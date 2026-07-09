O neașteptată schimbare de atitudine a lui Trump la summitul NATO generează reacții și semne de întrebare

Un summit NATO care a început cu amenințări s-a terminat cu cuvinte frumoase și, important, cu un sprijin declarat al președintelui SUA pentru Ucraina, care i-a surprins pe europeni. Ce înseamnă schimbarea de atitudine a lui Donald Trump.

Europenii și susținătorii Ucrainei speră acum ca această schimbare de atitudine să dureze – ținând cont de răsucirile obișnuite ale lui Trump – și ca președintele SUA să pună cu adevărat presiune asupra lui Vladimir Putin, aflat deja într-o situație complicată acasă, pe fondul atacurilor ucrainene cu drone, scriu Financial Times, Reuters și The Hill.

Au existat și posibile explicații – un diplomat NATO spunând, potrivit Financial Times, că schimbarea de dinamică a războiului l-a făcut pe Trump să privească mai favorabil Kievul, din simplul fapt că îi plac câștigătorii.

În orice caz, poziția lui Trump față de Ucraina a marcat un final pozitiv al summitului. Cancelarul german Friedrich Merz a spus, spre exemplu, că rezultatele reuniunii „i-au depășit toate așteptările”.

Un contrast izbitor

Inițial, Trump a oferit europenilor suficiente motive de îngrijorare, vorbind din nou despre nevoia SUA de a controla Groenlanda și despre posibilitatea ca Washingtonul să-și retragă toți soldații din Europa. De asemenea, el a amenințat din nou Spania, cerând ruperea relațiilor comerciale.

Dar starea de spirit a președintelui SUA s-a schimbat apoi de la o oră la alta, aparent influențată de laudele lui Rutte, care a afirmat că „conducerea sa transformă această alianță”. Trump a ieșit de la discuții și a lăudat „dragostea extraordinară” din sală, potrivit Reuters.

Însă discuția caldă cu Zelenski i-a surprins pe europeni.

A fost un contrast izbitor față de întâlnirea explozivă a celor doi lideri care a avut loc la Casa Albă în februarie 2025, când Trump l-a atacat pe Zelenski, acuzându-l de ingratitudine și spunând că acesta „nu are nicio carte de jucat”.

„E greu de crezut, nu-i așa, de la Biroul Oval până acum. Cred că am dezvoltat o relație foarte bună”, i-a spus Trump lui Zelenski la Ankara. „Acesta va fi doar începutul. Și știți, țara (Ucraina) are un viitor strălucit”, a adăugat el.

„Ce sperie cu adevărat Rusia”

Trump a sugerat și o decizie extrem de importantă, anunțând că ar putea oferi Kievului o licență pentru fabricarea rachetelor interceptoare Patriot, de care Ucraina duce lipsă, într-un moment în care este intens bombardată de Rusia.

„E destul de tare”, a spus Trump.

Specialiștii au spus că dacă această promisiune va fi concretizată, Kievul va avea mult de câștigat.

„Amenințarea serioasă pe care o reprezintă rachetele balistice rusești ar putea fi, în timp, neutralizată dacă Ucrainei i se vor acorda licențe pentru rachetele Patriot”, a spus pentru Financial Times Orisia Lutsevich, directoare adjunctă a Programului pentru Rusia și Eurasia de la Chatham House.

„Trump ar putea face această mișcare pentru a schimba calculul (președintelui rus Vladimir) Putin, conform căruia acesta poate devasta Ucraina la nesfârșit, și pentru a-l obliga să oprească războiul. Ceea ce sperie cu adevărat Rusia este accesul Ucrainei la capacitățile militare ale SUA la scară largă”, a adăugat experta.

„Nu cred că Putin este încântat de ceea ce se întâmplă”

Oficialii speră acum ca acest lucru să semnaleze o schimbare durabilă în sprijinul acordat de SUA Kievului și o presiune sporită asupra Rusiei.

Asta ar consolida poziția Ucrainei pe câmpul de luptă, dar și la orice eventuale negocieri, și ar ușura viața europenilor, care au susținut întotdeauna negocieri din poziție de forță, care să ofere rezultate cât mai bune Kievului.

Trump le-a spus reporterilor că va discuta cu Putin miercuri seara, afirmând că, în opinia sa, condițiile liderului rus pentru încetarea războiului „se schimbă”.

„Cred că probabil devin puțin mai favorabile în ceea ce privește unele dintre lucrurile care vă plac”, i-a spus Trump lui Zelenski. „Exercităm o presiune considerabilă asupra președintelui Putin. Nu cred că îi place ce se întâmplă. Nu cred că este încântat de ceea ce se întâmplă”, a adăugat el.

