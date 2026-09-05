Oțelul Galați l-a prezentat pe înlocuitorul lui Joao Lameira: „Am crescut la Benfica”

Oțelul Galați a anunțat sâmbătă că l-a transferat pe Rafael Brito (24 de ani), fotbalist crescut de Benfica Lisabona.

Mijlocașul defensiv portughez a ajuns la Galați după ce Oțelul l-a cedat pe Joao Lameira la Universitatea Craiova. Brito a semnat un contract pe două sezoane.

„SC Oțelul Galați își întărește linia mediană cu un fotbalist portughez de 24 de ani, format la unul dintre cele mai importante centre de copii și juniori din Europa. Rafael Brito a semnat un contract valabil pe două sezoane cu formația noastră, venind la Galați din postura de jucător liber de contract.

Născut pe 19 ianuarie 2002, la Almada, Rafael Alexandre Sousa Gancho de Brito este un mijlocaș central defensiv, dreptaci, care și-a construit întreaga bază fotbalistică la Benfica Lisabona. El a ajuns la Benfica încă din copilărie, iar parcursul său în celebrul Benfica Campus a însemnat trecerea prin toate nivelurile de formare ale clubului lusitan. La doar 16 ani a semnat primul său contract profesionist cu „Vulturii”, iar un an mai târziu debuta pentru echipa secundă a grupării iberice.

În tricoul Benficăi B, Brito a adunat 63 de apariții, înainte de a face pasul către fotbalul de primă ligă. În sezonul 2022-23 a evoluat sub formă de împrumut la Marítimo, iar din 2023 s-a transferat definitiv la Casa Pia, formație alături de care avea să acumuleze o consistentă experiență în Primeira Liga, primul eșalon portughez.

În stagiunea 2025-26, mijlocașul a bifat 25 partide în campionatul portughez, marcând 2 goluri și oferind o pasă decisivă.

Noul nostru mijlocaș are și o interesantă experiență internațională. Rafael a îmbrăcat tricoul Portugaliei la toate nivelurile de juniori la care putea fi selecționat, de la U15 până la U20.

În total, Federația Portugheză de Fotbal îi contabilizează 32 de selecții: una la U15, șase la U16, 15 la U17, patru la U19 și șase la U20. Este, practic, traseul unui fotbalist care a crescut într-un mediu de înaltă performanță, într-o generație de jucători portughezi crescuți într-o academie de fotbal care nu are nevoie de nicio prezentare.

La 24 de ani, Rafael Brito vine la Oțelul cu un profil care combină școala de fotbal portugheză, experiența acumulată în prima ligă și perspectiva unei noi etape importante în carieră. Mijlocaș de profil defensiv, dar capabil să evolueze și mai avansat, Brito este genul de jucător care poate aduce echilibru, disciplină tactică și calitate în construcție”, se arată în comunicatul celor de la Oțelul.

Rafael Brito: „Vreau să ajut noua mea echipă”

Fotbalistul din Portugalia a oferit o primă reacție pentru site-ul oficial al clubului din Galați.

„Sunt bucuros să devin jucătorul Oțelului. Este un nou pas important în cariera mea și vin la Galați cu multă dorință de muncă și de a demonstra ce pot. Am crescut la Benfica, știu că în trecut Oțelul și Benfica s-au întâlnit în grupele Champions League și cred că sunt într-un moment bun al carierei mele.

Vreau să ajut noua mea echipă, sunt nerăbdător să-mi cunosc noii colegi și vreau să văd stadionul plin la toate meciurile de acasă ale Oțelului. Força, Oțelul!”, a declarat Brito.