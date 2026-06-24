O bucată din Autostrada Moldovei se închide. Aviz timp de o lună și jumătate pentru lucrări

Conducătorii auto sunt avertizați că timp de aprooape o lună și jumătate cei 16 km din Autostrada Moldovei A7 care formează varianta ocolitoare a Bacăului vor fi închiși complet traficului auto.

„Aviz pentru închiderea circulației pe Varianta Ocolitoare Bacău, în vederea lucrărilor de racordare cu Autostrada A7”, anunță Direcția Regională de Drumuri Iași

La solicitarea constructorului UMB al tronsoanelor A7 de la sud și nord de centura Bacău, CNAIR SA și IGPR au avizat închiderea temporară a circulației auto pe Varianta Ocolitoare Bacău începând cu data de 15 iulie 2026, în vederea conectării cu noile tronsoane ale autostrăzii A7, aflate în construcție.

„Avizul a fost eliberat pentru perioada 15 iulie – 31 august 2026, ceea ce presupune că în acest interval traficul poate fi oricând restricționat pentru executarea lucrărilor, în funcție de graficul prezentat de constructor”, anunță DRDP Iași.

„Închiderea temporară vizează întreaga lungime a Variantei Ocolitoare Bacău, între km 0+000 și km 20+300, traficul rutier în perioada lucrărilor urmând a se desfășura pe DN 2, municipiul Bacău”, mai transmite insituția.

Cursă contra-cronometru pentru tronsoanele PNRR din A7

Constructorul UMB este mobilizat pe șantier în prezent pentru finalizarea lucrărilor pe ultimul lot al secțiunii A7 Focșani – Bacău, între Răcăciuni și Bacău, precum și pe lotul 1 al secțiunii A7 Bacău – Pașcani, între Săucești și Trifești, cu accent pe amenajarea nodurilor rutiere Bacău-Sud și Bacău-Nord, care asigură conexiunea cu Varianta Ocolitoare Bacău.

Loturile din A7 unde lucrează UMB se află sub presiunea termenului limită pentru PNRR, 31 august. Tronsoanele din A7 beneficiază din fondurile europene din mecanismul de redresare și reziliență, fond gândit de UE pentru o relansare post-pandemie, dar aceste fonduri trebuie consumate până la finalul lunii august 2026.

Până acum, din Autostrada Moldovei A7 au fost deschiși circa 200 de kilometri, iar alți 121 sunt în lucru – toți finanțați prin PNRR.

Alte două loturi de circa 61 de km au fost contractate cu UMB și vor fi finanțate prin SAFE, în timp ce continuarea autostrăzii pe drum expres până în Ucraina (56 km) a fost și ea contractată recent, pe loturi.

Ce loturi din A7 trebuie finalizate în 2026

A7 Focșani – Bacău, Lotul 2 complet (Adjud – Răcăciuni) – 22 km

A7 Focșani – Bacău, Lotul 3 – Răcăciuni – Bacău: 21,5 km

A7 Bacău – Pașcani, Lotul 1 (Bacău – Trifești) – 30,3 km

A7 Bacău – Pașcani, Lotul 2 (Triifești – Săbăoani) – 19 km

A7 Bacău – Pașcani, Lotul 3 (Săbăoani – Pașcani) – 28 km

Total: 120 km

Toate tronsoanele sunt executate de constructorul român UMB. Toate tronsoanele aveau termenele inițiale de finalizare la finalul anului 2025.