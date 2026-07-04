O pensionară de 96 de ani, vedetă pe TikTok, la un pas să fie dată afară din azil după ce a organizat petreceri cu alcool în cameră

Lillian Droniak, cunoscută pe reţelele sociale drept „Bunica Droniak”, se află în centrul unei controverse neobişnuite într-un azil din Connecticut, în Statele Unite. Pensionara, cu milioane de urmăritori pe TikTok şi Instagram, a anunțat că riscă să fie dată afară după ce a organizat în repetate rânduri petreceri în camera sa, relatează AFP, citată de News.ro.

Într-un videoclip publicat pe 11 iunie pe reţelele sale de socializare, femeia în vârstă de 96 de ani le-a arătat abonaţilor săi o scrisoare din partea conducerii, în care este avertizată:

„Voi fi expulzată din azilul de bătrâni. Se spune că «veţi fi expulzată dacă nu încetaţi cu petrecerile»”, a explicat ea în videoclipul care a devenit viral pe reţelele sociale.

Conducerea căminului i-a reproşat petrecerile zgomotoase, care ar putea deranja ceilalţi rezidenţi, precum şi consumul şi distribuirea de alcool, strict interzise.

În această scrisoare, conducerea a subliniat aspectele legate de siguranţă şi reaminteşte că, deşi „petrecerile zgomotoase” nu sunt interzise ca atare, acestea trebuie să respecte regulamentul intern şi orele de linişte.

Imaginile de pe camerele de supraveghere au arătat, în special, mişcări târzii, cu oaspeţi care părăseau camera sa în jurul orei 1 dimineaţa. În caz de recidivă, azilul a menționat o posibilă „reevaluare a statutului dumneavoastră de rezident”.

În ciuda acestui avertisment, Lillian Droniak și-a asumat pe deplin comportamentul. „Pot să fac ce vreau. Plătesc 12.000 de dolari pe lună ca să locuiesc aici”, a afirmat ea.

Potrivit revistei People, pensionara-influenceriţă a fost în cele din urmă autorizată să primească oaspeţi în camera sa seara, cu condiţia să nu mai servească alcool.

„Bunica Droniak” are peste 15 milioane de urmăritori pe contul ei de TikTok și peste 4 milioane pe Instagram.