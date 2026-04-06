[P] Napoli – AC Milan, duel de totul sau nimic în lupta pentru titlu

Napoli și AC Milan se confruntă în meciul zilei din Serie A, care începe de la ora 21:45, ora României.

Partida are loc în cadrul etapei a 31-a din campionatul Italiei, și are o importanță aparte în lupta pentru Scudetto.

Napoli și AC Milan au nevoie de cele trei puncte puse în joc

În urma victoriei obținută de Inter Milano în fața celor de la AS Roma, scor 5-2, gruparea pregătită de Cristi Chivu s-a distanțat la nouă puncte față de AC Milan, respectiv la 10 puncte de Napoli.

Astfel, doar victoria poate fi un rezultat echitabil pentru cele două combatante de azi. Napoli a acumulat 62 de puncte pe pacursul celor 30 de etape disputate până acum (V19, E5, Î9), iar distanța față de rivala de azi este de doar un punct. Un eventual rezultat de egalitate sau eșec ar lăsa-o pe Napoli departe de Inter, respectiv ar majora distanța față de AC Milan.

Napoletanii au patru victorii în ultimele cinci meciuri de Serie A, iar moralul echipei pregătite de Antonio Conte este la cote maxime înainte de duelul cu diavolii milanezi.

De cealaltă parte, AC Milan a comis câțiva pași greșiți în cursa de urmărire a lui Inter, după ce a pierdut în deplasarea de la Lazio de acum două etape, scor 1-0, respectiv eșecul cu Parma de acum cinci etape, scor 1-0.

Pronosticurile pe care le alegem pentru Napoli – AC Milan

Bookmakerii acordă o cotă favorabilă gazdelor, ce au cota 2.60 pentru un potențial succes astăzi, dat fiind și faptul că joacă pe teren propriu. Oaspeții au cota 3.29 pentru o eventuală victorie. Un rezultat de egalitate este creditat cu cota 3.09.

Cele două formații și-au împărțit victoriile în ultimele cinci dueluri directe, Napoli având câștig de cauză în ultimul duel din decembrie, când a câștigat Supercupa Italiei, scor 2-0:

AC Milan – Napoli – 2-1;

Napoli – AC Milan – 2-1;

AC Milan – Napoli 0-2;

AC Milan – Napoli 1-0;

Napoli – AC Milan – 2-2.

Astfel, predicția noastră pentru duelul de azi este: Ambele echipe marchează, pariu ce are cota 1.94. În 36 din ultimele 40 meciuri jucate de Napoli acasă și AC Milan în deplasare în actuala competiție, ambele echipe au înscris.

*Notă: cotele pot suferi modificări înainte de startul partidei.