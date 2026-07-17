Pariuri online pe incendiile de vegetație. „Nu le poți preveni, dar poți specula pe seama lor” / Experții intervin și atrag atenția asupra riscurilor

Dincole de tradiționalele pariuri pe evenimente sportive sau pe rezultatul alegerilor, unele platforme permit pariuri pe incendiile forestiere, dar și pe diverse fenomene meteorologice, relatează CNN. Experții consultați de publicația americană atrag atenția că situația poate escalada.

Un exemplu elocvent privind acest fenomen al parierii s-a consumat în ianuarie 2025 în timpul incendiilor masive din Los Angeles în care 19 persoane și-au pierdut viața și mii de case au fost arse.

Atunci, numeroase pariuri au fost plasate Polymarket, una dintre principalele platforme de piețe de predicție. Oamenii au pariat pe suprafața totală pe care se vor întinde incendiile, pe locațiile pe care flăcările le vor mistui și pe momentul în care acestea vor fi stinse.

Polymarket este o platformă online care permite utilizatorilor săi să ofere pariuri pentru diferite evenimente, cu cote stabilite de ei. În esență, funcționează ca o „bursă” a pariurilor în care utilizatorii pot licita pe diferite evenimente. Probabilitățile sunt calculate apoi în funcție de volumul tranzacțiilor pe deznodământul unui eveniment anume.

Ce spun platformele care acceptă pariuri

Polymarket spune că dincolo de activitatea de pariere, platforma sa reprezintă o sursă valoroasă de informații în timpul dezastrelor.

„Oamenii apelează la știri pentru comentarii, iar la Polymarket vin pentru informații”, a declarat un purtător de cuvânt pentru CNN. „Deși nu ignorăm riscurile, eliminarea acestor piețe nu previne o tragedie, ci face ca informațiile cele mai exacte să fie mai greu accesibile pentru cei care au cea mai mare nevoie de ele.”

Un alt site, numit WyldFyre, este specializat pe incendiile din California. „Nu poți prevedea incendiile. Dar poți specula pe seama lor”, este sloganul său. Deocamdată nu se poate paria cu bani reali, precum Polymarket, dar invită oamenii să facă predicții.

Expert: „Nu doar că e ușor să provoci un incendiu, dar acum există, potențial, și un stimulent financiar”

Experții consultați de CNN se tem că existența acestor platforme poate duce la tragedii provocate intenționat. „Mă tem că acest lucru îi încurajează pe oameni să privească aceste evenimente ca pe niște jocuri video, nu ca pe niște dezastre din lumea reală”, a spus Trudeau, un climatolog din California, care lucrează la organizația non-profit Climate Central.

„Nu doar că e ușor să provoci un incendiu, dar acum există, potențial, și un stimulent financiar”, a declarat ea.

Oamenii pariau pe vreme cu mult înainte de apariția internetului, a afirmat Lauren Ducat, psiholog clinician și criminalist din Australia, care studiază incendiile provocate intenționat. Totuși, accesibilitatea platformelor online are potențialul de a face aceste pariuri „mai răspândite și de a le deschide către piețe mai mari”, a spus ea.

Legătura dintre jocurile de noroc și incendii

Spre deosebire de pariurile pe dezastre naturale, precum uragane sau cutremure, probema aici este că „oricine poate provoca un incendiu forestier”, a spus Ed Nordskog, fost procuror din Los Angeles specializat în incendii provocate.

Nordskog a spus că, în mod normal, ar minimiza importanța unui astfel de aspect, mai ales că doar un număr infim de persoane ajung să provoace incendii.

Însă, prin activitatea sa, a observat o legătură puternică între jocul obsesiv de noroc și provocarea incendiilor. „Un număr surprinzător de (incendiatori) provoacă incendii în apropierea cazinourilor pe care le frecventează zilnic”, a spus el.

Incendierea intenționată nu este singurul motiv de grijă. Oamenii pot interveni pentru a influența incendiile care au izbucnit deja. Un pompier, de exemplu, poate fi stimulat să lase un incendiu să ardă puțin mai mult pentru a câștiga un pariu privind suprafața arsă.

Exemplul din Franța

În trecut au existat suspiciuni de intervenții umane. Pe 6 aprilie, temperaturile de seară de la aeroportul Charles de Gaulle din Paris au crescut brusc cu câteva grade, conform senzorilor amplasați la fața locului. Acest lucru s-a repetat pe 15 aprilie.

Aceste date erau utilizate pentru tranzacțiile de pe Polymarket, iar căldura neobișnuită a dus la câștiguri substanțiale pentru cei care pariaseră că Parisul va atinge niveluri de căldură aparent improbabile. Speculațiile au fost numeroase, printre care o teorie neconfirmată era că cineva ar fi încălzit senzorul cu un uscător de păr.

Serviciul național de meteorologie francez, Météo-France, a depus o plângere la poliție „pentru alterarea funcționării unui sistem automat de prelucrare a datelor”, a declarat un purtător de cuvânt.

Polymarket a afirmat că „supraveghem în mod cuprinzător activitățile ilegale”, iar transparența platformei sale bazate pe tehnologia blockchain îi permite să „identifice și să urmărească în mod eficient potențialii infractori”.

Când pariurile pot avea un efect benefic

Un studiu realizat de Kim Kaivanto, economist la Lancaster University Management School, a arătat că piețele de predicții ale experților pot fi instrumente valoroase pentru prognozarea schimbărilor climatice, cu condiția să fie însoțite de mecanisme de protecție.

Kaivanto este directorul CRUCIAL, o piață de predicții concepută pentru a prognoza riscurile legate de climă, cum ar fi uraganele. Piețele sale sunt formate din echipe de experți care nu plătesc pentru a participa, ci sunt recompensați cu „credite” proporțional cu cantitatea de informații precise pe care le furnizează, a spus Kaivanto.

Cu toate acestea, nu este clar cum pariurile pot îmbunătăți o prognoză, a spus Craig B. Clements, directorul Centrului de Cercetare Interdisciplinară privind Incendiile Forestiere de la Universitatea de Stat din San José, „există multe aspecte complexe legate de răspândirea incendiilor”.