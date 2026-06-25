O statuie din „Bârfele satului” din Germania, găsită în curtea unui român din Buzău

Poliţiştii din Buzău au recuperat o statuie de mari dimensiuni care face parte din patrimoniul cultural naţional al Germaniei şi care fusese reclamată ca fiind furată la sfârşitul anului 2025, anunță Poliția Română.

Descoperirea a fost făcută miercuri, în localitatea Sătuc. Este vorba despre o statuie „despre care existau indicii că ar face parte din ansamblul monumental intitulat „Der Dorfklatsch” („Bârfele satului”), aparținând patrimoniului cultural național al Germaniei”, potrivit Poliției Române.

„Activitățile investigative au fost derulate sub coordonarea Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, pe baza informațiilor deținute de aceasta cu privire la posibila localizare a obiectului de patrimoniu pe teritoriul României. Articolul de patrimoniu ar fi fost reclamat de autoritățile judiciare ca fiind sustras la finalul anului 2025”, potrivit poliției.

Polițiștii din Buzău au descoperit statueta, de aproximativ 1,50 metri, realizată din bronz turnat, la imobilul unui bărbat, de 49 de ani, care ar fi achiziționat-o recent.

Statueta a fost ridicată și predată IPJ Prahova, „pentru stabilirea trasabilității și pentru depistarea persoanelor ce ar fi sustras-o din amplasament, în scopul luării măsurilor legale ce se impun”, a menționat Poliția Română.

În continuare, autoritățile spun că vor fi realizate schimburi de informaţii cu autorităţile din Germania pentru restituirea obiectului de patrimoniu şi pentru continuarea anchetei privind furtul statuetei.