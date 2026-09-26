Nuno Campos, după startul impresionant de sezon al lui Dinamo: „Suntem foarte aproape de a putea învinge orice adversar”

Nuno Campos, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre startul spectaculos de sezon al „câinilor” și despre atmosfera creată în jurul clubului.

Deși mulți nu știau la ce să se aștepte după despărțirea de Zeljko Kopic, Dinamo a impresionat în primele luni sub comanda portughezului Nuno Campos.

Echipa alb-roșie ocupă prima poziție în SuperLiga, cu 23 de puncte adunate după 10 etape, lucru care a dus inevitabil la apariția unor așteptări tot mai mari în rândul suporterilor.

„Startul nostru a fost cu adevărat incredibil. Nimeni nu s-ar fi așteptat să fie așa. Pentru a pune lucrurile în context, Dinamo este un club foarte mare într-o țară de 19 milioane de oameni care trăiesc și respiră fotbal.

Clubul are 18 titluri naționale, dar nu a mai câștigat campionatul de 20 de ani. Faptul că ne aflăm în această poziție generează foarte mult entuziasm în jurul echipei. De fapt, eu am fost cel care a încercat să tempereze lucrurile, pentru că obiectivul nostru nu este să câștigăm titlul.

Însă, în realitate, lucrurile au mers foarte bine, deoarece jucătorii au adoptat clar ideile noastre. Toată lumea din club ne-a ajutat foarte mult și, atunci când se întâmplă acest lucru, lucrurile devin mai ușor de realizat.

Acesta a fost drumul nostru și am reușit să le arăt jucătorilor că, dacă facem lucrurile bine, suntem foarte aproape de a putea învinge orice adversar”, a declarat Nuno Campos pentru publicația portugheză Record, potrivit digisport.ro.

După pauza cauzată de meciurile României din Liga Națiunilor, Dinamo va juca în etapa a 11-a din SuperLiga pe terenul lui Sepsi. Meciul de la Sfântu Gheorghe e programat pe 9 octombrie, de la ora 21:00.