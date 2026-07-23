Orașele care plătesc salarii mai mari, dar care nu te vor face neapărat mai bogat

Te muți în alt oraș pentru un salariu mai bun? Nu este suficient să alegi orașul cu cel mai mare salariu net.

Cei mai mulți oameni se mută în alte orașe în căutarea unor salarii mai mari, uitându-se adesea doar la câștigurile de acolo, scrie Naftemporiki

Noi cercetări sugerează însă că adevărata întrebare este alta: oare orașul plătește mai bine pentru că atrage deja cei mai productivi lucrători sau pentru că e un boom economic în zonă, iar salariile cresc pentru toată lumea?

Un salariu mediu mare nu înseamnă neapărat că un oraș te va îmbogăți, notează The Economist.

În spatele salariilor impresionante s-ar putea ascunde realități complet diferite. Una este că orașul dispune deja de o rezervă de lucrători înalt calificați, care ar fi bine plătiți oriunde s-ar duce. A doua este că ecosistemul economic al orașului crește productivitatea afacerilor și, pe cale de consecință, și salariile tuturor celor care lucrează acolo.

Mai concret, într-un oraș mare există mai mulți clienți, furnizori, universități, specialiști și infrastructură; firmele găsesc mai ușor angajați și parteneri; ideile și cunoștințele circulă mai repede, iar costurile de colaborare și de căutare a resurselor sunt mai mici.

Toate acestea fac ca firmele să fie mai productive, adică să producă mai multă valoare cu aceleași resurse.

Dacă productivitatea crește, firmele își permit să plătească salarii mai mari pentru a atrage și păstra angajații.

Un exemplu simplu: un programator poate câștiga mai mult în Cluj sau București decât într-un oraș mic nu doar pentru că firma este mai bogată, ci și pentru că beneficiază de întregul ecosistem local: universități, clienți, alte firme IT, investitori, servicii conexe etc.

Ce arată datele provenite de la sute de milioane de lucrători

Gaurav Khanna de la Universitatea din California, San Diego, și colegii săi au încercat să separe mirajul orașului mare de mirajul salariilor mari.

Folosind istoricul profesional a peste 500 de milioane de utilizatori LinkedIn, au urmărit mișcările lucrătorilor între sute de orașe și au calculat cu cât au crescut câștigurile lor doar pentru că și-au schimbat locul de muncă.

Rezultatul este una dintre cele mai cuprinzătoare încercări de a măsura așa-numitul „avantaj al orașului mare” în privința salarizării.

Orașele care oferă o creștere reală a salariilor

În fruntea clasamentului se află Vaduz, capitala Liechtensteinului, deși populația sa mică îi limitează atractivitatea pentru mulți lucrători.

Printre economiile majore, cele mai mari „bonusuri de locație” sunt înregistrate în Statele Unite.

Orașe precum San Francisco și New York nu oferă doar salarii mari. Concentrația mare de afaceri, industriile diverse, inovația intensă și piața foarte competitivă a muncii cresc productivitatea lucrătorilor și permit companiilor să plătească mai mult.

Paradoxul economiilor în curs de dezvoltare

Tabloul se schimbă în țările mai sărace. În India, de exemplu, milioane de muncitori se mută în metropole precum Bangalore, crezând că vor obține salarii semnificativ mai mari.

Cercetările arată, însă, că cele mai mari creșteri salariale nu se regăsesc neapărat în centrele urbane mari, ci adesea în orașele mai mici din jurul lor.

Aceste zone se bucură de unele dintre beneficiile concentrării economice, dar fără a fi împovărate în aceeași măsură de chirii mari, congestie rutieră, infrastructură slabă și probleme legate de electricitate.

Când orașele frânează businessul

Aceste restricții afectează nu doar angajații, ci și companiile în sine.

În Statele Unite, cele mai productive companii se pot extinde, pot angaja mai mulți lucrători și pot oferi salarii mai bune.

În multe economii în curs de dezvoltare, prin contrast, aceleași companii se împiedică de infrastructură inadecvată, probleme legate de locuințe și piețe ale muncii disfuncționale. Rezultatul este că majoritatea locurilor de muncă sunt redirecționate către firme mai puțin productive, care angajează mai mulți oameni, dar plătesc salarii mai mici.

În multe orașe indiene, costurile logistice ridicate, infrastructura slabă și reglementările complicate au făcut dificilă dezvoltarea marilor fabrici moderne.

Rezultatul: milioane de oameni lucrează în ateliere mici, magazine de familie și microîntreprinderi. Productivitatea este mult mai scăzută decât în fabricile mari, iar salariile sunt mai mici.

Economiștii au observat că India are o pondere neobișnuit de mare de firme foarte mici și foarte mari, dar relativ puține firme de dimensiune medie care să poată absorbi masiv forță de muncă.

Un alt exemplu e Nigeria, care are o infrastructură energetică precară.

Multe firme nigeriene sunt obligate să funcționeze cu generatoare proprii din cauza întreruperilor de curent.

O companie productivă care ar putea angaja 500 de oameni poate fi limitată de costurile energiei și ale transportului. În schimb, o mulțime de activități informale și comerciale cu productivitate redusă absorb forța de muncă.

De asemenea, Brazilia are o problemă cu costul locuirii în marile centre. São Paulo și Rio de Janeiro oferă productivitate ridicată, dar locuințele sunt foarte scumpe, iar transportul este dificil.

Mulți lucrători nu se mută acolo unde ar fi mai productivi sau acceptă locuri de muncă mai puțin eficiente în zone periferice. Economiștii numesc asta o problemă de alocare a resurselor.

Cu cât ar crește salariile?

Cercetătorii au calculat, de asemenea, potențialele beneficii ale unei alocări mai eficiente a lucrătorilor.

Dacă cele mai productive orașe din India ar găzdui același procent de lucrători ca și omologii lor din Statele Unite, salariul mediu din țară ar crește cu 2,3%.

Dacă, în același timp, în cele mai productive întreprinderi ar fi angajați mai mulți lucrători, creșterea totală ar ajunge la 4,3%.

Calcule similare arată că veniturile medii ar putea crește cu aproximativ 5% în Mexic și cu 8% în Nigeria.

Nu este suficient să cauți strict salarii mai mari

Principala concluzie a cercetării este că lucrătorii adesea nu pot distinge dacă un oraș plătește bine pentru că este mai productiv sau pentru că are cei mai calificați lucrători

Această diferență are implicații importante atât pentru alegerile personale de carieră, cât și pentru politica economică. Dacă mai mulți lucrători s-ar muta în orașe unde economia însăși generează o productivitate mai mare, beneficiile nu s-ar limita la ei. Acestea s-ar traduce într-o creștere mai rapidă, o eficiență mai mare a afacerilor și salarii mai mari în întreaga economie.