O actriță care a jucat în două filme importante a murit din cauza meningitei și a unei infecții în sânge

Actrița americană Daveigh Chase a murit la vârsta de 35 de ani, informează ziarul britanic The Guardian.

Chase cunoscută mai ales pentru rolul vocal al personajului Lilo din filmul Disney „Lilo & Stitch” și pentru interpretarea lui Samara Morgan, fantoma din filmul de groază din 2002, „The Ring”. Rolul i-a adus premiul MTV Movie Award pentru „Cel mai bun personaj negativ” la ceremonia din 2003.

Potrivit iubitului lui Chase, Roy Hernandez, actrița a murit marți din cauza unei meningite și a unei infecții sanguine care au dus la septicemie, relatează TMZ.

Acesta a precizat că actrița fusese internată la un spital din Los Angeles la începutul acestei luni din cauza malnutriției.

Potrivit biografiei de pe pagina de Wikipedia, Chase a trecut la roluri pentru adulți cu rolul secundar din serialul dramatic al HBO „Big Love” (2006–2011), în care a interpretat-o pe Rhonda Volmer, o adolescentă manipulatoare și sociopată crescută într-o comunitate fundamentalistă poligamă.

După ce s-a retras din cariera de actriță, Chase s-a confruntat cu o serie de probleme personale și juridice, ceea ce a coincis cu o retragere îndelungată din viața publică.