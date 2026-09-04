Nuno Campos, înainte de Dinamo – FCSB: „Va fi un meci dificil”. Ce spune despre transferurile realizate de marea rivală

Nuno Campos (51 de ani), antrenorul lui Dinamo, a prefațat derby-ul cu FCSB, care se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30.

După șapte meciuri disputate în Superliga, Dinamo ocupă primul loc în clasament, cu 14 puncte, iar FCSB este pe locul cinci, cu 11 puncte.

„Toată lumea simte energia suporterilor și este bine să avem astfel de meciuri. Pentru noi este important să înțelegem dimensiunea partidei, dar și să gândim cu capul și să jucăm cu inima.

De fiecare dată când ai un derby este ceva special. Întrebarea este cum gestionezi astfel de meciuri. Trebuie să ne păstrăm concentrarea asupra lucrurilor pe care le avem de făcut și să aducem o energie bună în joc.

Astfel de meciuri sunt, de obicei, decise de detalii. Pregătim partida ca de fiecare dată, urmărim și analizăm ce face adversarul pe teren și încercăm să găsim lucrurile care ne pot oferi un avantaj”, a spus Campos la conferința de presă premergătoare partidei.

Tehnicianul portughez a vorbit și despre cele trei transferuri realizate de FCSB cu câteva zile înainte de Derby de România, Denis Drăguș, Meriton Korenica și Karlo Muhar.

„Sunt deja foarte puternici cu jucătorii pe care îi au și vor fi și mai puternici cu acești fotbaliști.

Pentru noi, cel mai important este să pregătim meciul și să analizăm cum funcționează adversarul ca echipă, nu doar jucătorii individual. Bineînțeles, analizăm și caracteristicile individuale ale fotbaliștilor.

În astfel de meciuri nu cred că există o favorită. Pentru mine va fi un meci dificil. Jucăm acasă, cu suporterii noștri, și credem că putem lupta pentru cele trei puncte”, a mai spus Campos.