[P] Verdict la Washington: Comisia Europeanăși Curtea de Justiție a Uniunii Europene(CJUE) nu pot opri sau anula platadespăgbirilor din sentințele internaționaleICSID

Cea mai înaltă instanță din Statele Unite a transmis un mesaj fără echivoc Spaniei și, indirect, Bruxelles-ului: un stat nu scapă de o sentință arbitrală internațională invocând regulile interne ale Uniunii Europene. Pe 29 iunie 2026, Curtea Supremă a SUA a refuzat să rejudece cazul Spania v. Blasket Renewable Investments, lăsând în picioare obligația Madridului de a plăti investitorii pe care i-a păgubit. Decizia este definitivă.

Despre ce este vorba, pe scurt

Acum câțiva ani, Spania a tăiat brusc subvențiile promise investitorilor (similar cu cazul Micula) și aceștia au cerut despăgubiri și au câștigat la arbitraj ICSID, în temeiul unui tratat internațional la care Spania aderase de bunăvoie. Când Madridul a refuzat să plătească, investitorii au mers în fața instanțelor americane ca să recupereze banii.

Spania a încercat o portiță: a susținut că, potrivit dreptului UE, ea nu ar fi avut voie să accepte acest tip de arbitraj, așa că sentințele ar fi nule. Argumentul a fost sprijinit de Comisia Europeană, care a susținut în mod oficial și activ poziția Spaniei.

Rezultatul? Argumentul a fost respins de însăși Curtea Supremă a SUA, care a închis subiectul. Punctul central al poziției este unul de principiu. Invocându-se articolele 27 și 46(1) din Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor, s-a arătat că un stat membru al Uniunii Europene nu poate invoca propriul drept intern — inclusiv dreptul UE — pentru a se sustrage obligațiilor asumate printr-un tratat internațional.

Articolul 27 al Convenției de la Viena este lipsit de echivoc: „O parte nu poate invoca dispozițiile dreptului său intern pentru a justifica neexecutarea unui tratat.” Astfel, dreptul Uniunii este, pe plan internațional, drept intern al statelor membre. El nu poate fi folosit, a posteriori, pentru a reinterpreta sau goli de conținut consimțământul la arbitraj pe care Spania sau orice alt stat l-a exprimat în mod necondiționat atunci când a ratificat tratatul internațional. Cu alte cuvinte, un stat nu poate să se angajeze printr-un tratat internațional și apoi să invoce reguli ale unei ordini juridice regionale pentru a-și anula propriul angajament în fața partenerilor din afara acelei ordini.

Ideea care contează pentru oricine: o sentință internațională nu se anulează „politic”

Logica unui sistem democratic și responsabil este simplă și greu de combătut: când un stat semnează un tratat internațional, nu se mai poate ascunde apoi în spatele propriilor legi ca să nu-și respecte cuvântul. Regula vine dintr-o convenție internațională la care țările sunt obligate, și spune negru pe alb că un stat nu poate invoca dreptul său intern pentru a justifica neexecutarea unui tratat. Or, în ochii dreptului internațional, dreptul UE este tocmai „drept intern” al statelor membre — nu poate fi folosit pentru a rescrie, după ani de zile, un angajament asumat în fața lumii întregi.

Aici intervine un aspect esențial, prea puțin spus public: sentințele pronunțate în sistemul ICSID — mecanismul internațional de arbitraj din cadrul Băncii Mondiale — sunt definitive și pe deplin executorii. Ele nu pot fi anulate, modificate sau blocate la plată de către Comisia Europeană sau de CJUE. Singura cale de contestare există tot în interiorul sistemului ICSID, în fața unui comitet special, nu la Bruxelles. Cu alte cuvinte, o decizie administrativă europeană nu are puterea de a desființa o sentință arbitrală internațională recunoscută în întreaga lume.

Nu întâmplător, aceleași argumente „europene” au picat și în fața instanțelor din Marea Britanie, Australia, Singapore etc, care au dispus, rând pe rând, executarea sentințelor ICSID.

Cazul Micula: când refuzul de a plăti costă tot mai mult

În exact acest tipar se înscrie și cazul Micula, cel mai cunoscut dosar de acest fel care implică România. Frații Ioan și Viorel Micula au obținut, în 2013, o sentință ICSID prin care statul român a fost obligat la despăgubiri după ce România retrăsese, cu mult înainte de termen, facilitățile promise investitorilor. În 2019, o instanță din SUA a transformat sentința într-o hotărâre de circa 356 de milioane de dolari, confirmată apoi în apel.

Despăgubirile acordate investitorilor suedezi Ioan Micula și Viorel Micula se referă la investițiile făcute până în anul 2005. Pentru realizarea investițiilor, aceștia nu au primit capital în mod direct, așa cum se procedează azi prin fondurile PNRR cu obligații impuse pe doar 5 ani, ci, din contră, au atras finanțare de peste 500 de milioane de euro în una dintre zonele defavorizate ale țării, cu obligația menținerii lor timp de 20 de ani, creând peste 10.000 de locuri de muncă, pentru care, în cei 36 de ani de activitate, au plătit peste 4 milioane de salarii.

Și aici, sentința ICSID este pe deplin executorie și nu poate fi oprită de Comisia Europeană sau CJUE, deși Comisia a încercat să blocheze plata invocând regulile privind ajutorul de stat. Astfel, România a refuzat să-și ducă la capăt obligațiile și să coopereze în procedurile de executare, blocând totodată activitatea mai multor companii ale investitorilor, deși majoritatea nu aveau nicio legătură cu litigiul, crescând valoarea prejudiciilor. Aceste consecințe slăbesc semnificativ credibilitatea și stabilitatea mediului economic din România față de investitori.

Costul acestui refuz crește vizibil. Pentru că nu respectă ordinele instanței, România a fost deja sancționată cu 21 de milioane de dolari — bani care se adaugă la valoarea despăgubirilor. Iar penalitățile continuă să se acumuleze cu aproximativ 100.000 de dolari pe săptămână, atâta timp cât statul rămâne în neregulă. Practic, fiecare săptămână de amânare se traduce într-o factură tot mai mare pentru contribuabilul român.

Concluzie: Sentințele arbitrale ICSID trebuie plătite

Așadar, realitatea rămâne neschimbată: o sentință arbitrală internațională se respectă, iar amânarea nu o anulează — doar o face mai scumpă. Comisia Europeană și CJUE nu pot opri sau anula plata despăgubirilor acordate prin sentințe arbitrale internaționale pronunțate de ICSID.

Articol susținut de European Food International