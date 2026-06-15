O hernie abdominală operată corect de la început poate evita complicații și reintervenții dificile. La ce trebuie să fie atenți pacienții

O operație de hernie abdominală sau inghinală poate influența semnificativ evoluția pacientului pe termen lung. Atunci când repararea este realizată corect și adaptată particularităților fiecărui caz, șansele unei recuperări rapide și ale unui rezultat durabil sunt foarte bune. În schimb, anumite complicații precum recidiva, durerea cronică sau necesitatea unei reintervenții pot transforma o afecțiune aparent simplă într-o problemă mult mai dificil de tratat. În astfel de situații, chirurgul trebuie să intervină într-o zonă deja modificată de operații anterioare, cu cicatrici, aderențe și uneori materiale protetice implantate, ceea ce crește gradul de dificultate al intervenției. Dr. Victor Radu, chirurg specializat în chirurgia peretelui abdominal și reconstrucția herniilor complexe, subliniază importanța unei evaluări corecte încă de la prima intervenție și explică de ce experiența echipei chirurgicale, alegerea tehnicii potrivite și planificarea atentă a tratamentului pot influența decisiv rezultatul final.

„În chirurgia herniilor, ca în orice altă supraspecializare, experiența și volumul de cazuri contează. Este important ca pacientul să se informeze și să aleagă un centru care tratează frecvent astfel de patologii și care poate oferi soluția cea mai potrivită pentru cazul său“, explică dr. Victor Radu.

Hernia apare atunci când există un defect al peretelui abdominal prin care pot protruziona diferite structuri anatomice. Cea mai frecventă formă este hernia inghinală, întâlnită mai ales la bărbați. O altă categorie importantă este reprezentată de eventrații, care apar la nivelul unei cicatrici postoperatorii și care pot necesita intervenții reconstructive complexe.

Durerile cronice și recidivele pot apărea după intervenții dificile

O parte dintre pacienții care se adresează unui centru specializat au fost operați anterior și necesită evaluare pentru dureri persistente, recidive sau alte complicații asociate intervenției inițiale. Potrivit dr. Victor Radu, una dintre cele mai frecvente percepții greșite este că plasa utilizată pentru repararea herniei ar fi responsabilă de apariția durerii cronice.

„În majoritatea situațiilor, durerea nu este generată de materialul protetic în sine, ci de particularitățile tehnice ale intervenției: poziționarea plasei, modalitatea de fixare sau relația acesteia cu structurile nervoase din zonă”, explică specialistul.

Reintervențiile sunt, în general, mai complexe decât operația inițială. Anatomia este modificată, iar straturile anatomice deja operate generează aderențe și cicatrici, iar uneori este necesară îndepărtarea unor materiale protetice implantate anterior. Din acest motiv, obiectivul principal este ca prima operație să ofere o reparație cât mai solidă și durabilă.

Dr. Victor Radu subliniază că succesul unei operații de hernie nu depinde exclusiv de utilizarea unei plase, ci de întregul concept reconstructiv: alegerea planului anatomic, tehnica utilizată și respectarea principiilor chirurgicale. „Plasa reprezintă un element important al reconstrucției, însă rezultatul final depinde în primul rând de calitatea reparației chirurgicale”, spune medicul.

Herniile nu apar doar din cauza efortului fizic

Mulți pacienți asociază apariția herniilor exclusiv cu ridicarea de greutăți sau cu efortul fizic intens. În realitate, mecanismele sunt mai complexe. Există o predispoziție individuală care influențează rezistența țesuturilor, iar peste aceasta se pot suprapune factori favorizanți precum efortul fizic, tusea cronică, constipația, obezitatea sau anumite activități profesionale.

„La fel cum nu toate persoanele care stau mult în picioare dezvoltă varice, nu toate persoanele care ridică greutăți dezvoltă hernii. Există întotdeauna o componentă individuală care influențează apariția bolii”, explică dr. Victor Radu.

În cazul eventrațiilor, factorul determinant este reprezentat de existența unei intervenții chirurgicale anterioare. Conform datelor din literatura medicală, după chirurgia abdominală deschisă, riscul apariției unei eventrații poate ajunge la aproximativ 20%, în timp ce după chirurgia minim invazivă acest risc este semnificativ redus, fără a fi însă complet eliminat.

Cum aleg pacienții specialistul potrivit

Medicina modernă se îndreaptă tot mai mult către supraspecializare, iar chirurgia peretelui abdominal reprezintă astăzi un domeniu distinct în cadrul chirurgiei generale. Din acest motiv, pacienții ar trebui să ia în considerare experiența chirurgului, tipul de cazuri tratate în mod curent și accesul la tehnicile moderne disponibile. „Tendința actuală este ca fiecare domeniu să fie abordat de medici cu experiență dedicată. Acest lucru permite acumularea unui nivel ridicat de expertiză și oferirea unor soluții adaptate inclusiv cazurilor complexe”, spune dr. Victor Radu.

