„Nu poți opri banca pentru upgrade”. Cum modernizezi un sistem critic care procesează milioane de tranzacții

Când verificăm soldul, facem un transfer sau plătim cu cardul, în spatele acestor operațiuni aparent simple lucrează unul dintre cele mai critice sisteme din infrastructura unei bănci: core banking-ul, considerat „inima” care menține sincronizate toate operațiunile financiare. Deși este invizibil pentru clienți, acesta gestionează conturi, solduri și tranzacții și trebuie să funcționeze permanent, în condiții de siguranță și fiabilitate. Într-un interviu pentru Pagini de Cod, Cristina Tudor, IT Lead Retail Core Banking and Architecture la ING Hubs România, explică ce este de fapt core banking-ul, de ce modernizarea lui reprezintă una dintre cele mai complexe provocări tehnologice din industria financiară și cum contribuie echipele din România la această transformare.

Ce este, de fapt, core banking-ul?

Ce este core banking-ul?

[CT]: Interpretarea a ceea ce înseamnă „core” în arhitectura unei bănci poate varia de la o instituție la alta sau de la un specialist la altul. Indiferent de aceste nuanțe, esențialul este același: core banking-ul gestionează centralizat conturi, solduri, încasări, plăți, transferuri și orice altă operațiune care modifică situația financiară a unui client.

De ce nu îl vede clientul, dar îl „simte” la fiecare tranzacție?

[CT] Pentru client, core banking-ul este, în mare parte, invizibil. Nu interacționezi direct cu el, dar îi „simți” prezența de fiecare dată când folosești banii din contul tău: când verifici un sold, faci un transfer, plătești cu cardul sau primești un salariu. Toate aceste acțiuni se bazează pe funcționarea corectă și sincronizată a acestui sistem din fundal. Din acest motiv, core banking ul este considerat „inima” băncii: este componenta care trebuie să funcționeze permanent, corect și sigur, indiferent de volumul tranzacțiilor sau de complexitatea proceselor din spate. Dacă aceasta se oprește sau bate neregulat, efectele sunt resimțite imediat de toți clienții.

Ce se întâmplă în spatele unui transfer aparent simplu?

[CT] Un transfer de bani aparent simplu declanșează, în spate, o serie de pași invizibili pentru client. Sistemele verifică dacă există fonduri suficiente, aplică clauzele contractuale, rulează controale de risc și de conformitate și coordonează schimbul de informații între mai multe sisteme din ecosistemul băncii. Toate aceste verificări sunt orchestrate automat, într-un timp record, de sub o secundă. Rolul core banking-ului este să se asigure că, la final, soldurile sunt actualizate corect și consecvent, astfel încât clientul să poată avea încredere că banii săi sunt gestionați în siguranță, indiferent de tipul tranzacției.

De ce e de greu de schimbat „inima” unei bănci

Care sunt cele mai mari constrângeri ale unui sistem de core banking?

[CT] Cele mai mari constrângeri țin de securitate, reziliență și performanță. Core banking-ul gestionează date și operațiuni financiare esențiale, ceea ce înseamnă că trebuie să fie extrem de robust și sigur în orice moment. La acestea se adaugă cerințele stricte de reglementare și audit, care influențează fiecare decizie tehnică. Complexitatea majoră vine din faptul că vorbim despre „inima băncii”: un sistem care trebuie să funcționeze impecabil non-stop, chiar și atunci când sunt necesare lucrări de mentenanță, actualizări sau transformări majore, fără ca impactul să fie resimțit de clienți.

De ce modernizarea nu e niciodată „plug and play”?

[CT] Multe sisteme de core banking au evoluat odată cu băncile, de-a lungul a zeci de ani. Sunt, în general, foarte stabile și fiabile, dar în timp au acumulat compromisuri tehnice (technical debt) și au fost construite ca sisteme monolitice, greu de modificat rapid sau izolat. Spre deosebire de aplicațiile moderne, unde poți „înlocui” relativ ușor componente, orice schimbare în core banking are efecte extinse și trebuie tratată cu multă precauție. Orice modernizare trebuie făcută sub constrângeri stricte de stabilitate, securitate, reglementare și costuri, ținând cont în paralel de nevoile curente ale băncii, cum ar fi nevoia de a lansa produse noi, de a răspunde cerințelor clienților sau de a respecta schimbările legislative.

Cum arată pentru o bancă echilibrul dintre stabilitate și nevoia de schimbare?

[CT] În contextul actual, în care se așteaptă ca sistemele bancare să fie permanent disponibile („always on”) și capabile să proceseze tranzacții în timp real, instant, băncile nu își mai pot permite să oprească sistemele ore sau zile întregi pentru mentenanță, așa cum era posibil în trecut. Stabilitatea nu mai este negociabilă, dar nici schimbarea nu poate fi evitată.

