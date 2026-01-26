Operații invizibile: chirurgie mare fără nicio tăietură vizibilă. Prof. dr. Laurențiu Pirtea, ginecolog MedLife: „Pacienta nu are nici măcar acele mici incizii pe abdomen”

Una dintre cele mai noi tehnici utilizate în chirurgia ginecologică, dincolo de laparoscopie și chirurgie robotică, este vNOTES (chirurgie endoscopică transvaginală prin orificii naturale) – un tip de chirurgie minim invazivă care combină ceea ce chirurgii știau deja din abordul vaginal cu avantajele vizualizării laparoscopice. Pentru paciente, diferența se observă imediat: fără incizii abdominale, durere postoperatorie mai mică și o recuperare care poate fi chiar mai rapidă decât după laparoscopie. Prof. dr. Laurențiu Pirtea, ginecolog colaborator al Spitalului MedLife Medici’s din Timișoara, este primul medic din România care a abordat această tehnică și, din 2024 până în prezent, a efectuat deja peste 150 de astfel de intervenții. „Rata de satisfacție este foarte bună“, precizează medicul.

În ginecologie, chirurgia minim invazivă a trecut de mult de stadiul de „opțiune modernă“. „Este chirurgia momentului și, într-o formă care va incorpora progresele tehnologice – mă refer aici în primul rând la inteligența artificială – va fi și chirurgia viitorului“, spune prof. dr. Laurențiu Pirtea, a cărui activitate se concentrează aproape exclusiv în jurul chirurgiei minim invazive (peste 90% din cazurile operate).

Ce este vNOTES și de ce e diferită de „clasica“ laparoscopie

vNOTES este prescurtarea denumirii în limba engleză a tehnicii chirurgicale: „transvaginal natural orifice transluminal endoscopic surgery“ – chirurgie endoscopică folosind orificii naturale. În termeni simpli, este o tehnică „hibrid“: intrarea se face pe cale vaginală, dar intervenția folosește instrumente și principii din laparoscopie, ceea ce oferă o vizualizare mult mai bună a cavității peritoneale și un acces mai bun la anexe (ovare, trompe).

„Comparativ cu chirurgia vaginală, timpul laparoscopic dă o vizualizare mult mai bună și extinde plaja de indicații. Iar comparativ cu laparoscopia, marele avantaj e că se folosește o rută de acces preexistentă – abordul vaginal – și pacienta nu are nici măcar acele mici incizii pe abdomen“, explică prof. dr. Pirtea.

Pentru multe paciente, o intervenție „fără cicatrici“ vizibile nu e doar un detaliu care ține de estetică. E și o promisiune a unei traume operatorii mai mici. În plus, spune medicul, datele preliminare de până acum indică o durere postoperatorie mai redusă și o recuperare mai rapidă decât după laparoscopie (care, la rândul ei, e deja asociată cu recuperare mai bună față de operația clasică).

Pentru ce intervenții se folosește: de la fibroame la cancer endometrial

Cea mai importantă utilizare a tehnicii vNOTES în prezent este histerectomia (îndepărtarea uterului), atât pentru patologie benignă, cât și pentru unele situații oncologice.

„Se poate folosi pentru histerectomii pentru patologie benignă – fibroame, adenomioză, sângerări uterine disfuncționale – dar și pentru patologie oncologică, mă refer aici la cancerul de endometru“, spune prof. dr. Pirtea.

Tehnica pare deosebit de utilă pentru două categorii de paciente: femei cu obezitate (inclusiv obezitate morbidă) și paciente cu multiple intervenții abdominale anterioare, la care riscul de aderențe este important, ceea ce crește dificultatea unei operații cu abord prin peretele abdominal.

„Abordând pe cale vaginală, ocolim zonele în care intervențiile anterioare au generat aderențe la peretele abdominal“, explică medicul. În plus, adaugă el, este o tehnică „foarte rapidă“, iar viteza contează în chirurgie, pentru că se traduce prin reducerea timpului anestezic și a stresului biologic.

