O zi privită ca o investiție de timp. Ce valoare capătă timpul câștigat atunci când putem alege cum îl folosim?

Timpul este una dintre resursele pe care le administrăm în fiecare zi, chiar dacă rareori ne gândim la el în felul acesta. Îl împărțim între lucrurile pe care trebuie să le facem și cele pentru care vrem să le facem loc, îl păstrăm pentru oamenii apropiați, îl investim într-o pasiune, într-o oră de sport, într-o cină fără grabă sau, uneori, pur și simplu în noi.

Privit astfel, devine interesant nu doar cât timp reușim să câștigăm într-o zi, ci unde alegem să-l investim. Câteva minute eliberate dimineața pot ajunge într-o rutină care ne face bine, timpul rămas după program poate deveni o plimbare sau un antrenament, iar o seară în care lucrurile din casă cer mai puțină atenție poate lăsa mai mult loc pentru oamenii cu care vrem să o petrecem.

Tehnologia are deja un rol în această ecuație. O folosim pentru a găsi mai repede ceea ce căutăm, pentru a simplifica activități repetitive și, tot mai mult, pentru ca lucrurile din jurul nostru să poată funcționa împreună, în ritmul unei zile obișnuite. Acasă, aceast lucru poate prinde contur prin SmartThings, aplicația Samsung care conectează și permite gestionarea soluțiilor inteligente din casă, astfel încât o parte dintre activitățile de rutină să ne ceară mai puțin timp și atenție.

Timpul astfel câștigat deschide însă o întrebare mai personală: ce alegem să facem cu el? Pornind de aici, Samsung introduce SmartTime, un nou mod de a defini timpul câștigat cu ajutorul SmartThings și investit conștient în noi; în starea noastră de bine, în pasiuni, în lucrurile pe care vrem să le învățăm sau în ritualurile care ne fac bine.

Pentru a vedea cum arată SmartTime în viața de zi cu zi, urmărim o zi obișnuită, de la primele minute ale dimineții până la finalul serii.

Ora 07:15 Prima investiție a zilei

Diminețile au propriul ritm și, de cele mai multe ori, prea multe lucruri de împărțit în aceeași oră. Înainte să pleci de acasă, ai vrea să iei micul dejun, să îți faci rutina de îngrijire, poate să faci mișcare și, ideal, să bei cafeaua fără să te uiți la ceas după fiecare două înghițituri. În același timp, dimineața vine și cu micile rutine ale casei: o mașină de spălat plină cu haine pe care trebuie să o pornești, puțină ordine în bucătărie sau aspiratorul pe care ai vrea să îl pui în funcțiune.

Aici, o rutină setată în aplicația SmartThings poate schimba discret felul în care se desfășoară programul tău de dimineață. În timp ce draperiile se deschid, aparatul de cafea îți pregătește deja espresso-ul, iar mașina de spălat pornește programul stabilit, tu îți poți continua propria rutină. Poate înseamnă zece minute de mișcare, un mic dejun pe care chiar îl savurezi sau timpul necesar ca să te pregătești fără senzația că faci trei lucruri deodată.

Minutele câștigate au deja o destinație: le-ai investit în tine.

„72% dintre respondenții unui studiu Samsung spun că sunt interesați de ecosisteme care le simplifică viața. Vedem aici o schimbare importantă în așteptările oamenilor: tehnologia este evaluată tot mai mult prin felul în care se integrează în viața de zi cu zi și prin câtă complexitate poate prelua fără să adauge alți pași în rutină. Pentru noi, aceasta este una dintre direcțiile esențiale ale unui ecosistem AI: o experiență conectată care înțelege mai bine contextul și lasă oamenilor mai mult spațiu pentru propriile alegeri.” spune Simona Panait, Head of Marketing Samsung Electronics România & Bulgaria.

Ora 13:20 Timp câștigat peste zi, valorificat atunci când ajungi acasă

La prânz, probabil că nici nu te mai gândești la ce se întâmplă acasă. Ești prins într-o zi de lucru, ai ieșit la masă sau ești între două drumuri, în timp ce o parte dintre lucrurile pe care altădată le-ai fi păstrat pentru după program își urmează deja cursul. Mașina de spălat își termină ciclul, aspiratorul poate prelua curățenia casei, iar temperatura casei poate fi ajustată în funcție de rutina stabilită.

Din aplicația SmartThings poți verifica lucrurile de care ai nevoie fără să construiești programul zilei în jurul lor, iar rezultatul se vede când ajungi acasă și începutul serii nu mai este rezervat în întregime activităților casnice din lista ta.

