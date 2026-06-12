[P] Casele de pariuri și fotbalul românesc

În sezonul 2025-2026, 15 dintre cele 16 echipe ale SuperLigii au parteneriate comerciale cu operatori din industria jocurilor de noroc, iar 13 dintre ele afișează logo-ul sponsorului ca partener principal pe fața tricoului. Într-un peisaj economic în care marile companii corporate din alte ramuri s-au retras ori și-au diminuat bugetele de publicitate, capitalul primit din zona bettingului a devenit una dintre cele mai importante surse de venit pentru cluburile din prima ligă, într-un context în care drepturile TV și sponsorizările tradiționale nu mai acoperă integral nevoile financiare ale competiției.

Nu doar echipele de club sunt sprijinite de acest sector, ci și principalele competiții fotbalistice interne. Forurile care conduc formatele majore – LPF pentru SuperLigă, Cupa României (Betano) și eșalonul secund (Liga a 2-a Casa Pariurilor), alături de echipele naționale de tineret funcționează sub umbrela unor contracte comerciale multianuale.

Titularii din primul unsprezece financiar

Pentru echipele de top din România, sumele provenite din aceste parteneriate nu mai reprezintă un simplu bonus de imagine, ci o componentă critică pentru respectarea criteriilor financiare de licențiere și acoperirea cheltuielilor operaționale. Încasările din sponsorizări și publicitate au ajuns să reprezinte, în medie, aproximativ 25% din totalul veniturilor realizate de cluburile din Liga 1.

La nivelul cluburilor de top, valoarea acestor contracte poate ajunge la câteva milioane de euro anual. FCSB, de exemplu, are un parteneriat evaluat la până la 4 milioane de euro pe sezon, incluzând bonusurile de performanță. De asemenea, piața sponsorizărilor sportive rămâne extrem de dinamică și competitivă, un exemplu recent fiind Universitatea Craiova, care a schimbat partenerul principal din această nișă după o colaborare de opt ani.

Aceste bugete susțin în mod direct nu doar salariile fotbaliștilor seniori, ci și logistica academiilor de copii și juniori, devenind un pilon de stabilitate pentru cluburile private. Analizând contextul general al finanțării, specialiștii observă că fotbalul românesc funcționează printr-un mix asimetric: în timp ce marile cluburi private își bazează sustenabilitatea pe astfel de contracte comerciale corporate și pe drepturile de televiziune, o parte considerabilă a competiției interne continuă să depindă în paralel și de fondurile alocate de autoritățile publice locale, generând opinii divergente în rândul economiștilor cu privire la eficiența subvențiilor municipale în sportul profesionist.

De la comunitățile locale la fenomenul global

Pentru a înțelege amploarea sponsorizărilor din fotbalul actual, este utilă o privire asupra evoluției economice a acestui sport. În prima jumătate a secolului trecut, multe cluburi erau susținute de comunități locale, întreprinderi sau patroni individuali, iar veniturile comerciale aveau o pondere redusă în bugete. Odată cu extinderea transmisiunilor televizate și cu transformarea marilor competiții în produse de divertisment global, fotbalul a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare. Echipe emblematice din a doua jumătate a secolului XX au contribuit la creșterea popularității internaționale a jocului, iar interesul publicului a atras investiții comerciale tot mai mari – de la Real Madrid, care a început să își construiască o bază internațională de fani, până la selecționata Braziliei, a cărei filosofie spectaculoasă de joc, faimosul jogo bonito, a cucerit ecranele din întreaga lume. Pe măsură ce fotbalul a devenit un produs media global, extinderea acestor parteneriate comerciale a devenit un pas previzibil.

Pentru sponsori, valoarea fotbalului nu este dată doar de cele 90 de minute ale unui meci, ci și de capacitatea cluburilor de a mobiliza comunități stabile de suporteri. În Brazilia și Argentina, fotbalul depășește adesea statutul de simplu divertisment și devine parte a identității naționale. În Turcia, marile derby-uri generează unele dintre cele mai intense atmosfere din sportul european, iar în Anglia loialitatea față de club se transmite frecvent din generație în generație.

