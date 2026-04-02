Ormuz nu e singura strâmtoare importantă. Cele 28 de strâmtori care pot opri economia mondială

Punctele de „gâtuire”, cum este Strâmtoarea Ormuz, sunt mai multe. IMF a făcut o listă cu primele 28 de artere înguste ale comerțului mondial, coridoare maritime prin care trec o mare parte din petrolul, gazele, cerealele și bunurile lumii.

Adesea late de doar câțiva kilometri, aceste rute maritime sunt vitale pentru comerțul global, însă periculos de expuse conflictelor, congestiei și riscurilor climatice. Împreună, ele ilustrează atât conectivitatea, cât și fragilitatea sistemului comercial global.

Funcționarea neîntreruptă a punctelor de blocare enumerate mai jos stă la baza economiei globale. Cu toate acestea, expunerea lor la conflicte, climă și congestie le face cele mai strategice vulnerabilități în comerțul mondial.

Strâmtoarea Malacca. Amplasare: Canal de 900 km care leagă Oceanul Indian de Marea Chinei de Sud și Pacific. Este cea mai aglomerată rută maritimă din lume și cea mai scurtă rută maritimă între Orientul Mijlociu și Asia de Est.

Riscuri: Piraterie, activitate vulcanică și accidente în apropierea orașului Singapore, unde strâmtoarea se îngustează la doar două mile marine.

Strâmtoarea Bab el-Mandeb. Amplasare: Canal de 50 km între Yemen și Cornul Africii (Djibouti și Eritreea), care leagă Marea Roșie de Golful Aden. Semnificație: O legătură vitală între Oceanul Indian și Marea Mediterană prin Canalul Suez; orice perturbare are un impact direct asupra comerțului dintre Europa și Asia.

Riscuri: Atacuri armate asupra transportului maritim și instabilitate regională prelungită.

Canalul Suez. Amplasare: Traversează nord-estul Egiptului, legând Marea Roșie de Marea Mediterană. Semnificație: Cea mai scurtă rută dintre Asia și Europa, ocolind Capul Bunei Speranțe. Esențială pentru traficul de containere Asia-Europa și pentru exporturile de energie din Orientul Mijlociu către Europa.

Riscuri: Proximitatea față de zonele de conflict și expunerea la amenințări în Marea Roșie.

Strâmtorile turcești. Amplasare: Două căi navigabile înguste (Bosfor, 30 km; Dardanele, 68 km) leagă Marea Neagră de Marea Mediterană prin Marea Marmara.

Importanță: Singurul debușeu maritim pentru Ucraina, Georgia, România și Bulgaria; o rută crucială pentru exporturile de energie, cereale și oțel din Marea Neagră.

Riscuri: Risc ridicat de coliziune în Bosfor, cea mai îngustă strâmtoare internațională din lume (doar 700 de metri lățime la intrarea sa nordică).

Surse: Raportul UNCTAD privind transportul maritim (2025); Administrația pentru Informații Energetice a SUA; Bloomberg; Analiza Andaman Partners