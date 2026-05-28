Nuclearelectrica distribuie dividende consistente aferente anului 2025. Când vor începe plățile efective

Acţionarii Societăţii Naţionale Nuclearelectrica au aprobat, joi, distribuirea unor dividende brute în valoare totală de 1,179 miliarde de lei din profitul net aferent exerciţiului financiar 2025, dividendul brut fiind stabilit la 3,91068407 lei/acţiune, potrivit hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA), informează Agerpres.

Conform raportului transmis Bursei de Valori Bucureşti, data de înregistrare a fost stabilită pentru 23 iunie 2026, iar plata dividendelor va fi efectuată începând cu data de 13 iulie 2026.

Hotărârea privind repartizarea profitului net pe 2025 şi acordarea dividendelor a fost aprobată în urma unei suplimentări realizate de acţionarul majoritar, Ministerul Energiei, cu 28.999.676 voturi „pentru” şi 3.854.861 voturi „împotrivă”.

Totodată, acţionarii au aprobat Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2026.

Şedinţa AGOA a avut loc la sediul companiei din Bucureşti, în prezenţa a 46 de acţionari, care au reprezentat 10,89183% din capitalul social şi din totalul drepturilor de vot.