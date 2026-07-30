Oprirea reactorului 2 de la Cernavodă se amână

SN Nuclearelectrica SA anunță că Unitatea 2 a CNE Cernavodă va rămâne conectată la Sistemul Energetic Național întrucât în urma unei analize făcute miercuri noapte s-a constatat că parametrii de operare permit continuarea funcționării în condiții de siguranță. Închiderea celui de al doilea reactor fusese anunțată cu o zi în urmă, din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării.

Operarea Unităților 1 și 2 ale CNE Cernavodă se realizează pe baza monitorizării stricte a parametrilor de operare, a marjelor de siguranță și în baza procedurilor asociate în situații de secetă și, astfel, atât timp cât analiza parametrilor permite operarea cu respectarea tuturor normelor de securitate nucleară, Unitatea 2 va rămâne conectată la SEN, spune Nuclearelectrica.

„Oprirea Unității 2 poate fi necesară în orice moment”

Conform companiei, evoluția pe timpul nopții a fost stabilă pentru parametrii cheie și în acest moment există premisele necesare continuării temporare a operării Unității 2.

„Având în vedere atât situația actuală precum și prognozele hidrologice referitoare la nivelul Dunării, oprirea Unității 2 poate fi necesară în orice moment, depinzând foarte mult de fluctuațiile negative care apar și efectele acestora asupra sistemelor centralei.

Unitatea 1 CNE Cernavodă rămâne în stare oprită sigură până când nivelul Dunării va permite reconectarea la SEN în condiții de siguranță”, se mai arată în comunicatul transmis de Nuclearelectrica Bursei de Valori București.

Reamintim că premierul interimar Ilie Bolojan i-a îndemnat pe cetățeni și pe marii consumatori industriali „să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare” a consumului de energie electrică între orele 20 și 23, „atunci când avem un deficit”.

Oprirea centralei nucleare de la Cernavodă, ca urmare a debitului scăzut al Dunării, „ne afectează”, iar „această perioadă ar putea să dureze o săptămână sau două, pentru că, conform prognozelor meteo, nu se întrevede o creștere a precipitațiilor în bazinul inferior al Dunării”, a explicat Ilie Bolojan, miercuri seară, la Digi24.

Oprirea ambelor unități de la Cernavodă, din cauza nivelului scăzut al Dunării ar fi scos din sistem aproximativ 1.400 MW capacități de producție continuă și predictibilă. România poate evita întreruperile de alimentare, însă ajunge să depindă aproape integral de disponibilitatea vecinilor exact când aceștia se confruntă cu aceeași secetă, caniculă și reducere a producției nucleare și hidroelectrice, arată o analiză a Asociației Energia Inteligentă (AEI).