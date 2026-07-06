Paradoxul Nvidia: Compania de 5.000.000.000.000 de dolari unde angajații își plătesc singuri prânzul

În timp ce giganții din tehnologie oferă prânzuri gratuite pentru a atrage angajați, Nvidia își pune angajații să plătească mâncarea la cantină, dar îi recompensează cu pachete masive de acțiuni, potrivit Fortune.

Compania condusă de CEO-ul Jensen Huang a ajuns la o evaluare de aproape 5 trilioane de dolari, fiind cea mai valoroasă din lume după capitalizarea de piață, peste Google, Apple și Amazon. Totuși, producătorul de cipuri nu oferă prânzul gratuit la sediul său din Santa Clara, California.

Gergely Orosz, inginer de software și autor al buletinului informativ „The Pragmatic Engineer”, a vorbit despre problema politicilor alimentare ale Nvidia pe X, după o vizită recentă acolo.

„Gustările și cafeaua nu sunt gratuite: trebuie să le plătești. Acest lucru ar fi neobișnuit la marile companii din domeniul tehnologiei, dar nu este o problemă pentru dezvoltatorii de aici”, a spus el.

Foști angajați care au vorbit cu Business Insider au spus că mesele de la cantina companiei sunt subvenționate, nu gratuite. Deși cafeaua este, în general, gratuită, angajații plătesc pentru unele băuturi îmbuteliate și pentru produsele de la cafenelele din incintă.

Această politică există de mai bine de un deceniu. Un articol de blog scris de un fost stagiar din 2014 arată că o masă costa în medie 6 dolari (aproximativ 8,50 dolari în prezent), printre opțiuni numărându-se pui cu paste, pui cu orez, pește cu cartofi prăjiți și sandvișuri.

Modelul Google și filozofia Nvidia

Politica Nvidia diferă de cea a altor companii. Google oferă mic dejun, prânz și cină gratuite în cantinele din toate birourile sale. Sediul Googleplex dispune de aproximativ 30 de locații unde angajații pot lua o gustare.

Ruth Porat, directorul de investiții al Google și Alphabet, a explicat că scopul micro-bucătăriilor este de a ajuta la conectarea oamenilor din diferite departamente. „Întâmplările spontane sunt cu adevărat valoroase, iar faptul că oamenii vin să ia masa împreună este o modalitate prin care poți aduce laolaltă persoane din întreaga companie, care lucrează la proiecte diferite, pentru a-și compara brusc ideile”, a spus ea.

La Nvidia, abordarea reflectă filosofia cofondatorului său, Jensen Huang, care lucrează șapte zile pe săptămână, inclusiv în weekenduri și de sărbători. El a declarat că este motivat de teama că Nvidia ar putea da faliment.

„Știți expresia «la 30 de zile de faliment»? O folosesc de 33 de ani. Dar sentimentul nu se schimbă. Sentimentul de vulnerabilitate, de incertitudine, de nesiguranță – nu te părăsește niciodată”, a spus Huang.

Într-un discurs adresat studenților de la Stanford în 2024, Huang a transmis tinerilor: „Vă doresc doze generoase de durere și suferință.” CEO-ul a susținut că a te simți inconfortabil duce adesea la cele mai bune rezultate.

Adio beneficii gratuite

În Silicon Valley, era beneficiilor nelimitate se apropie de sfârșit. Meta distribuie acum tichete de masă în loc de mese gratuite și a concediat în 2024 două duzini de angajați care au abuzat de aceste tichete. X a redus opțiunile culinare gourmet după ce a fost cumpărat de Elon Musk în 2022.

Nvidia și-a răsplătit în schimb angajații cu participații la companie. Planul de achiziție de acțiuni pentru angajați oferă o reducere de 15% cu o perioadă de referință de doi ani. Aceasta înseamnă că angajații pot cumpăra acțiuni Nvidia cu 15% mai puțin decât cel mai mic preț înregistrat în ultimii doi ani.

În condițiile în care acțiunile au crescut cu aproximativ 1.400% în ultimii cinci ani, angajații care și-au păstrat acțiunile au obținut de la Nvidia o valoare mai mare decât un prânz gratuit.