De aceea, singura abordare sustenabilă este modernizarea graduală și incrementală: transformări realizate pas cu pas, astfel încât, din perspectiva clienților, totul să fie transparent și fără întreruperi. În spate însă, acest echilibru presupune decizii dificile și compromisuri permanente: între prioritățile comerciale și investițiile tehnice, între viteza de lansare pe piață și respectarea unei viziuni arhitecturale coerente, între asumarea riscurilor și controlul costurilor.

Pe termen lung, acest echilibru poate fi menținut doar dacă strategia de core banking este clar definită, înțeleasă și asumată la nivelul întregii organizații. Alinierea la arhitectura de referință devine esențială pentru ca fiecare inițiativă sau fiecare proiect să poată contribui, incremental, la modernizare. Astfel, schimbarea nu mai este un efort separat, ci parte integrantă din funcționarea de zi cu zi a băncii.

Cristina Tudor, ING Hubs Romania

Cum arată modernizarea core banking-ului în ING & care e rolul ING Hubs

De ce e importantă separarea „core-ului” de capabilitățile din jur?

[CT] Separarea core-ului de capabilitățile din jur, cum ar fi canalele digitale, produsele, pricing-ul sau raportarea, aduce modularitate. Asta înseamnă că banca poate evolua mai ușor: poți schimba sau moderniza componentele din jur fără să „atingi” constant motorul central. Practic, nu mai e nevoie ca fiecare nouă funcționalitate să fie implementată direct în core, ceea ce reduce complexitatea și dependențele.

Un alt beneficiu major este viteza. Echipele pot inova mai rapid în zonele din jurul core-ului, unde funcționalitățile noi pot fi dezvoltate și lansate mai repede și riscurile mai ușor de controlat. Core-ul rămâne stabil, iar inovația si experimentarea se mută acolo unde are cel mai mare impact vizibil pentru client.

Nu în ultimul rând, separarea reduce riscul. Când totul este strâns cuplat într-un singur sistem, orice schimbare mică poate genera efecte neprevăzute. Printr-o arhitectură clar delimitată, riscurile sunt izolate: problemele dintr-o componentă nu se propagă automat în întregul sistem bancar.

Pe scurt, separarea core-ului permite băncii să fie, în același timp, mai sigură și mai flexibilă; să funcționeze ca un nucleu solid și fiabil, în jurul căruia pot evolua rapid funcționalități noi, fără a pune în pericol reziliența operațională.

Ce rol joacă ING Hubs România în această transformare?

[CT] Echipele de Core Banking din ING Hubs Romania contribuie în mod decisiv la toate etapele dezvoltării și operării acestei platforme critice, asumând responsabilitatea întregului ciclu de viață, de la dezvoltare și integrare până la operare și suport 24/7. Prin această abordare, facilităm implementarea coerentă a soluțiilor de core banking în mai multe piețe ING (România, Italia, Spania, Germania și Belgia), asigurând consistență și eficiență la nivel de grup. Impactul principal este că soluțiile dezvoltate pot fi reutilizate și extinse în mai multe țări, fără ca fiecare piață să pornească de la zero, prin standardizare, crearea de capacități reutilizabile și alinierea sistematică la arhitectura de referință, permițând extinderea și modernizarea sustenabilă a solutiei de core banking fără a afecta continuitatea serviciilor pentru clienți.

Ce tip de experți lucrează în zona de core banking?

[CT] În zona de core banking lucrează, în general, profesioniști cu un profil tehnic solid, dar cu un mindset aparte, diferit de cel al specialiștilor concentrați exclusiv pe produse digitale sau inovație rapidă. Colegii nostri combină competențe tehnice profunde cu o înțelegere clară si vastă a domeniului bancar, a proceselor critice și a impactului pe care tehnologia îl are asupra operațiunilor de zi cu zi ale băncii.

Ce îi caracterizează în mod distinct este orientarea puternică spre stabilitate, rigoare și responsabilitate. Lucrează cu sisteme aflate în permanență în funcțiune, unde orice schimbare trebuie gândită pe termen lung, testată extensiv și integrată fără a afecta continuitatea serviciilor. Spre deosebire de alte zone IT, unde experimentarea și iterațiile rapide sunt ceva obișnuit, în core banking deciziile se iau cu un grad ridicat de precauție, iar calitatea și predictibilitatea au prioritate față de viteza pură de livrare.

În același timp, aceste echipe au un mindset de transformare. Deși lucrează cu sisteme mature și complexe, ele sunt profund implicate în modernizare, standardizare și scalare la nivel de grup. O bună parte din valoarea pe care o aduc nu este doar tehnică, ci și organizațională. Au capacitatea de a echilibra partea operațională și cea de transformare, de a traduce strategia de arhitectură în livrare concretă și de a construi soluții reutilizabile pentru mai multe piețe și contexte de business.

În core banking atragem oameni care sunt confortabili cu complexitatea, care gândesc sistemic și care își asumă responsabilitatea pe termen lung. Sunt specialiști pentru care impactul nu se măsoară doar în funcționalități livrate, ci în încrederea că un sistem critic rămâne sigur, disponibil și evolutiv, chiar și în condițiile unor schimbări continue.

Articol susținut de ING Hubs