Poate că ora aceea ajunge într-un antrenament pe care altfel l-ai fi amânat, poate ieși la o plimbare, petreci mai mult timp la o limonadă cu un prieten sau te întorci la lucrurile pentru care parcă nu găsești niciodată suficient timp: câteva capitole dintr-o carte, jocul preferat sau orice altă pasiune pe care ai vrea să o aduci mai des în programul tău.

Câteva ore mai târziu, timpul câștigat peste zi și-a găsit locul în ceea ce îți face plăcere: l-ai investit în pasiunile tale.

Ora 18:40 Cât dintr-o seară vrei să rămână pentru voi?

Pe seară, poate chiar ai chef să gătești. Pui muzică, începi să pregătești cina, deschizi o sticlă de vin și, pentru o vreme, bucătăria devine unul dintre locurile plăcute ale serii. Gătitul în sine poate fi o pasiune; minutele care se strâng în jurul activității, însă, sunt cele care tind să fragmenteze timpul: verifici preparatul, mai aștepți puțin, te întorci în bucătărie, iar după ce masa s-a terminat, urmează vasele.

Dacă poți urmări din SmartThings ce se întâmplă în cuptor, nu mai e nevoie ca pregătirea cinei să te țină toată seara în bucătărie. Până când masa este gata, poți continua conversația începută mai devreme, poți ieși puțin pe balcon sau pur și simplu te poți bucura de timpul petrecut cu cei dragi. După cină, mașina de spălat vase poate prelua una dintre treburile care, de obicei, mai prelungesc timpul petrecut în bucătărie.

Timpul câștigat rămâne astfel acolo unde contează în seara aceasta: investit în relația cu cei dragi

„În comunitatea Samsung Members, 52% dintre respondenți spun că folosesc AI pentru a economisi timp, iar 48% pentru a-și optimiza activitățile zilnice. Este interesant că eficiența a devenit atât de prezentă în felul în care oamenii folosesc deja soluțiile cu AI, dar și ce se întâmplă mai departe cu acest câștig. Pentru fiecare dintre noi, valoarea lui este diferită: poate însemna mai mult spațiu pentru o pasiune, pentru oamenii apropiați sau pentru propria stare de bine. Conceptul de SmartTime aduce în prim-plan tocmai această alegere personală și felul în care putem transforma eficiența câștigată prin aplicația SmartThings într-o investiție pentru noi.”,spune Simona Panait.

Ora 20:30 Timp investit în relaxare

După o zi în care timpul a mers către muncă, pasiuni și oamenii apropiați, vine și momentul în care nu mai ai nimic de bifat. Poate fi o seară de film în familie, un serial pe care îl urmăriți împreună sau pur și simplu câteva ore în care vreți să vă relaxați. Și tocmai atunci, lucrurile mărunte, cum ar fi telecomanda pe care nu o găsește nimeni sau prea mult timp petrecut alegând ce să vedeți, pot întârzia exact momentul pe care îl așteptați.

În astfel de momente, telefonul poate prelua cu ușurință rolul telecomenzii prin SmartThings, iar recomandările personalizate pot scurta timpul petrecut căutând. Câteva minute câștigate aici pot părea puține, dar se adaugă exact acolo unde îți doreai să ajungă seara: la film și la timpul petrecut împreună.

De data aceasta, timpul obținut este investit în relaxare și în lucrurile pe care le faci pur și simplu de plăcere.

Ora 22:47 O zi măsurată în timp investit în tine

La finalul zilei, timpul câștigat în diferite momente și-a găsit deja locul: în câteva minute pentru tine dimineața, într-o pasiune pentru care ai reușit să îți faci loc după program, într-o cină fără grabă sau într-o seară petrecută cu cei dragi.

Privită din perspectiva SmartTime, o zi obișnuită capătă astfel o altă măsură. Nu doar prin câte lucruri ai reușit să faci, ci și prin cât spațiu ai reușit să păstrezi pentru ceea ce contează pentru tine.

„Cred că suntem într-o etapă în care o casă inteligentă nu mai este definită de numărul de dispozitive conectate, ci de cât de bine reușesc acestea să funcționeze împreună în jurul vieții oamenilor. Soluțiile AI schimbă această relație pentru că pot înțelege contextul, pot anticipa anumite nevoi și pot reduce numărul de decizii mici pe care le luăm în fiecare zi. Valoarea inovației se va vedea tot mai mult în felul în care toate aceste lucruri se traduc într-o experiență mai firească, care cere mai puțină atenție din partea celor care o folosesc.” Simona Panait, Head of Marketing Samsung Electronics România & Bulgaria

Articol realizat în parteneriat cu Samsung