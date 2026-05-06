[P] Bayern Munchen – PSG, retur de foc pentru un loc în finala Ligii Campionilor

Bayern Munchen și Paris Saint-Germain se duelează în manșa retur a semifinalei din Liga Campionilor. Partida începe la ora 22:00, ora României.

Bayern Munchen are nevoie de o victorie în timp regulamentar în fața lui PSG

După o manșă tur spectaculoasă, care a intrat deja în istoria UEFA Champions League prin cele nouă goluri marcate, PSG ajunge pe Allianz Arena cu un avantaj minim în fața lui Bayern München. Campioana en-titre are un singur gol avans, însă returul promite să fie unul intens, cu ritm ridicat și presiune uriașă de ambele părți.

Bayern a fost pusă într-o situație dificilă în primul meci, atunci când PSG conducea cu 5-2, dar reacția bavarezilor din final a schimbat complet datele calificării. Diferența s-a redus, iar echipa lui Vincent Kompany încă speră să ajungă în cea de-a 12-a finală de Champions League din istoria clubului. Totuși, statistica nu este neapărat de partea germanilor: Bayern a reușit o singură dată în ultimele opt duble europene să întoarcă situația după o înfrângere la un gol diferență în prima manșă.

Bayern, o forță redutabilă pe teren propriu

Principalul argument al bavarezilor rămâne forța de pe teren propriu. Pe Allianz Arena, Bayern are un bilanț impresionant în UCL, cu o singură înfrângere în ultimele 29 de partide. În acest sezon, formația germană a câștigat toate cele șase meciuri europene disputate acasă, reușind prestații ofensive solide și marcând exact patru goluri în ambele partide eliminatorii jucate în fața propriilor suporteri.

De cealaltă parte, PSG vine la München cu ambiția de a-și apăra avantajul și de a deveni prima echipă franceză care ajunge în trei finale de Champions League. Forma parizienilor în fazele eliminatorii este una excelentă, cu 13 victorii în ultimele 16 meciuri de acest tip. Echipa lui Luis Enrique este și cea mai prolifică din actuala ediție a competiției, cu 43 de goluri marcate, un detaliu care confirmă potențialul ofensiv uriaș al campioanei en-titre.

Istoricul direct îi oferă în continuare încredere lui Bayern, care câștigase cinci dueluri consecutive cu PSG înaintea eșecului din tur. Totuși, parizienii au acum șansa de a schimba balanța într-un moment-cheie al sezonului.

Cu două atacuri puternice, un avantaj fragil pentru PSG și un stadion unde Bayern rareori cedează, returul se anunță unul dintre cele mai atractive meciuri ale sezonului european. Miza este uriașă: un loc în finala UEFA Champions League și șansa de a scrie un nou capitol memorabil în istoria competiției.

Pariul pe care îl alegem pentru confruntarea de pe Allianz Arena este peste 1.5 goluri în prima repriză, pentru care avem cota 1.70, deoarece în 10 din ultimele 10 meciuri disputate de Bayern sau PSG în toate competițiile au fost cel puțin două goluri marcate în prima repriză.

*Notă: cotele pot suferi modificări înainte de startul partidei.