O nouă noapte de coșmar în Kiev. Rușii au lansat un val de rachete balistice

Cel puțin opt persoane au fost rănite în capitala Ucrainei, Kiev, după ce a fost lovită în zorii zilei de sâmbătă de un atac cu rachete balistice rusești, potrivit autorităților, informează The Kyiv Independent și AFP.

Două serii de explozii s-au auzit în primele ore ale zilei, potrivit jurnaliștilor AFP prezenți la fața locului, în timp ce autoritățile avertizau asupra unui atac cu rachete lansat de Rusia.

Sirene de alertă aeriană au început să sune la câteva minute după prima explozie, au relatat jurnaliștii agenției franceze.

„Inamicul atacă capitala cu rachete. Vă rugăm să rămâneți în locuri sigure!”, a scris pe Telegram șeful administrației militare a capitalei ucrainene, Timour Tkatchenko.

Primarul orașului, Vitali Kliciko, a precizat pe Telegram că opt persoane au fost rănite în timpul atacului, dintre care patru au fost spitalizate, în timp ce ceilalți au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Printre răniți se numără și un băiat de 11 ani. Potrivit oficialilor ucraineni, mai multe clădiri din oraș au fost avariate.

Începând din iunie, Kievul este ținta unor atacuri masive, desfășurate cu un număr tot mai mare de rachete, în special rachete balistice, mai rapide și mai dificil de interceptat.

Treizeci de persoane au fost ucise acolo în urma unui bombardament de o amploare fără precedent, în noaptea de 1 spre 2 iulie.

Atacul de sâmbătă are loc la o zi după loviturile cu drone ucrainene care au vizat infrastructuri petroliere din Rusia, precum și portul Taganrog, în sudul țării.