Cazuri complexe: obezitate morbidă și uter de peste un kilogram

Prof. dr. Laurențiu Pirtea descrie câteva situații în care vNOTES poate fi, practic, o soluție acolo unde alte abordări devin complicate.

Un exemplu sunt pacientele cu obezitate morbidă, uneori refuzate în alte centre nu neapărat din cauza bolii ginecologice în sine, ci din cauza riscului anestezic și a comorbidităților. Aici apare un detaliu tehnic important: poziția Trendelenburg (cu capul în jos) – folosită frecvent în laparoscopie pentru a „elibera“ pelvisul – poate face ventilația mai dificilă la pacientele obeze aflate sub anestezie generală. „Faptul că intervenția necesită ca pacienta să fie așezată o perioadă mai scurtă de timp în poziție Trendelenburg decât în cazul laparoscopiei face ca trauma operatorie pentru aceste paciente să fie mai mică“, spune medicul.

Un alt exemplu în care tehnica vNOTES are avantaje evidente îl reprezintă cazurile în care uterul are dimensiuni foarte mari. „Am făcut histerectomii pe utere de peste un kilogram. Tehnica permite rezolvarea unor astfel de cazuri considerate complicate“, spune prof. dr. Pirtea. Tot în categoria situațiilor „dificile“ intră și pacientele care au avut doar nașteri prin operație cezariană (fără nașteri vaginale), precum și cazuri cu prolaps (tulburări de statică pelvină).

În schimb, medicul atrage atenția că există și limite clare: vNOTES nu se potrivește, de exemplu, la endometrioza profundă, unde aderențele din compartimentul posterior pot face accesul dificil.

Cum arată tehnic abordul prin orificii naturale

Pentru vNOTES este necesar un dispozitiv dedicat – un port de acces („GelPOINT V-Path transvaginal acces platform“), disponibil în cadrul Spitalului MedLife Medici’s, care face posibilă intervenția la standarde optime. Prof. dr. Pirtea s-a antrenat cu chirurgul care a inventat tehnica, în Belgia.

Potrivit medicului, interesul pentru acest tip de chirurgie este în creștere în mai multe țări, inclusiv în țările nordice nordice, Belgia și SUA.

De ce miza este mare: histerectomia, una dintre cele mai frecvente operații din lume

Histerectomia, subliniază medicul, este a doua cea mai frecventă intervenție chirurgicală la nivel global, după cezariană. În acest context, orice tehnică ce reduce trauma operatorie, durerea și timpul de recuperare poate avea impact la scară mare.

Dincolo de tehnologie, discuția atinge inevitabil și întrebarea „cine poate beneficia de acest tip de intervenție“ și „unde este cel mai bine să o faci“. Cancerul de endometru, atrage atenția dr. Pirtea, ar putea intra în prim-plan în următorii ani, pe fondul creșterii speranței de viață și al prevalenței sindromului metabolic (obezitate, diabet, hipertensiune), pe care îl întâlnește frecvent în România și care crește predispoziția la cancer endometrial. În mod tradițional, cancerul endometrial apare mai ales după menopauză, însă medicul spune că, în ultimii ani, vede tot mai multe cazuri și la paciente mai tinere.

De ce este important să existe centre de excelență în oncologie: „volumul face diferența“

Întrebat despre creșterea speranței de viață la pacienții cu cancer, medicul leagă rezultatele mai bune de standardizarea tratamentului și de existența centrelor de excelență, unde există un volum mare de cazuri, echipe antrenate și unde se respectă ghidurile internaționale.

Ideea e simplă, spune el: un chirurg și o echipă nu pot avea o „curbă de învățare“ eficientă dacă nu operează constant acel tip de patologie. Iar un centru care primește calificativul de excelență trece printr-un proces de audit extern – o verificare a standardelor, logisticii și pregătirii personalului. Problema, în România, este că nu există suficiente centre de excelență: „Majoritatea cazurilor oncologice nu se tratează în centre de excelență, pentru că nu există centre repartizate uniform“, explică medicul.

