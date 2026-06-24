[P] Goluri, parade și succes. Ei sunt fotbaliștii care pot da lovitura la Turneul Final

Pe lângă milioanele de suporteri, cu ochii pe Cupa Mondială 2026 vor sta și sute de scouteri, impresari, antrenori și conducători de club.

Fiecare jucător care ajunge la acest turneu va da tot ce are mai bun pentru a se afirma pe plan individual și pentru a-și ajuta țara să facă istorie în lumea fotbalului.

Cele mai bune pariuri la Cupa de Fotbal 2026 nu se fac doar pe echipe ci și pe jucători.

Cel mai bun tânăr jucător de la acest turneu

Favoritul caselor de pariuri este spaniolul Lamine Yamal.

Yamal s-a născut pe 13 iulie 2007, la Esplugues de Llobregat (Barcelona). Tatăl său este marocan, iar mama sa este originară din Guineea Ecuatorială. A ales să reprezinte Spania la nivel internațional.

A fost desemnat jucătorul sezonului în La Liga 2025-2026, după ce a contribuit cu 16 goluri și 11 pase decisive pentru Barcelona.

Cât valorează

Valoarea sa de piață este estimată la peste 200 de milioane de euro de majoritatea observatorilor fotbalului european, fiind unul dintre cei mai valoroși fotbaliști ai planetei.

Barcelona l-a blindat cu un contract până în 2031 și o clauză de reziliere de 1 miliard de euro. El câștigă de la clubul catalan undeva la 320.000 de euro pe săptămână.

Una dintre cele mai emoționante povești despre Yamal nu are legătură cu fotbalul.

După fiecare gol important, el formează cu degetele numărul „304”. Nu este un cod secret, ci ultimele trei cifre ale codului poștal din Rocafonda, cartierul modest din Mataró unde a crescut.

Deși a devenit multimilionar, Yamal continuă să își promoveze cartierul natal și spune că nu vrea să uite niciodată de unde a plecat.

Este un fotbalist cu o personalitate uriașă

Când Barcelona i-a pregătit ceremonia oficială pentru prelungirea contractului până în 2031, Yamal a avut o cerință neașteptată.

A refuzat să facă fotografiile oficiale până când nu a fost prezentă și bunica sa, Fatima. Ea a avut un rol esențial în creșterea lui după despărțirea părinților.

Yamal are cu cine semăna. Deși i-a oferit posibilitatea să se mute într-o casă nouă, bunica a preferat să rămână în același cartier modest în care familia a locuit ani întregi.

Un detaliu spectaculos

În 2007, când era bebeluș, Yamal a participat la o ședință foto caritabilă împreună cu un tânăr fotbalist al Barcelonei. Acesta era nimeni altul decât Lionel Messi.

Fotografia a devenit virală ani mai târziu, după ce Yamal a ajuns superstar, iar mulți au glumit că Messi i-a „transmis puterile” viitorului fenomen al Barcelonei.

2.50 este cota pe care Yamal o are la câștigarea titlului de cel mai bun tânăr fotbalist de la acest Turneu Final. Am luat-o de la Unibet, casa de pariuri cu cea mai bună ofertă de pariuri pe Cupa de fotbal 2026.

Cel mai bun jucător al Mondialului

Aici îl avem favorit pe Harry Kane. Este golgheterul all-time al Angliei, cu 78 de goluri marcate. A câștigat deja Gheata de Aur la Campionatul Mondial din 2018, când a înscris 6 goluri.

Vine după cel mai bun sezon al carierei sale la nivel de club, cu 61 de goluri și 7 assisturi în 51 de meciuri pentru Bayern Munchen.

Harry Kane este cel mai bine plătit jucător de la Bayern și unul dintre cei mai bine plătiți fotbaliști din lume. Atacantul englez încasează aproximativ 25 de milioane de euro pe sezon, adică aproape 500.000 de euro pe săptămână.

Puțină lume știe că la vârsta de 8 ani a fost dat afară de academia lui Arsenal.

Motivul? Antrenorii considerau că nu este suficient de atletic și că are probleme cu greutatea. Mulți specialiști nu îl vedeau capabil să ajungă fotbalist profesionist.

Ani mai târziu, Kane a devenit unul dintre cei mai buni marcatori din istoria fotbalului englez, iar Arsenal a rămas cu regretul și rușinea uriașă că l-a pierdut.

Este una dintre cele mai spectaculoase povești de perseverență din fotbalul modern.

Până în 2025, Harry Kane era considerat unul dintre cei mai ghinioniști mari fotbaliști ai generației sale.

Marcase sute de goluri pentru Tottenham și Anglia, însă nu câștigase niciun trofeu important. A pierdut finale de Champions League, finale de Cupă și două finale de Campionat European.

Presa britanică îl numea adesea „cel mai bun fotbalist fără trofeu”.

Totul s-a schimbat la Bayern, unde a început să câștige trofee interne și să intre chiar în discuția pentru Balonul de Aur.

Ajuns la 32 de ani, Kane se află sigur la apogeul carierei și este unul dintre cei mai mari jucători care participă la acest regal fotbalistic.

Cota pentru ca Harry Kane să câștige trofeul de cel mai bun fotbalist de la acest Turneu Final este 8.00. Tot Unibet este casa de pariuri care o pune la dispoziție jucătorilor săi.

Mănușa de aur, cel mai bun portar al turneului

Aici marele favorit este Emiliano Martinez, portarul Argentinei.

La doar 17 ani a plecat singur din Argentina la Londra pentru a semna cu Arsenal.

Nu vorbea limba engleză, nu avea familie lângă el și a trecut prin perioade foarte dificile. În primele luni a locuit modest și a povestit că se simțea extrem de singur. Mulți tineri fotbaliști s-ar fi întors acasă, însă el a rămas și a luptat pentru visul său și a reușit.

Nu i-a fost deloc ușor, omului cu voința și răbdarea de fier. A stat la Arsenal timp de aproape un deceniu, fiind împrumutat pe la Oxford, Sheffield Wednesday, Rotherham, Wolves, Getafe și Reading. Ani întregi a fost rezervă și foarte aproape să renunțe la visul de a deveni titular la un club mare.

Abia la 27 de ani a primit șansa reală la Arsenal, iar apoi a fost transferat la Aston Villa. Doi ani mai târziu devenea campion mondial cu Argentina și cel mai bun portar al Cupei Mondiale.

Poveștile eroice despre el nu se opresc aici. Acum câteva zile, Martinez a jucat finala Europa League pentru Aston Villa cu un deget fracturat. Accidentarea s-a produs la încălzire, dar a refuzat să iasă din teren și a contribuit la câștigarea trofeului european.

Cota de 5.00 oferită de Unibet pentru ca Martinez să câștige Mănușa de Aur face parte dintre cele mai jucate pariuri pe Cupa de fotbal 2026.