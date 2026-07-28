[P] Dr. Levy, chirurg plastician: cine este, ce intervenții realizează și unde poate fi găsit

Atunci când o persoană se gândește la o intervenție de chirurgie plastică, estetică sau reconstructivă, primul pas corect pentru a alege cel mai bun chirurg plastician este informarea: cine este medicul, ce pregătire are, ce intervenții realizează și ce rezultate a obținut până acum. În rândurile de mai jos prezentăm, pe scurt, aceste informații despre Dr. Levy, chirurg plastician care profesează în România.

Cine este Dr. Levy

Dr. Mordechai Yair Levy, chirurg plastician, s-a născut în Israel și a ales să își construiască întreaga carieră medicală în România. Pregătirea sa în chirurgie estetică și reconstructivă a fost completată prin specializări și stagii internaționale, efectuate alături de chirurgi cu experiență din Israel, Europa și Statele Unite.

Este membru al societăților profesionale internaționale de chirurgie plastică ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) și ASPS (American Society of Plastic Surgeons) și participă în mod constant la conferințe de specialitate. Pentru pacienți, acesta este un reper util: afilierea la organizații profesionale recunoscute și formarea continuă se numără printre criteriile de bază în alegerea unui chirurg.

Unde poate fi găsit Dr. Levy

Dr. Levy consultă și operează în clinicile proprii, Dr. Levy Medical Center, din București și Timișoara. Programările pentru consultații se pot face telefonic sau online, iar mai multe informații despre parcursul profesional al medicului sunt disponibile în biografia de pe site-ul clinicii.

(în imagine: Dr. Levy)

Ce intervenții realizează

Activitatea lui Dr. Levy acoperă procedurile cele mai complexe ale chirurgiei plastice: operații de mărire a sânilor cu silicoane, liposucție, abdominoplastie, lifting facial, blefaroplastie (operația de pleoape), otoplastie (corectarea urechilor), labioplastie și circumcizie. Pe lângă intervențiile chirurgicale, în clinici se efectuează și tratamente nechirurgicale pentru piele, cu laser CO2 fracționat. Descrierea fiecărei proceduri, cu indicații și detalii despre recuperare, este disponibilă pe site-ul clinicii Dr. Levy Medical Center – www.drLevy.ro.

Consultația inițială are un rol esențial: medicul evaluează situația fiecărui pacient și recomandă doar ceea ce este potrivit pentru acesta. „Pentru fiecare pacient este nevoie de o abordare personalizată” este principiul după care lucrează Dr. Levy, ceea ce înseamnă că, uneori, recomandarea poate fi și aceea de a nu face o intervenție.

Rezultatele: transparență și așteptări realiste

Un aspect care îl diferențiază pe Dr. Levy este transparența cu privire la rezultate. Pe site-ul său și pe platformele digitale ale clinicii sunt publicate peste 5.000 de clipuri și fotografii cu rezultate reale, înainte și după intervenții, o practică rar întâlnită în domeniu, unde pacienții văd adesea doar imagini de prezentare. Această deschidere le permite celor interesați să își formeze așteptări realiste și să vadă exact ce este posibil și ce nu atunci când își caută cel mai bun chirurg plastician pentru operația dorită. Recenziile pacienților menționează frecvent rezultatele cu aspect natural și felul în care sunt explicate etapele intervenției și ale recuperării.

La fel de important este și ce se întâmplă după operațiile estetice: pacienții clinicii au acces la suport postoperator permanent, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, iar medicul urmărește direct evoluția fiecărui pacient pe parcursul recuperării.

Dincolo de activitatea din clinică, Dr. Levy este cunoscut și pentru implicarea sa în proiecte umanitare

A făcut parte dintr-o echipă medicală internațională de voluntari în Sierra Leone, una dintre cele mai sărace țări din Africa, unde a operat pacienți cu răni de război, tumori și malformații congenitale, în condiții în care resursele medicale de bază lipseau aproape cu totul. Totodată, se ocupă activ de pregătirea tinerilor chirurgi, cărora le transmite experiența acumulată.

(în imagine: Dr. Levy)

Cel mai bun chirurg plastician este cel care îți înțelege nevoile

Sunt detalii care completează portretul unui medic pentru care chirurgia nu se rezumă la partea estetică, ci rămâne, înainte de toate, un act de grijă față de pacient.

Pentru că, la final, dincolo de tehnologie și de denumirile complicate ale procedurilor, chirurgia plastică rămâne o poveste despre oameni. Despre pacientul care se regăsește în oglindă după o operație reconstructivă, despre încrederea care revine odată cu un contur firesc al propriului chip. Acestor povești le dedică Dr. Levy fiecare zi de lucru, cu convingerea că cel mai frumos rezultat al unei operații nu se vede în fotografii, ci în felul în care un om începe, din nou, să zâmbească.

Iar dacă te gândești la o intervenție estetică, fie ea o operație la sâni, o liposucție, o abdominoplastie, un lifting facial, o blefaroplastie, o otoplastie sau o operație reconstructivă, un lucru este sigur: cu un chirurg format la școli internaționale, care are experiență în +26.000 de intervenții estetice și care își arată deschis rezultatele, ești pe mâini bune.