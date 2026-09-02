Omar El Sawy a fost împrumutat de Rapid la o rivală din Superliga

Rapid București a anunțat că l-a cedat pe mijlocașul Omar El Sawy la UTA Arad. Acordul este valabil până la finalul sezonului 2026/27.

„FC Rapid și UTA Arad au ajuns la un acord pentru împrumutul lui Omar El Sawy până la finalul sezonului. Mijlocașul în vârstă de 22 de ani a bifat 5 apariții și o pasă decisivă în acest sezon în tricoul Rapidului. Mult succes, Omar! Să fie cu multe minute și cât mai multe reușite!”, a transmis echipa din Giulești.

Despre plecarea lui El Sawy a vorbit și antrenorul Daniel Pancu, înainte de meciul cu Poli Timișoara din Cupa României.

„Avem atât de mulți jucători în pozițiile astea încât am mai și dat. Astăzi (n.r. miercuri) a plecat și Omar de la noi, un jucător pe care eu îl apreciez foarte mult. Nu avea șanse, nu avea spațiu aici. Suntem foarte mulți în zona asta de extreme”, a declarat Pancu, potrivit golazo.ro.

Cumpărat de Rapid de la Csikszereda în vara anului 2023, El Sawy a fost împrumutat la Sepsi Sfântu Gheorghe și la Universitatea Cluj.