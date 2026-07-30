O bibliotecă publică a primit înapoi o carte împrumutată cu 150 de ani în urmă și a calculat penalitățile de întârziere

O bibliotecă publică din Australia a primit înapoi o carte la aproximativ 150 de ani după data la care trebuia returnată, bibliotecarii locali afirmând că amenda pentru o astfel de întârziere s-ar ridica la aproape 20.000 de dolari, relatează The Associated Press.

Cartea „Antiquities of Athens” („Antichitățile Atenei”), publicată în 1858, a fost returnată săptămâna trecută bibliotecii din orașul de coastă Kiama de către un bărbat care a găsit-o în timpul unor renovări recente ale locuinței sale, într-o ladă de ceai zidită în interiorul unui șemineu sigilat.

„Nu am primit înapoi niciodată ceva atât de vechi”, a declarat Michelle Hudson, directoarea Bibliotecii Kiama.

„Urmăresc multe biblioteci pe rețelele sociale și, din când în când, mai apar cărți returnate după 30 sau 40 de ani, de obicei atunci când oamenii golesc case moștenite și lucruri de genul acesta”, a adăugat ea.

„Ne lipsește veriga esențială”, afirmă directoarea bibliotecii

Hudson a precizat că amenda pentru o asemenea întârziere în returnarea unei cărți împrumutate s-ar ridica la aproximativ 28.000 de dolari australieni (19.500 de dolari americani), dacă se ține cont de inflație.

Calculul se bazează pe taxa britanică de trei pence pe săptămână pentru întârziere, tipărită pe coperta interioară a cărții, alături de un set de reguli care se aplicau la deschiderea bibliotecii în 1872.

Hudson a precizat însă că nu există nicio modalitate de a identifica persoana care a împrumutat cartea deoarece registrul bibliotecii din anii 1870 s-a pierdut. „Din păcate, ne lipsește veriga esențială. În carte nu există nimic care să ne spună cine a fost ultima persoană care a împrumutat-o”, a mai declarat directoarea bibliotecii.

Regulile bibliotecii din anii 1870 prevedeau că o carte trebuia returnată și orice datorie pentru întârziere achitată înainte ca o altă carte să poată fi împrumutată. „Poate tocmai de aceea nu ne-a mai returnat-o niciodată”, a glumit Hudson.

Cartea înapoiată va fi expusă în colecția de istorie locală a bibliotecii

„Nu o vom mai lăsa să plece din nou. Nu vrem să mai așteptăm încă 150 de ani ca această carte să fie returnată”, a mai glumit directoarea Hudson.

Printre regulile de odinioară se număra și aceea că o gospodărie putea împrumuta până la trei cărți doar dacă cel puțin șase membri ai acesteia erau „cunoscuți ca fiind capabili să citească”. În prezent, biblioteca nu mai solicită nicio dovadă a abilității de a citi pentru acordarea accesului la serviciile sale.

În anii 1870, biblioteca refuza de asemenea să împrumute cărți persoanelor care se prezentau într-o „stare de intoxicație”.

Astăzi, persoanele care vin la bibliotecă sunt rugate să plece dacă comportamentul lor îi deranjează pe ceilalți, însă regulamentul nu menționează în mod explicit starea de ebrietate.