În România, unde prezența pe stadioane rămâne modestă raportat la potențialul pieței, o parte importantă a interacțiunii dintre cluburi și suporteri s-a transferat în mediul online. În acest context, cluburile sunt nevoite să dezvolte strategii comerciale tot mai sofisticate, de la modernizarea experienței din stadion până la consolidarea comunităților online de suporteri pentru a rămâne relevante în bătălia pentru atenția publicului.

Presingul european și replierea tactică din Vest

Deși în România conexiunea comercială dintre fotbal și betting se află la un punct de vârf, tendințele la nivel european se îndreaptă în sensul opus, sub presiunea politicilor de protecție a minorilor și a publicului vulnerabil.

Marea Britanie reprezintă cel mai vizibil exemplu de autoreglementare: cluburile din Premier League au decis, printr-un vot unanim și voluntar, ca începând cu sezonul 2026-2027 să elimine complet logo-urile caselor de pariuri de pe fața tricoului de joc, promovarea fiind permisă doar pe mâneci sau pe panourile LED de pe stadioane. În Spania (La Liga) și Italia (Serie A), interdicția publicității pentru jocurile de noroc pe echipamente este deja în vigoare de câțiva ani, în timp ce Belgia și Olanda au adoptat strategii de eliminare treptată a sponsorizărilor până în 2028. La polul opus, campionate puternice precum cele din Franța și Germania permit în continuare promovarea pe piept, deși cluburile din Bundesliga manifestă o prudență crescută în expunere.

Criticii acestei apropieri dintre fotbal și industria pariurilor atrag atenția asupra expunerii constante a publicului tânăr la mesajele comerciale asociate jocurilor de noroc. Organizațiile care promovează sănătatea publică susțin că prezența masivă a brandurilor de betting în sport poate contribui la normalizarea acestui tip de consum, motiv pentru care mai multe state europene au adoptat restricții progresive în ultimii ani.

Arbitrajul riguros și presiunea de pe tușă

Într-un mediu economic în care sportul caută soluții pentru stabilitate, transparența fondurilor și protecția consumatorilor reprezintă condiții obligatorii. România beneficiază de un sistem de supraveghere a pieței jocurilor de noroc, gestionat de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN).

Operatorii autorizați de ONJN sunt obligați prin lege să respecte reguli riguroase privind verificarea identității, protecția minorilor și instrumentele de joc responsabil, obligații care nu există în cazul platformelor neautorizate. Din perspectiva protecției utilizatorilor, specialiștii din domeniu subliniază că interacțiunea publicului exclusiv cu acele case de pariuri online legale reprezintă elementul de siguranță critic. Acest cadru legal garantează standarde stricte de verificare (KYC), opțiuni de autoexcludere și sisteme digitale de monitorizare a fluxurilor de pariere pentru protejarea integrității competițiilor.

Dependența financiară a fotbalului de această industrie a devenit vizibilă și în contextul modificărilor fiscale recente, când cel mai mare investitor privat din sportul românesc, Superbet, a avertizat că ar putea reduce sau chiar retrage o parte dintre investițiile din sport în contextul majorării taxelor și impozitelor. Mesajul a readus în discuție întrebarea esențială: cât de vulnerabil este fotbalul românesc în cazul în care unul dintre principalii finanțatori ai competiției își diminuează implicarea?

Schimbare în schema de joc sau prelungiri economice?

Deocamdată, fotbalul românesc și industria jocurilor de noroc evoluează într-o relație de interdependență economică dificil de ignorat. În timp ce cluburile au nevoie de surse stabile de finanțare pentru a rămâne competitive, presiunea pentru o reglementare mai strictă crește la nivel european, iar modificările fiscale interne reconfigurează regulile jocului. Întrebarea nu este dacă această relație se va schimba, ci în ce ritm și în ce direcție.