar și boli cardiovasculare. Între timp, datele au fost reanalizate, iar numeroase studii ulterioare au adus o perspectivă mult mai nuanțată. Astăzi știm că vârsta la care începem tratamentul, starea de sănătate a pacientei, tipul hormonilor și calea de administrare influențează masiv siguranța pacientului”.

În prezent, ghidurile marilor societăți medicale internaționale (precum The Menopause Society) consideră terapia hormonală ca fiind tratamentul de primă intenție pentru femeile cu simptome severe, aflate în primii 10 ani de la instalarea menopauzei sau înainte de vârsta de 60 de ani, dacă nu au contraindicații. Pentru a elimina orice risc, înainte de începerea tratamentului se face o evaluare riguroasă: se verifică istoricul familiei, factorii de risc cardiovascular, riscul de tromboză (cheaguri de sânge) și sănătatea sânilor prin mamografii.

Există soluții și pentru femeile care nu pot sau nu vor să ia hormoni

Datorită progreselor uimitoare din ultimii ani, medicina pune la dispoziție alternative eficiente. Pe lângă medicamentele non-hormonale clasice și tratamentele locale pentru uscăciune vaginală, au apărut clase complet noi de medicamente.

„În ultimii ani, tratamentul a devenit extrem de personalizat. Au apărut primele terapii non-hormonale dezvoltate special pentru controlul bufeurilor, numite antagoniști ai receptorilor pentru neurokinina 3 (NK3). Aceste medicamente acționează direct la nivelul creierului, în centrul care reglează temperatura corpului, oferind o alternativă extraordinară femeilor care nu pot sau nu doresc să utilizeze hormoni”, explică dr. Mihaela Pena.

Aceste noi molecule (cum sunt fezolinetant și elinzanetant), aprobate recent de autoritățile de reglementare din America, precum FDA, au demonstrat în studiile clinice de fază III (OASIS și SKYLIGHT) o reducere rapidă și substanțială a frecvenței și severității bufeurilor, îmbunătățind considerabil calitatea somnului fără a influența nivelul de estrogen din corp.

Ghidul controalelor obligatorii la menopauză

Pentru a trece prin această perioadă în perfectă siguranță, dr. Mihaela Pena recomandă un set de investigații periodice esențiale:

Controale ginecologice regulate și teste de screening (testul Babeș-Papanicolau și mamografia pentru cancerul de col și de sân)

și teste de screening (testul Babeș-Papanicolau și mamografia pentru cancerul de col și de sân) Monitorizarea analizelor de sânge: a glicemiei și a profilului lipidic (colesterol, trigliceride) pentru prevenirea bolilor metabolice.

a glicemiei și a profilului lipidic (colesterol, trigliceride) pentru prevenirea bolilor metabolice. Monitorizarea tensiunii arteriale

Evaluarea sănătății osoase: efectuarea unei osteodensitometrii (testul DEXA) pentru a depista din timp riscul de osteoporoză și fracturi.

„Menopauza nu înseamnă sfârșitul unei etape active, ci începutul uneia noi. Nu este nevoie să suferiți în tăcere. Dacă simptomele vă afectează starea de bine, discutați deschis cu medicul dumneavoastră. Stilul de viață sănătos, somnul de calitate și soluțiile medicale personalizate de astăzi vă pot ajuta să traversați această perioadă cu energie, echilibru și maximă încredere”, conchide medicul endocrinolog.

Surse:

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/menopause

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Articol susținut de MedLife