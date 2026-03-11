OMV Petrom intră într-un nou proiect de explorare în Marea Neagră, zona bulgărească

OMV Petrom a anunțat că se alătură unui consorțiu internațional pentru explorarea perimetrului offshore Han Tervel din sectorul bulgăresc al Mării Negre. Compania va deține o participație de 25% în proiect, alături de operatorul Shell, care controlează 42% din licență, și compania turcă Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), prin subsidiara sa Turkish Petroleum Overseas Company Limited (TPOC), cu o participație de 33%. Contractul a fost semnat, iar finalizarea tranzacției urmează să fie aprobată de autoritățile de reglementare și de Guvernul Bulgariei, potrivit unui comunicat al companiei.

„Intrarea într-un nou perimetru de explorare din Marea Neagră, împreună cu parteneri internaționali de calibru, consolidează portofoliul nostru și întărește angajamentul nostru strategic pe termen lung față de această regiune promițătoare”, a declarat Christina Verchere, directorul general al OMV Petrom.

Licența de explorare pentru perimetrul Han Tervel a fost acordată în 2025 pentru o perioadă inițială de cinci ani. Blocul offshore are o suprafață de aproximativ 4.000 de kilometri pătrați și este situat la sud de perimetrul Han Asparuh din Marea Neagră.

Care este următorea etapă

Următoarea etapă a proiectului presupune realizarea și analiza detaliată a datelor seismice 3D, considerate esențiale pentru evaluarea potențialului geologic al zonei. În funcție de rezultatele campaniei seismice, partenerii vor decide dacă vor trece la faza de foraj de explorare.

OMV Petrom va contribui la costurile și investițiile proiectului proporțional cu participația de 25%, acoperind atât cheltuielile istorice, cât și costurile aferente operațiunilor viitoare.

„Ne-am dezvoltat capabilități solide de explorare și dezvoltare prin proiectul Neptun Deep și prin activitățile noastre din perimetrul Han Asparuh. Așteptăm cu entuziasm o colaborare de succes cu Shell și TPAO, valorificând punctele noastre forte comune pentru a deschide noi oportunități”, a declarat Cristian Hubati, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil pentru Explorare și Producție.

OMV Petrom desfășoară de mai mulți ani activități de explorare, dezvoltare și producție în Marea Neagră, atât în România, cât și în Bulgaria.

OMV Petrom este operatorul proiectului Neptun Deep, considerat cel mai mare proiect de dezvoltare a gazelor naturale din Uniunea Europeană. Exploatarea efectivă, adică prima producție de gaze, în perimetrul Neptun Deep este planificată să înceapă în anul 2027.

De asemenea, este operatorul perimetrului Han Asparuh din Marea Neagră, zona bulgărească.