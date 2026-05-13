O figurină realizată de Constantin Brâncuși are un preț de pornire de 3.000 de Euro în Licitația de Artă Contemporană de la Artmark

Un obiect rarisim pe piața de artă: o figurină din plumb realizată de Constantin Brâncuși în 1949! Lucrarea, care are un preț de pornire de 3.000 de Euro, se află în selecția celui mai nou eveniment dedicat artei contemporane, intitulat „Refresh” – Licitația de Artă Contemporană și organizat de Casa de Licitații A10 by Artmark în data de 21 mai, de la ora 19.00, atât la Palatul Cesianu-Racoviță, cât și online, pe Platforma Artmark Live.

Intitulată „Le Crocodile”, statueta a fost realizată din plumb și provine din fondul moștenitorilor Alexandru Istrati și Natalia Dumitresco — cei doi artiști români pe care sculptorul i-a primit în apropierea atelierului său din Impasse Ronsin și cărora le-a lăsat întreaga avere artistică. „Le Crocodile” a participat în 2010 la expoziția organizată la Paris cu ocazia licitației Artcurial „Fonds Constantin Brâncuși provenant de la collection d’Alexandre Istrati et Natalia Dumitresco” și este reprodusă în celebra monografie „Brâncuși”, semnată de Pontus Hulten, Natalia Dumitresco și Alexandre Istrati (la Ed. Flammarion, Paris, 1986).

Istoricii de artă leagă acest obiect de una dintre serile de „divinație cu plumb topit” organizate în cercul intim al artistului — practică populară asociată ședințelor de spiritism și jocurilor de interpretare simbolică a formelor rezultate din plumbul turnat în apă rece. În licitația Artcurial din 2010 au fost oferite spre vânzare atât formele rezultate din acea experiență, cât și recipientele folosite.

Ion Țuculescu – Pe drum de rapiță

Noua licitație de artă contemporană de la Artmark aduce în atenție și o amplă secvență dedicată artistului Marcel Chirnoagă, important grafician, cunoscut internațional pentru ciclurile sale inspirate din scriitori celebri precum Dante Alighieri și Franz Kafka, dar și din cărți esențiale, precum Biblia și, în special, Apocalipsa. Secvența Marcel Chirnoagă include spre exemplu lucrarea „La oglindă”, realizată în tehnica acvaforte, ce are un preț de pornire de 250 de Euro; este o imagine concentrată asupra raportului dintre chip, privire și dedublare — teme recurente în universul dramatic al artistului, apropiat de marile neliniști literare și existențiale ale secolului XX.

Din selecția Licitației de Artă Contemporană mai fac parte două picturi realizate de Ion Țuculescu, în ulei pe pânză, intitulate „Pe drum de rapiță” – operă care a făcut parte și din expoziția retrospectivă recent organizată de Art Safari în 2025 – și „Totem” – ambele de la 20.000 de Euro, dar și portretul „George Enescu” realizat de Corneliu Baba în 1975 (de la 600 de Euro), lucrări de Geta Brătescu — între care „Untitled (Omagiu lui Kandinsky)” (din 2012, de la 1.500 de Euro) sau „Revoluția industrială”, de Jules Perahim (de la 1.000 de Euro).

