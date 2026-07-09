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Actualitate

O neașteptată schimbare de atitudine a lui Trump la summitul NATO generează reacții și semne de întrebare

Adrian Cochino
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Un summit NATO care a început cu amenințări s-a terminat cu cuvinte frumoase și, important, cu un sprijin declarat al președintelui SUA pentru Ucraina, care i-a surprins pe europeni. Ce înseamnă schimbarea de atitudine a lui Donald Trump.

  • Liderii europeni ai NATO au fost luați prin surprindere de cuvintele calde adresate Ucrainei la summitul de la Ankara de președintele SUA Donald Trump, în timpul întâlnirii sale de miercuri cu Volodimir Zelenski.
  • In plus, Trump a dat de înțeles că sprijină atacurile ucrainene din Rusia și că va oferi Kievului licența pentru fabricarea rachetelor Patriot – două chestiuni foarte importante.
  • Schimbarea de atitudine – de la criticile dure adresate în trecut președintelui ucrainean – i-a făcut pe oficiali să fie puțin mai optimiști, în mod prudent, dar și să caute explicații.
  • Efectele summitului s-au văzut deja la Moscova, care a reacționat cu furie.