Trump a vorbit ultima oară cu Putin la telefon pe 4 iulie. Președintele și-a reiterat afirmațiile potrivit cărora consideră că președintele rus caută o înțelegere pentru a pune capăt războiului și a spus că va discuta din nou cu acesta miercuri.

Acest nou ton i-a ajutat, de asemenea, pe europeni să treacă cu vederea celelalte remarci sarcastice ale președintelui, au declarat oficiali informați cu privire la discuțiile dintre lideri.

Trump a „clarificat” faptul că SUA vor acorda un sprijin mai mare Ucrainei și ia în considerare măsuri suplimentare pentru a ajuta Kievul să obțină un avans pe câmpul de luptă, a declarat un oficial.

„S-a comportat decent și serios în (sala de ședințe)”, a spus un al doilea oficial.

Un summit în timp de război, care a început cu o nouă manifestare de furie a lui Trump față de Europa, s-a încheiat pe o notă optimistă, au afirmat alți lideri.

„Putin se află în cea mai slabă poziție din ultimii ani”

La întâlnirea cu Zelenski, Trump și-a exprimat de asemenea aprobarea tacită față de strategia Ucrainei, care a lansat valuri de atacuri cu drone și rachete adânc în teritoriul Rusiei, în special împotriva infrastructurii energetice, generând o gravă criză de combustibil.

„Este o escaladare, dar este totodată o escaladare care ar putea contribui la încheierea conflictului”, a declarat Trump.

Discuția reușită Trump-Zelenski a fost scenariul optim pentru summit, în condițiile în care susținătorii Ucrainei se temeau că ostilitatea lui Trump față de alianță și atitudinea sa prietenoasă față de Putin ar putea submina sprijinul acordat Kievului.

„Mulți bănuiau că Ucraina va rămâne în plan secund, deoarece ar putea fi o chestiune care să creeze diviziuni în cadrul alianței. În schimb, au fost făcute mai multe anunțuri concrete și de impact, care vor avea efecte pe câmpul de luptă”, a declarat pentru publicația americană The Hill Luke Coffey, cercetător la Institutul Hudson.

Declarațiile lui Trump au beneficiat, de asemenea, de sprijin bipartizan.

Într-o postare pe rețelele sociale, senatoarea democrată Jeanne Shaheen, membră de rang înalt a Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, l-a îndemnat pe președinte să „finalizeze acordul” privind achiziționarea de drone de la Ucraina.

Shaheen a condus o delegație a Congresului SUA la summitul NATO și s-a întâlnit cu Zelenski alături de senatorii Dick Durbin, Mike Rounds, Lindsey Graham, Chris Coons și de reprezentantul Mike Turner.

„Putin se află în cea mai slabă poziție din ultimii ani, iar o presiune reală și susținută poate pune în sfârșit capăt acestui război”, au declarat congresmenii americani într-un comunicat, după întâlnirea cu Zelenski.

Rusia reacționează

Efectele summitului s-au văzut la Moscova. Rusia a criticat deciziile de la Ankara, afirmând că acestea ar putea avea consecințe catastrofale, după ce alianța a anunțat acordarea de ajutor militar Ucrainei și a reafirmat angajamentul membrilor săi față de apărarea colectivă, scrie Reuters.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat că prioritățile NATO au rămas neschimbate: „militarizarea continentului european, concentrarea asupra consolidării capacităților de apărare, pregătirea pentru un conflict armat cu Rusia și, desigur, ajutorul acordat Ucrainei”.

„Este păcat, pentru că, dacă strategii NATO s-ar fi oprit și s-ar fi gândit o clipă, poate că nu ar fi luat astfel de decizii iresponsabile, care ar putea duce la o catastrofă nu doar pentru alianță, ci pentru întreaga lume”, a afirmat Zaharova într-un comunicat publicat pe site-ul Ministerului de Externe de la Moscova.

Reacția Rusiei vine după ce, la summitul de la Ankara, membrii NATO s-au angajat să acorde Ucrainei asistență militară în valoare de 70 de miliarde de euro pentru anul 2026.

Aceștia și-au reafirmat „angajamentul de neclintit” față de apărarea colectivă în temeiul articolului 5 al pactului alianței într-o declarație a summitului și au anunțat contracte de vânzare de arme în valoare de cel puțin 50 de miliarde de dolari.

Zaharova a afirmat însă că „fisurile” dintre Statele Unite și partenerii săi din NATO „nu au dispărut”.