[P] Atletico Madrid – Barcelona, un duel crucial pentru catalani, obligați să joace totul pe o singură carte

Atletico Madrid și FC Barcelona se duelează astăzi, de la ora 22:00, în România, în manșa retur a sferturilor de finală din Liga Campionilor.

Madrilenii pornesc cu un avantaj serios, după succesul obținut pe Camp Nou în urmă cu o săptămână, iar pentru catalani misiunea se anunță extrem de complicată.

Winner Sport îți aduce analiza confruntării de la Madrid, dar și câteva variante de pariuri pe care le poți lua în calcul pentru meciul din această seară.

Atletico Madrid țintește prima calificare în semifinalele Ligii Campionilor după o pauză de nouă ani

Echipa lui Diego Simeone traversează o perioadă oscilantă, cu o singură victorie în ultimele cinci meciuri oficiale, însă acel succes a venit chiar în fața Barcelonei, pe Camp Nou. Rezultatul spune multe despre ambiția lui „Cholo”, care visează în continuare să cucerească, alături de Atletico, trofeul suprem din Liga Campionilor.

De partea cealaltă, Barcelona a făcut un pas important spre un nou titlu în La Liga, după victoria clară cu Espanyol, scor 4-1. Catalanii au profitat și de pasul greșit făcut de Real Madrid, care a remizat acasă cu Girona, 1-1.

În aceste condiții, echipa blaugrana își poate concentra toată atenția asupra returului de astăzi, un meci care poate influența decisiv cursul sezonului. Pentru a trimite confruntarea în prelungiri, Barcelona are nevoie de o victorie la cel puțin două goluri diferență. Totuși, trecutul nu îi oferă prea multe motive de optimism: gruparea catalană a fost eliminată în toate cele șase precedente dueluri europene în care a pierdut turul pe teren propriu.

Chiar dacă Atletico a câștigat doar unul dintre ultimele șase meciuri directe disputate acasă împotriva Barcelonei, echipa lui Simeone are un bilanț solid în confruntările directe din Liga Campionilor, cu trei victorii în ultimele cinci partide europene contra catalanilor.

Un alt detaliu important este că în nouă dintre ultimele zece meciuri de Liga Campionilor jucate de Atletico Madrid au marcat ambele echipe.

În plus, madrilenii au înscris de cel puțin două ori în cinci dintre cele șase partide europene disputate pe teren propriu în actualul sezon.

Nici defensiva Barcelonei nu oferă multă siguranță, având în vedere că formația catalană a primit gol în ultimele 14 meciuri din Liga Campionilor.

Ne așteptăm la un meci cu o mare încărcătură, așa că vom merge pe un Bet Builder, cu doar două pariuri:

Ambele echipe marchează

Echipa cu cele mai multe cartonașe galbene – 1

Cotă totală – 2.25

*Notă: cotele pot suferi modificări înainte de startul partidei.