Activitatea profesională a medicului este dedicată în principal chirurgiei peretelui abdominal, cu un volum important de intervenții pentru hernii și eventrații, inclusiv cazuri complexe de reconstrucție abdominală.

Chirurgia minim invazivă a schimbat tratamentul herniilor

În ultimii ani, dezvoltarea tehnicilor laparoscopice și robotice a extins considerabil posibilitățile de tratament în chirurgia herniilor. În multe situații, abordul minim invaziv permite reducerea traumatismului operator, recuperare mai rapidă și reintegrare precoce în activitățile cotidiene. Totuși, alegerea tehnicii trebuie individualizată pentru fiecare pacient.

„Obiectivul nostru este să oferim fiecărui pacient soluția cea mai potrivită pentru cazul său, utilizând tehnicile și tehnologiile care pot aduce beneficii reale în recuperare și rezultate pe termen lung”, explică dr. Victor Radu.

Una dintre direcțiile moderne de dezvoltare este reprezentată de transpunerea principiilor consacrate ale chirurgiei deschise în aborduri minim invazive. În acest context, chirurgia robotică oferă avantaje suplimentare de vizualizare și precizie tehnică. „Robotul reprezintă un instrument valoros, însă rezultatul final depinde întotdeauna de experiența chirurgului, de planificarea intervenției și de respectarea principiilor chirurgicale”, subliniază specialistul.

Ce rol are plasa în succesul intervenției

Plasa utilizată în chirurgia herniilor are rolul de a întări peretele abdominal și de a reduce riscul de recidivă. Alegerea materialului trebuie însă adaptată fiecărui caz în parte. Potrivit dr. Victor Radu, caracteristicile importante sunt rezistența, integrarea în țesuturi și toleranța pe termen lung. Succesul intervenției depinde însă de mai mulți factori: experiența chirurgului, particularitățile pacientului și alegerea materialelor adecvate.

Renunțarea la fumat, controlul greutății corporale și respectarea recomandărilor postoperatorii contribuie semnificativ la reducerea riscului de complicații și recidivă.

Recuperare rapidă după chirurgia minim invazivă

Unul dintre avantajele majore ale chirurgiei minim invazive este recuperarea accelerată. Durata intervenției variază în funcție de complexitatea cazului, de la mai puțin de o oră pentru anumite hernii inghinale până la câteva ore în cazul reconstrucțiilor abdominale complexe.

Cu toate acestea, majoritatea pacienților beneficiază de o recuperare rapidă și de o perioadă de spitalizare redusă comparativ cu chirurgia deschisă. „Avantajul principal al chirurgiei minim invazive este posibilitatea de a efectua intervenții complexe cu un traumatism redus asupra țesuturilor și cu un confort postoperator superior pentru pacient”, concluzionează dr. Victor Radu.

Chirurgia herniilor a evoluat considerabil în ultimii ani, iar pacienții au astăzi acces la tehnici moderne care permit rezultate foarte bune și o recuperare rapidă. Alegerea tratamentului trebuie însă făcută individualizat, în urma unei evaluări atente și a unei discuții deschise între pacient și echipa medicală.

***

Citește și alte articole informative, pe subiecte medicale, în secțiunea Facem România bine.

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și face parte dintr-un demers amplu de informare și educare, dedicat prevenției și unui stil de viață sănătos, pe termen lung.

La MedLife, sănătatea este abordată cu atenție și responsabilitate, pornind de la nevoile reale ale fiecărui pacient. Deciziile medicale se bazează pe evaluări complexe, susținute de echipe multidisciplinare de medici buni și tehnologii de ultimă generație. Prin soluții moderne de diagnostic și tratament și, mai nou, prin expertiza în genomică și posibilitatea de identificare timpurie a riscurilor pentru boli comune sau asociate stilului de viață, MedLife își propune să ajute oamenii să aibă mai multă grijă de sănătatea lor.

Obiectivul este clar: prevenția activă și intervenția la timp, înainte ca problemele de sănătate să afecteze echilibrul și calitatea vieții. Pentru că sănătatea înseamnă mai mult decât absența bolii. Înseamnă energie, mobilitate și echilibru, la orice vârstă. MedLife investește constant în soluții care susțin o stare de sănătate durabilă și contribuie la o viață trăită bine, nu doar astăzi, ci pe termen lung.

Mai multe informații despre serviciile disponibile pot fi găsite pe https://www.medlife.ro/.

Articol susținut de MedLife