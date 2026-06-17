O zonă gri din Codul fiscal pune presiune pe firmele afiliate care aplică TVA la încasare

Consultanții fiscali din România au sesizat Ministerul Finanțelor cu o problemă tehnică, dar care poate avea efecte foarte concrete pentru mii de firme: modul în care ANAF interpretează regulile TVA la încasare atunci când e vorba de tranzacții între companii afiliate (de exemplu, firme din același grup sau cu acționari comuni).

Ce este TVA la încasare, în doi pași

Pentru firmele mici, statul a creat o facilitate: nu mai plătesc TVA către ANAF în momentul în care emit o factură, ci abia atunci când încasează banii efectiv de la client. Ideea e simplă- să nu fie nevoite să scoată din buzunar TVA pentru bani pe care încă nu i-au primit.

Regula are însă și o oglindă: firma care primește acea factură nu poate deduce TVA-ul plătit la achiziție decât în măsura în care și-a plătit, la rândul ei, furnizorul. Logica fiscului: dacă furnizorul n-a colectat încă TVA-ul (pentru că n-a fost plătit), nici clientul n-ar trebui să-l deducă încă.

Unde apare problema

Conform Camerei Consultanților Fiscali (CCF), ANAF a început să aplice această logică și în relațiile dintre firme afiliate – chiar și atunci când firma care emite factura nu aplică ea însăși sistemul de TVA la încasare, ci doar clientul (afiliatul ei) îl aplică.

Practic, situația e următoarea: o firmă A facturează către firma B, cu care este afiliată. Firma B aplică TVA la încasare. Potrivit interpretării ANAF, firma B n-ar putea deduce TVA-ul de pe factura primită de la A decât după ce plătește efectiv factura – chiar dacă firma A, ca furnizor, este obligată prin lege să colecteze TVA-ul indiferent dacă a fost plătită sau nu.

Rezultatul, spun consultanții fiscali, ar fi unul absurd: statul încasează TVA-ul de la furnizor (A), dar clientul afiliat (B) rămâne fără dreptul de a-l deduce până plătește factura – ca o formă de penalizare, fără ca legea să prevadă explicit o astfel de sancțiune.

Ce spune CCF

Camera Consultanților Fiscali consideră că interpretarea ANAF nu corespunde intenției reale a articolului din Codul fiscal (art. 297 alin. 3). În opinia lor, relațiile dintre firme afiliate ar trebui să urmeze regulile generale de TVA – adică deducerea se face la momentul exigibilității taxei, indiferent dacă factura a fost plătită sau nu între afiliați.

Argumentul de fond: legea fiscală nu prevede nicio sancțiune pentru firmele afiliate în acest context, iar a impune una pe cale de interpretare ar contraveni principiului neutralității TVA și Directivei europene 2006/112, care reglementează sistemul comun de TVA la nivelul UE.

Ca urmare, CCF a trimis o adresă oficială către Ministerul Finanțelor, cerând un punct de vedere clar, care să fie comunicat public – astfel încât toate firmele afectate să știe cum să se raporteze la regulă.

De ce contează

Pentru firmele obișnuite, mai ales cele mici și mijlocii organizate în grupuri (de exemplu, o firmă de producție și una de distribuție din același grup, sau filiale ale unei companii-mamă), miza nu e teoretică: o interpretare restrictivă din partea ANAF poate bloca temporar dreptul de deducere a TVA, cu efecte directe asupra cash-flow-ului, chiar și atunci când nu a existat nicio intenție de evaziune sau întârziere abuzivă la plată.

Până la un răspuns oficial al Ministerului Finanțelor, firmele afiliate care aplică TVA la încasare rămân într-o zonă de incertitudine cu privire la momentul în care pot deduce taxa pentru achizițiile din interiorul grupului.

Pentru mai multe detalii, consultați Adresa trimisă de CCF la Ministerul Finanțelor.