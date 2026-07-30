Oprah Winfrey închide școala de elită din Africa de Sud, la două decenii de la înființare

Cunoscuta gazdă americană de talk-show-uri, Oprah Winfrey, a anunțat că școala de fete pe care a înființat-o în Africa de Sud în urmă cu aproape două decenii, în 2007, se va închide la finalul anului școlar 2027, potrivit BBC.

Campusul situat în apropierea orașului Johannesburg va fi predat autorităților locale, conform acordului inițial, a precizat vedeta americană în comunicatul transmis.

Elevele înscrise la Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls (OWLAG) care nu vor fi absolvit la momentul închiderii vor primi burse complete în alte locuri.

Peste 1.000 de fete au absolvit școala destinată celor din medii defavorizate, o idee inspirată din întâlnirea pe care Winfrey a avut-o cu fostul președinte sud-african Nelson Mandela în 2002.

Școala de elită a costat 40 de milioane de dolari în momentul în care a fost construită, în satul Henley-on-Kilp, la sud de Johannesburg.

Un consultant de PR care lucrează pentru OWLAG a negat speculațiile care circulă în mediul online cu privire la motivul închiderii.

Oprah Winfrey: Misiunea continuă

Potrivit fundației, Oprah Winfrey intenționează să continue proiectul său educațional prin finanțarea unui program de burse pentru fete cu înclinații academice din comunități din întreaga țară, astfel încât acestea să poată merge la școli de top.

„Visul nu a fost niciodată pur și simplu acela de a construi o școală”, a explicat Oprah Winfrey, în vârstă de 72 de ani, într-un comunicat.

„A fost acela de a investi în potențialul nelimitat al tinerelor femei. Această misiune nu se termină cu un singur campus. Ea continuă în fiecare fată al cărei viitor poate fi transformat prin educație”, a subliniat Winfrey.

„Sunt entuziasmată că acest nou capitol ne va permite să ajungem la și mai multe tinere femei din Africa de Sud și să continuăm promisiunea care a început acum mai bine de 20 de ani”, a mai spus ea.

Este neclar deocamdată ce destinație va avea campusul OWLAG după ce va fi predat autorităților locale, dar departamentul de educație al provinciei Gauteng susține că este „angajat să prezerve și să promoveze moștenirea academiei”.

„Ne vom asigura că această instituție excepțională continuă să îi servească pe oamenii din Gauteng, onorând în același timp viziunea pe baza căreia a fost înființată”, se arată în comunicat.