„Oricine poate deveni dezvoltator” – Unul dintre cele mai de succes startup-uri europene de AI a ajuns să valoreze peste șase miliarde de dolari

Un startup suedez fondat în 2023 a ajuns să fie evaluat la 6,6 miliarde dolari pe baza unei promisiuni care sună bine: programarea unei aplicații poate deveni un proces la fel de simplu precum scrierea unor propoziții. Compania denumită Lovable și-a triplat valoarea în cinci luni și are tot mai mulți clienți.

După o rundă de finanțare de 330 milioane dolari, compania a ajuns să fie evaluată la 6,6 miliarde dolari, scrie publicația tech.eu. Principalii investitori din rundă sunt fondurile CapitalG și Menlo Ventures’ Anthology.

Lovable a fost fondată în Stockholm în 2023 și a lansat primul produs de programare AI la sfârșitul anului trecut, atrăgând rapid atenția investitorilor, deoarece acest „tool” permite utilizatorilor fără experiență tehnică să creeze aplicații și site-uri complet funcționale și la costuri mici.

Sloganul companiei este „Create apps and websites by chatting with AI” (creează aplicații și site-uri prin discuții cu AI-ul”.

Lovable spune că ingineria software poate deveni accesibilă oricui, promovând „vibe-coding”, un proces prin care utilizatorul descrie în limbaj obișnuit produsul pe care vrea să-l construiască sau funcția unui software pe care dorește să o creeze, iar inteligența artificială scrie codul necesar pentru a obține acel rezultat.

Compania a dat și exemple: un proiect la care 20 de oameni ar fi lucrat patru săptămâni poate fi realizat în câteva zile, cu doar patru oameni.

„Misiunea noastră este să le permitem tuturor să fie dezvoltatori”, a spus CEO-ul Anton Osika, citat de publicația Fortune.

El își închipuie o lume în care fiecare companie își poate construi propriul software personalizat, în loc să depindă de produse costisitoare vândute de marii furnizori de tehnologie. De pildă, în loc să achiziționeze instrumente separate pentru gestionarea relațiilor cu clienții și pentru urmărirea proiectelor sau administrarea stocurilor, Osika speră că firmele vor folosi Lovable pentru a construi, la cerere, fix ceea ce au nevoie.

Compania a ajuns la câteva luni după lansarea produsului la 30.000 de clienți plătitori și veniturile anuale sunt la aproximativ 200 milioane dolari.

Instrumentul folosește output-ul unor modele AI arhicunoscute, precum cele dezvoltate de OpenAI, Anthropic și Google, iar apoi adaptează codul, pentru a construi aplicația solicitată de utilizator.

Sursa foto: Dreamstime.com