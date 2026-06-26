Parisul interzice vânzările de alcool în weekend din cauza valului de caniculă

Unii parizieni se răcoresc pe malurile fluviului Sena, FOTO: Aranud Finistre / AFP / Profimedia

Poliția din Paris a impus o interdicție temporară privind consumul de alcool în capitala franceză în contextul valului de caniculă care pune presiune pe sistemul sanitar, informează agenția DPA, citată de Agerpres.

De vineri până duminică dimineață, vânzarea de alcool va fi interzisă, iar consumul de alcool în spațiile publice va fi de asemenea interzis, a anunțat joi poliția.

Restaurantele și barurile sunt scutite de această interdicție.

Spitalele din zona Grand Paris operează deja la capacitate maximă din cauza valului de caniculă, fiind spitalizați în permanență noi pacienți, potrivit șefului Poliției, Patrice Faure.

Temperaturi de aproape 41 de grade Celsius la Paris

Interdicția are drept scop ușurarea presiunii asupra spitalelor și serviciilor de urgență prin a prevenirea intervențiilor suplimentare legate de consumul de alcool, a precizat el.

Spitalele din Franța se află deja la cel mai ridicat nivel de alertă.

În contextul temperaturilor care se apropie de 41 de grade Celsius în capitală, medicii recomandă renunțarea la consumul de alcool, întrucât crește riscul de insolație, a spus șeful poliției.

O interdicție privind consumul de alcool impusă duminica trecută cu prilejul evenimentului Fête de la Musique a contribuit în mod semnificativ la reducerea numărului de incidente și al situațiilor de urgență, a spus el.

După mai multe zile de temperaturi ridicate, străzile din Paris sunt sufocate de căldură, iar locuințele oamenilor se răcoresc cu greu pe timpul nopții.