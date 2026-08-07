Opt companii românești sunt incluse în cea mai recentă ediție a Deloitte EMEA Technology Fast 500, clasamentul companiilor de tehnologie cu cea mai rapidă creștere din Europa, Orientul Mijlociu și Africa

Finqware, Questo, Footprints AI, Steepsoft AI, DRUID AI, Bright Spaces, easySales și VauntOS sunt cele opt companii românești incluse în cea mai recentă ediție a Deloitte EMEA Technology Fast 500, clasamentul companiilor de tehnologie cu cea mai rapidă creștere din Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA).

„Rezultatele companiilor incluse în clasamentul Deloitte EMEA Technology Fast 500 reconfirmă nivelul de dezvoltare a ecosistemului local de tehnologie și capacitatea antreprenorilor români de a construi afaceri inovatoare cu impact regional și global. Aceste companii se remarcă prin modul în care transformă inovația în rezultate comerciale concrete și mențin o dinamică susținută într-un mediu economic competitiv și în continuă schimbare”, a declarat Andrei Ionescu, Consulting Market Leader, Deloitte România, coordonatorul local al programului Deloitte Fast 50 Europa Centrală.

Cel mai bine plasată companie românească în clasamentul Deloitte EMEA Technology Fast 500 este Finqware, care ocupă locul 125. Compania este un fintech care dezvoltă soluții de automatizare a managementul numerarului și a operațiunilor de trezorerie pentru organizații cu mai multe entități și activitate transfrontalieră, oferind prin intermediul tehnologiei open banking, acces în timp real la gestionarea numerarului, plăți, încasări și raportare.

Pe locul 131 se află Questo, companie care a creat o platformă prin care utilizatorii descoperă destinații turistice și culturale prin experiențe interactive și jocuri desfășurate în aer liber.

Footprints AI, clasată pe locul 145, dezvoltă o platformă bazată pe inteligență artificială (IA) și analiză avansată a datelor care oferă companiilor din retail informații relevante despre comportamentul consumatorilor și dinamica pieței, sprijinindu-le în fundamentarea deciziilor comerciale și de extindere.

În clasament se regăsește și Steepsoft AI, care ocupă locul 173, compania fiind specializată în dezvoltarea de algoritmi personalizați de inteligență artificială care optimizează performanța și acuratețea în diverse activități, precum analiza predictivă sau procesarea limbajului natural.

DRUID AI, companie care dezvoltă agenți virtuali inteligenți și platforme de automatizare folosite de organizații din întreaga lume pentru optimizarea interacțiunii cu clienții și a proceselor interne, se situează pe locul 347.

Pe locul 419 se află Bright Spaces, companie care a creat o platformă ce facilitează prezentarea, promovarea și administrarea spațiilor de birouri și simplifică procesul de interacțiune dintre proprietari, consultanți și chiriași.

easySales, clasată pe locul 444, a dezvoltat o platformă care automatizează și centralizează gestionarea vânzărilor online și le permite comercianților să administreze dintr-un singur loc activitatea desfășurată pe multiple marketplace-uri și canale de comerț electronic, contribuind la extinderea afacerilor în mediul digital.

Clasamentul companiilor românești este completat de VauntOS, situată pe locul 471. Companie care a dezvoltat o platformă digitală destinată dezvoltatorilor și agențiilor imobiliare, care integrează managementul proprietăților și a interacțiunilor cu clienții, automatizarea vânzărilor și instrumente bazate pe inteligență artificială.

Câștigătorii EMEA Technology Fast 500 au fost selectați pe baza ratei de creștere a veniturilor, iar companiile incluse în clasament au înregistrat o rată medie de creștere de 1.132%. De asemenea, 152 dintre companiile incluse în clasament au raportat rate de creștere de peste 1.000%.

Programul Deloitte EMEA Technology Fast 500 ia în considerare în mod automat companiile analizate în cadrul clasamentului Deloitte CE Fast 50, la care start-upurile locale se pot înscrie în această perioadă. Pentru a se califica pentru Fast 50 Europa Centrală, companiile trebuie să aibă venituri operaționale anuale de minimum 50.000 de euro în primii trei ani (2022-2024) și de cel puțin 100.000 de euro în 2025, să aibă sediul central într-o țară din Europa Centrală și să dezvolte tehnologii patentate ori să dețină drepturile de proprietate intelectuală asupra acestora.

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Articol susținut de Deloitte România