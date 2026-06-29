O furtună violentă a făcut ravagii în Târgovişte. Au fost peste o sută de apeluri la 112, iar un acoperiş smuls de vânt a căzut peste o persoană

O persoană a ajuns la spital, luni după-amiază, cu răni la picioare, după ce acoperişul unui bloc din Târgovişte a fost smuls de vântul puternic şi aruncat pe şosea, peste victimă. Pompierii au intervenit pentru îndepărtarea altor bucăţi de acoperiş luate de vânt şi a unor copaci doborâţi, la Târgovişte şi Răzvad. Cele două localităţi s-au aflat sub cod roşu de vijelie, fiind înregistrate 114 apeluri la 112 prin care au fost semnalate efecte ale furtunii.

„Ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice, pompierii dâmboviţeni acţionează pentru gestionarea mai multor situaţii generate de vremea severă, pe raza municipiului Târgovişte, precum şi în localităţile limitrofe. La nivelul ISU Dâmboviţa au fost înregistrate, până la acest moment, 114 apeluri prin numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112”, a transmis ISU Dâmboviţa, potrivit News.ro.

Astfel, în urma solicitărilor primite, pompierii dâmboviţeni au intervenit în 65 de situaţii, dintre care 25 au fost finalizate, iar 40 sunt în curs de desfăşurare.

Persoană lovită de un acoperiș smuls de vânt

Potrivit ISU Dâmboviţa, în urma furtunii de luni după-amiază, echipajele instituţiei au intervenit pentru degajarea unor copaci căzuţi, stâlpi şi elemente de acoperiş desprinse, precum şi salvarea unei persoane surprinse de elemente ale unui acoperiş căzut.

Astfel, în municipiul Târgovişte, pe strada Independenţei, din cauza vântului puternic, un acoperiş al unui bloc de locuinţe s-a prăbuşit pe carosabil, o persoană fiind surprinsă sub acesta.

„Victima a fost extrasă în stare de conştienţă şi evaluată medical la locul intervenţiei. Ulterior, aceasta a fost transportată la spital, conştientă, cu leziuni la nivelul membrelor inferioare”, a detaliat IGSU.

Alte intervenţii au vizat degajarea unor elemente de acoperiş desprinse în municipiul Târgovişte, strada Unirii, a unor copaci căzuţi în municipiul Târgovişte, strada Vasile Voiculescu, strada Vlad Ţepeş, Calea Câmpulung, degajarea unui stâlp şi a unor copaci în municipiul Târgovişte, Calea Ploieşti, degajarea unor stâlpi şi copaci în localitatea Răzvad, strada Gura Văii.

Municipiul Târgovişte şi comuna dâmbovițeană Răzvad s-au aflat, luni după-amiază, sub avertizare nowcasting cod roşu de vijelii.