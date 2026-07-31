Pană majoră de curent în Sibiu. Mai multe localităţi sunt fără electricitate. Este afectată și activitatea Spitalului Judeţean de Urgenţă

Mai multe localităţi din judeţul Sibiu şi zeci de străzi din municipiul reşedinţă de judeţ sunt fără curent electric, vineri, din cauza unei defecţiuni, al cărei termen de remediere este momentan greu de estimat de către Distribuţie Energie Electrică România, informează News.ro. Din cauza lipsei de curent, este afectată inclusiv activitatea Spitalului Judeţean de Urgenţă Sibiu.

„Din cauza unei pene de curent care afectează întregul municipiu Sibiu, activitatea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu este temporar afectată. Echipele furnizorului de energie şi cele tehnice lucrează pentru remedierea situaţiei”, au anunţat vineri după-amiază oficialii Spitalului Judeţean Sibiu.

Potrivit acestora, activitatea Compartimentului de Radiologie din cadrul UPU este afectată, întrucât aparatura necesită un consum ridicat de energie electrică.

„Serviciile medicale de urgenţă sunt asigurate în continuare, conform procedurilor în vigoare, fiind luate toate măsurile necesare pentru siguranţa pacienţilor. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat şi vă mulţumim pentru înţelegere”, au mai transmis ficialii spitalului.

Potrivit site-ului Distribuţie Energie Electrică România, sunt afectate localităţile Şura Mare, Şlimnic, Hamba, dar şi zeci de străzi din municipiul Sibiu.

„Termen remediere momentan indisponibil”, este anunţul companiei.

Inclusiv rețelele de telefonie nu funcționează la această oră în zona centrală a Sibiului, relatează Ora de Sibiu.