O televiziune de dreapta din Franța, care l-a avut printre invitați pe George Simion, a primit un avertisment pentru lipsa de pluralism

Autoritatea franceză de reglementare în domeniul mass-media a cerut luni canalului de știri CNews să respecte normele privind pluralismul și diversitatea opiniilor, aducând astfel postul conservator deținut de miliardarul Vincent Bolloré la un pas de o măsură disciplinară, scriu Reuters, Le Monde și France24.

Canalul francez CNews a primit un avertisment de la Arcom, instituția care reglementează mass-media, fiind acuzat de lipsă de pluralism a opiniilor.

Postul TV, pe care criticii l-au comparat cu Fox News din SUA pentru formatul său axat pe opinii și tonul polarizant, a fost acuzat de organismele de supraveghere a mass-media și de critici că acoperă aproape constant subiecte legate de migrație și securitate, ceea ce, potrivit acestora, alimentează discursurile de extremă dreapta, scrie Reuters.

Arcom a emis avertismentul privind pluralismul după ce a analizat ore întregi de emisiuni difuzate anul trecut, în cadrul unei anchete declanșate de o plângere din partea organizației internaționale „Reporteri fără frontiere”.

Luni, în fața reporterilor, șeful Arcom, Martin Ajdari, a declarat că analiza emisiunilor a evidențiat o producție „structural dezechilibrată” și unilaterală, care lăsa puțin spațiu pentru punctele de vedere opuse.

El a subliniat că rolul autorității de reglementare nu este acela de a controla opiniile, ci de a se asigura că mass-media prezintă telespectatorilor o diversitate de opinii cu privire la fiecare subiect.

Ce spune legea franceză

Măsura vine cu mai puțin de un an înaintea alegerilor prezidențiale, în care candidații de extremă dreapta sunt favoriți.

Legea franceză privind audiovizualul din 1986 impune posturilor de televiziune și radio să asigure o acoperire „onestă, independentă și pluralistă”, incluzând o diversitate de puncte de vedere, în special în programele de știri și de actualitate.

În mod aproape unic în Europa, posturile de televiziune franceze au obligația de a înregistra timpul de antenă al politicienilor și de a se asigura că acesta reflectă în mare măsură rezultatele alegerilor recente și sondajele de opinie.

Autoritatea franceză de reglementare în domeniul mass-media a adresat, de asemenea, săptămâna trecută o somație oficială postului public Radio France, afirmând că acesta a subreprezentat partidul de extremă dreapta „Adunarea Națională” în programele sale.

Autoritatea poate impune amenzi și, în ultimă instanță, poate retrage licența de emisie a unui post.

Războiul din Ucraina

Monitorizarea Arcom a analizat 146 de emisiuni, totalizând 168 de ore de programe, observând că „punctele de vedere exprimate converg în mare măsură”, indiferent de subiect.

În ceea ce privește războiul din Ucraina, de exemplu, telespectatorii au auzit repetat până la saturație că Uniunea Europeană era ilegitimă și ineficientă, în timp ce executivul francez, pus mereu sub semnul întrebării, a fost acuzat că „instrumentalizează frica în rândul populației pentru a distrage atenția de la amenințările interne”, scrie Le Monde.

Atunci când au existat „opinii contradictorii, acestea au fost adesea adesea contrazise și caricaturizate”, a observat Catherine Jentile de Canecaude, responsabilă cu pluralismul la Arcom.

RSF a declarat că acum așteaptă ca Arcom să ducă logica până la capăt. Mai exact, dacă CNews ar fi din nou găsită în culpă în ceea ce privește criteriul pluralismului, cazul său ar fi transmis direct raportorului independent, de care ar depinde eventualitatea unei sancțiuni.

„RSF este pregătită să depună o nouă sesizare”, a avertizat Thibaut Bruttin, directorul general al organizației.

Gazdă pentru fosta șefă a RT

CNews a fost constant ținta criticilor, iar recent a ajuns în mod special în atenție din cauza spațiului amplu oferit Xeniei Fedorova, fosta șefă a RT Franța, post interzis în Hexagon după izbucnirea războiului la scară largă din Ucraina.

Fedorova apare regulat la CNews, dar și Europe 1 și scrie o rubrică pentru Le Journal du Dimanche, promovând punctele de vedere ale Kremlinului cu privire la Ucraina și Occident, potrivit France 24.

Toate aceste instituții media fac parte din imperiul miliardarului conservator Vincent Bolloré.

Guvernul de la Paris a criticat pozițiile exprimate de Fedorova.

„Fiecare este liber să-și aleagă propria linie editorială”, a declarat recent ministrul de externe Jean-Noël Barrot. „Dar faptul că îi oferiți acces la emisiunile și rubricile voastre acestei femei înseamnă pur și simplu să îi faceți jocul lui Vladimir Putin”, a spus el.

Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Maud Bregeon, a declarat că afirmațiile lui Fedorova, care transferă responsabilitatea invaziei Rusiei asupra Ucrainei, sunt „foarte grave”.

„Este extrem de șocant să auzim că astfel de declarații pot fi difuzate astăzi în Franța, în timpul orelor de maximă audiență”, a adăugat ea.

Iar Valerie Hayer, lidera grupului Renew din Parlamentul European, a declarat că a depus o plângere la Arcom.

„Libertatea de exprimare nu poate justifica normalizarea „repetării sistematice a argumentelor unui aparat de propagandă al unui stat străin supus sancțiunilor europene”, a scris ea.

George Simion, invitat anul trecut la CNews

La CNews a fost invitat, în campania electorală pentru alegerile prezidențiale de anul trecut din România și președintele AUR George Simion.

Printre altele, Simion l-a acuzat pe președintele Franței, Emmanuel Macron, de „tendințe dictatoriale”, a acuzat Parisul de ingerințe în alegerile din România și chiar a comparat Franţa cu Iranul, anticipând în același timp o dispariție a „Franței creștine”.

El a fost contrat de jurnaliștii din platou.

Un invitat i-a spus politicianului român că „jignește mulți francezi vorbind așa”. „Comparați Franța cu Iranul. Aici încă putem critica președintele fără ca poliția să ne bată la ușă”, a spus acesta.

De asemenea, un alt jurnalist de drepta i-a spus lui Simion: „Vă prefaceţi că îl criticaţi pe Putin, dar folosiţi exact argumentele lui Putin”.